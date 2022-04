Quand je vois ses bêtes de plage, j’ai le sentiment que Theo Jansen et moi devons être des fous du même genre.

En plus, quand je regarde la carte de mon ADN, je me rends compte que nous devons avoir pas mal d’ADN en commun : sa plage est juste en-dessous du grand « N » dans la zone la plus bleue de ma carte.