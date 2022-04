Même vainqueur, Macron n’a-t-il pas d’ores et déjà perdu la partie ?, par Régis Pasquet

Habitué depuis son enfance aux louanges sur son intelligence et aux lauriers tressés par tous pour ses réussites scolaires, Macron est beaucoup trop sûr de lui. Pourtant, il devrait faire preuve de modestie et se demander s’il comprend vraiment tout. Peut-il comprendre le monde en constante mutation si, dans son entourage, nul ne l’informe ni ne le met en garde contre les influences néfastes. Comme pour chacun de nous la question est : croit-il ce qu’il sait ?

Comment Macron peut nous protéger du capitalisme qui a fini par ‘’ foutre ‘’ le feu à la planète ?



Comme lui, beaucoup de Français ne parviennent pas à concevoir l’effondrement en cours et ses conséquences dramatiques dans lesquels nous serons bientôt amenés à réfléchir et à agir. Comme lui, beaucoup de Français ne comprennent pas l’impérieuse nécessité de mettre en place une programme écologiste radical.

Même vainqueur de l’élection présidentielle de 2022, demandons-nous si paradoxalement il n’a pas d’ores et déjà perdu la partie ? Car la crise écologique qui menace d’être terrible serait suffisante pour ne voter ni pour Macron, ni pour Le Pen qui n’ont pas de programme écologiste. Mais dès lors, comme nous pouvons considérer que nous avons une raison supérieure de ne pas voter pour Le Pen : le racisme et, si elle était élue, une détérioration profonde des rapports sociaux et internationaux, que nous importe, au fond, de voter pour Macron le 24 avril ?

Des gens misérables souffriront plus encore si nous ne réclamons pas à Macron des engagements inflexibles en échange de nos votes. S’il souhaite vraiment nous protéger comme il le proclame à l’envi, qu’il donne le signal et la preuve de sa bonne volonté en reprenant à son compte les 150 préconisations de la Convention Citoyenne pour le Climat qu’il s’était engagé à mettre en œuvre. La ligne rouge est là. Inutile d’aller chercher plus loin.

LA FEUILLE DE ROUTE DU PROCHAIN GOUVERNEMENT EST PRÊTE.

Mais, s’il choisit le mensonge, le boniment ou la propagande, la dissidence d’une partie importante de la société le guette ?

Macron ne pourra ignorer plus longtemps qu’un entrelacs de crises nous conduira à coup sûr vers une situation complexe, dangereuse pour tous sans exception et dont nous ne nous arracherions seulement si nous les considérions dans leur globalité ?

Ainsi les éléments suivants constituent-ils un décor implacable : le dérèglement climatique, la montée du niveau des mers et des océans, les vagues de chaleur et les sécheresses, les inondations, une population mondiale croissante et des migrations de plus en plus nombreuses, la déplétion des ressources fossiles, des difficultés à trouver assez de terres cultivables en bon état pour nourrir les populations. La croissance ne sera plus un objectifs à atteindre.

Il faudra élargir le principe de la gratuité pour le minimum vital. ( Eau, Énergie, Transports, Habitat, Santé, Éducation / Culture, Accès à des réseaux divers ) avec des écotaxes très élevées pour les consommations superflues. Et puis, changer de régime alimentaire et produire sa nourriture, économiser l’eau, réparer, recycler, ne pas générer de déchets. Arrêter de toujours penser à nous connecter à des serveurs et / ou à communiquer avec quelqu’un quelque part. Ce sera la fin de la mondialisation des échanges, la fin du tourisme de masse, la fin de l’agriculture productiviste, la baisse du niveau de vie. La justice sociale… Création et spiritualité donneront un sens à notre existence.Nous apprendrons à vivre avec l’effondrement comme on apprend à vivre avec la mort. Nous accepterons que les catastrophes qui arrivent puissent mettre fin aux civilisations. Nous serons très vite contraints d’envisager une renaissance même si cela ne devait pas advenir.

Voici donc, grossièrement brossé, l’environnement qui s’imposera à tous et dans lequel les uns et les autres – Macron comme nous tous – devront poursuivre puis achever leurs vies. La destruction de l’environnement des humains est en cours, celle de leurs structures étatiques ne tardera guère. Néanmoins, nous ne voudrons ni de nouveaux partis ni d’hommes ou de femmes providentiels. Nous voudrons des citoyens responsables, décidés à tout recommencer et à faire reposer leurs pratiques sur la remise à sa place d’une économie au service de l’humanité et du vivant dans le respect absolu de la planète Terre, de ses ressources et de ses capacités à se régénérer. Le travail déjà effectué par celles et ceux qui ont déjà beaucoup réfléchi et mis en place des idées, doit être l’une des bases incontournables de l’avenir.

Alors quels problèmes devront être abordés en priorité au plus tôt ?

La préservation de la vie, la sobriété, la sécurité alimentaire, le logement, la santé et l’éducation pour tous, le maintien de terres saines, d’eau potable et d’air pur. La diminution draconienne des déchets. La mise en œuvre d’une démocratie directe fondée sur l’information rigoureuse, sur la formation des citoyens et sur l’entraide et le partage des biens communs.

Participer à la vie de la société sera très compliqué mais tellement exaltant. Choisir Macron dans cette circonstance si particulière c’est faire un pari osé, celui de croire que ce dernier s’engagera sur une voie de rupture. Mais pas tout seul, avec nous tous.

Il nous reviendra vite de lui faire comprendre que nous ne nous résoudrons pas à vivre dans une Start-Up Nation, vouée au tourisme et qu’il aura bientôt besoin de nous tous dans la paix et dans l’Amour. Sauver la vie exige des évolutions radicales des sociétés humaines. S’il songeait à passer à la trappe ses déclarations et ses engagements précédents nous saurions les lui rappeler dès la proclamation des résultats.

Ainsi : 1 / « Je veux que toutes vos propositions ( celle de la convention pour le climat ) soient mises en œuvre au plus vite. »

2 / « On doit remettre l’ambition écologique au cœur du modèle productif. »

Avec cette ambiguïté toutefois qu’il conviendra de dissoudre :

/ « Je crois à la croissance de notre économie », a-t-il ajouté, en se félicitant que la CCC ne prône pas un modèle de décroissance, comme le font certains écologistes.

Alors, il faudra sortir de l’ambiguïté le plus tôt possible pour circonvenir les déceptions violentes qui ne manqueront pas de survenir et éviter les traquenards.