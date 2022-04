Ria Novosti : « La Russie devrait agir comme le gardien des procès de Nuremberg »

Plutôt que de spéculer sur les intentions du Président Poutine vis-à-vis de l'Ukraine, il vaut mieux s'informer sur sa politique telle que la rapporte l'agence officielle Ria Novosti. Lisez ce qui suit, c'est essentiel.

RIA NOVOSTI a clarifié les plans de la Russie vis-à-vis de l’Ukraine et du reste du monde libre dans un article programmatique : Que doit faire la Russie avec l’Ukraine ?

En avril de l’année dernière, nous avons écrit sur le caractère inévitable de la dénazification de l’Ukraine. Nous n’avons pas besoin d’une Ukraine de type nazi (lire ukrainien), de type Bandera (lire ukrainien), comme ennemi de la Russie et outil de l’Occident pour la destruction de la Russie. Aujourd’hui, la question de la dénazification est entrée dans une phase pratique.

La dénazification est nécessaire lorsqu’une partie importante du peuple – très probablement la majorité – a été maîtrisée et entraînée dans la politique nazie dans sa politique. C’est-à-dire lorsque l’hypothèse « le peuple est bon – le gouvernement est mauvais » ne fonctionne pas. La reconnaissance de ce fait est la base de la politique de dénazification, de toutes ses mesures, et le fait lui-même est son sujet.

L’Ukraine se trouve précisément dans une telle situation. Le fait que l’électeur ukrainien ait voté pour la « paix de Porochenko » et la « paix de Zelensky » ne doit pas induire en erreur – les Ukrainiens étaient tout à fait satisfaits du chemin le plus court vers la paix par la guerre éclair, à laquelle les deux derniers présidents ukrainiens ont fait allusion de manière transparente lors de leur élection. C’est cette méthode d' »apaisement » des antifascistes internes – par la terreur totale – qui a été utilisée à Odessa, Kharkov, Dnepropetrovsk, Mariupol et dans d’autres villes russes. Et cela convenait parfaitement au commun des Ukrainiens. La dénazification est un ensemble de mesures concernant la masse de population nazie, qui ne peut techniquement pas être soumise à une punition directe en tant que criminel de guerre.

Les nazis qui ont pris les armes doivent être détruits au maximum sur le champ de bataille. Il ne devrait pas y avoir de différences significatives entre les Forces armées d’Ukraine et les bataillons dits nationaux, ainsi que la défense territoriale qui a rejoint ces deux types de formations militaires. Tous sont également impliqués dans des actes d’extrême cruauté contre la population civile, également coupables du génocide du peuple russe, ne respectent pas les lois et les coutumes de la guerre. Les criminels de guerre et les nazis actifs doivent être punis de manière exemplaire et exponentielle. Il doit y avoir une lustration totale. Toutes les organisations qui se sont associées à la pratique du nazisme doivent être liquidées et interdites. Cependant, en plus des personnes mentionnées ci-dessus, une partie importante des masses, qui sont des nazis passifs, des complices du nazisme, sont également coupables. Elles ont soutenu le gouvernement nazi et lui ont accordé leur indulgence. La juste punition de cette partie de la population n’est possible qu’en supportant les épreuves inévitables d’une guerre juste contre le système nazi, menée avec autant de précautions et de prudence que possible à l’égard des civils. Une dénazification plus poussée de cette masse de la population consiste en une rééducation, qui passe par une répression idéologique (suppression) des attitudes nazies et une censure stricte : non seulement dans la sphère politique, mais aussi nécessairement dans la sphère de la culture et de l’éducation. C’est par la culture et l’éducation qu’a été préparée et réalisée une profonde nazification de masse de la population, assurée par la promesse des dividendes de la victoire du régime nazi sur la Russie, la propagande nazie, la violence interne et la terreur, ainsi que la guerre de huit ans avec le peuple du Donbass qui s’est rebellé contre le nazisme ukrainien.

La dénazification ne peut être effectuée que par le vainqueur, ce qui implique (1) son contrôle absolu sur le processus de dénazification et (2) le pouvoir d’assurer ce contrôle. À cet égard, un pays dénazifié ne peut être souverain. L’État dénazifiant – la Russie – ne peut procéder d’une approche libérale en matière de dénazification. L’idéologie du dénazifieur ne peut être contestée par le coupable soumis à la dénazification. La reconnaissance par la Russie de la nécessité de dénazifier l’Ukraine signifie la reconnaissance de l’impossibilité du scénario de la Crimée pour l’Ukraine dans son ensemble. Or, ce scénario était impossible en 2014 et dans le Donbass rebelle. Seules huit années de résistance à la violence et à la terreur nazies ont conduit à une cohésion interne et à un refus de masse conscient et sans ambiguïté de maintenir toute unité et tout lien avec l’Ukraine, qui se définissait comme une société nazie.

La durée de la dénazification ne peut en aucun cas être inférieure à une génération, qui doit naître, grandir et atteindre la maturité dans les conditions de la dénazification. La nazification de l’Ukraine s’est poursuivie pendant plus de 30 ans, en commençant au moins en 1989, lorsque le nationalisme ukrainien a reçu des formes légales et légitimes d’expression politique et a conduit le mouvement d' »indépendance » vers le nazisme.

La particularité de l’Ukraine nazifiée moderne réside dans son amorphisme et son ambivalence, qui permettent de déguiser le nazisme en désir d' »indépendance » et en voie de « développement » « européen » (occidental, pro-américain) (en réalité – vers la dégradation), d’affirmer qu’en Ukraine « il n’y a pas de nazisme, seulement des excès individuels localisés ». Après tout, il n’y a pas de parti nazi principal, pas de Führer, pas de lois raciales à part entière (seulement leur version tronquée sous la forme de répressions contre la langue russe). Par conséquent, il n’y a pas d’opposition ni de résistance au régime.

Cependant, tout ce qui précède ne fait pas du nazisme ukrainien une « version légère » du nazisme allemand de la première moitié du XXe siècle. Au contraire, puisque le nazisme ukrainien est libéré de ces cadres et restrictions de « genre » (essentiellement de technologie politique), il se déploie librement comme la base fondamentale de tout nazisme – comme le racisme européen et, dans sa forme la plus développée, américain. Par conséquent, la dénazification ne peut être réalisée dans le cadre d’un compromis, sur la base d’une formule telle que « OTAN – non, UE – oui ». L’Occident collectif est lui-même le concepteur, la source et le sponsor du nazisme ukrainien, tandis que les cadres occidentaux de Bandera et leur « mémoire historique » ne sont qu’un des outils de la nazification de l’Ukraine. L’ukronazisme ne porte pas moins, mais une plus grande menace pour le monde et la Russie que le nazisme allemand de la version hitlérienne.

Le nom « Ukraine » ne peut apparemment pas être conservé comme titre d’une entité étatique entièrement dénazifiée dans un territoire libéré du régime nazi. Les républiques populaires nouvellement créées dans l’espace libéré du nazisme devraient se développer et se développeront sur la base de l’autonomie économique et de la sécurité sociale, de la restauration et de la modernisation des systèmes de soutien de la vie de la population.

En fait, leurs aspirations politiques ne peuvent être neutres – l’expiation de la culpabilité envers la Russie pour l’avoir traitée comme un ennemi ne peut être réalisée qu’en s’appuyant sur la Russie dans les processus de restauration, de renaissance et de développement. Aucun « plan Marshall » ne devrait être autorisé pour ces territoires. Il ne peut y avoir de « neutralité » au sens idéologique et pratique, compatible avec la dénazification. Les cadres et les organisations qui sont l’instrument de la dénazification dans les républiques nouvellement dénazifiées ne peuvent que compter sur le soutien militaire et organisationnel direct de la Russie.

La dénazification sera inévitablement aussi une désukrainisation – un rejet de l’inflation artificielle à grande échelle de la composante ethnique de l’auto-identification de la population des territoires de la Petite Russie historique et de la Nouvelle Russie, commencée par les autorités soviétiques. Instrument de la superpuissance communiste, l’ethnocentrisme artificiel n’est pas resté sans propriétaire après sa chute. En cette qualité officielle, il est passé sous l’autorité d’une autre superpuissance (celle qui se tient au-dessus des États) – la superpuissance de l’Occident. Il doit être renvoyé à ses frontières naturelles et privé de sa fonctionnalité politique.

Contrairement à la Géorgie et aux pays baltes, par exemple, l’Ukraine, comme l’histoire l’a montré, est impossible en tant qu’État-nation, et les tentatives de « construction » d’un tel État mènent naturellement au nazisme. L’ukrainisme est une construction artificielle anti-russe qui n’a pas de contenu civilisationnel propre, un élément subordonné d’une civilisation étrangère et étrangère. La débandérisation en elle-même ne sera pas suffisante pour la dénazification – l’élément Bandera n’est qu’un exécutant et un déguisement pour le projet européen de l’Ukraine nazie, donc la dénazification de l’Ukraine est aussi son inévitable déseuropéanisation.

Les élites Bandera doivent être éliminées, leur rééducation est impossible. La « boue » sociale, qui l’a soutenue activement et passivement par son action et son inaction, doit survivre aux épreuves de la guerre et assimiler l’expérience comme une leçon historique et une expiation de sa culpabilité. Ceux qui n’ont pas soutenu le régime nazi, qui ont souffert de celui-ci et de la guerre qu’il a déclenchée dans le Donbass, doivent être consolidés et organisés, ils doivent devenir le pilier du nouveau gouvernement. L’expérience historique montre que les tragédies et les drames des temps de guerre profitent aux peuples qui ont été tentés et emportés par le rôle d’un ennemi de la Russie.

La dénazification en tant qu’objectif d’une opération militaire spéciale dans le cadre de cette opération elle-même est comprise comme une victoire militaire sur le régime de Kiev, la libération de territoires des partisans armés des nazis, l’élimination de nazis implacables, la capture de criminels de guerre et la création de conditions systémiques pour la dénazification ultérieure en temps de paix.

Cette dernière, à son tour, devrait commencer par l’organisation d’organes locaux d’autonomie, de police et de défense, nettoyés des éléments nazis, lançant sur leur base les processus de fondation d’un nouvel État républicain, intégrant cet État en étroite coopération avec le département russe pour la dénazification de l’Ukraine (nouvellement créé ou converti, disons, de Rossotrudnichestvo – ROSCOLLABORATION), avec l’adoption sous contrôle russe du cadre réglementaire républicain (législation) sur la dénazification, la définition des frontières et du cadre pour l’application directe du droit russe et de la juridiction russe dans le territoire libéré dans le domaine de la dénazification, la création d’un tribunal pour les crimes contre l’humanité dans l’ancienne Ukraine. À cet égard, la Russie devrait agir comme le gardien des procès de Nuremberg.

Tout ce qui précède signifie que pour atteindre les objectifs de dénazification, le soutien de la population est nécessaire, sa transition du côté de la Russie après la libération de la terreur, de la violence et de la pression idéologique du régime de Kiev, après le retrait de l’isolement informationnel. Bien sûr, il faudra un certain temps pour que la population se remette du choc des hostilités, pour qu’elle soit convaincue des intentions à long terme de la Russie – qu' »elle ne sera pas abandonnée. » Il est impossible de prévoir à l’avance dans quels territoires exactement une telle masse de la population constituera une majorité indispensable. Il est peu probable que la « province catholique » (l’Ukraine occidentale en tant que partie de cinq régions) fasse partie des territoires pro-russes. La ligne d’aliénation, cependant, sera trouvée empiriquement. Elle restera hostile à la Russie, mais l’Ukraine neutre et démilitarisée par la force, avec un nazisme formellement interdit. Les personnes qui détestent la Russie s’y rendront. La menace d’une poursuite immédiate de l’opération militaire en cas de non-respect des exigences énumérées sera la garantie de la préservation de cette Ukraine résiduelle dans un état neutre. Peut-être cela nécessitera-t-il une présence militaire russe permanente sur son territoire. Il y aura un territoire d’intégration potentielle dans la civilisation russe, qui est anti-fasciste dans sa nature interne, basé sur la frontière avec la ligne d’exclusion à la frontière russe.

L’opération de dénazification de l’Ukraine, qui a commencé par une phase militaire, suivra la même logique d’étapes en temps de paix qu’une opération militaire. À chacune d’elles, il sera nécessaire de réaliser des changements irréversibles, qui deviendront les résultats de l’étape correspondante. Dans ce cas, les étapes initiales nécessaires de la dénazification peuvent être définies comme suit :

– la liquidation des formations armées nazies (qui se réfère à toutes les formations armées de l’Ukraine, y compris les forces armées de l’Ukraine), ainsi que l’infrastructure militaire, d’information et d’éducation qui assure leur activité ;

– la formation d’organes d’autonomie populaire et de police (défense et application de la loi) des territoires libérés, protégeant la population de la terreur des groupes nazis clandestins ;

– le déploiement de l’espace d’information russe ;

– retrait du matériel éducatif et interdiction des programmes éducatifs à tous les niveaux contenant des directives idéologiques nazies ;

– enquêtes de masse visant à établir la responsabilité personnelle pour les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, la diffusion de l’idéologie nazie et le soutien au régime nazi ;

– lustration, publication des noms des complices du régime nazi, les faisant participer aux travaux forcés pour restaurer les infrastructures détruites en guise de punition pour les activités nazies (parmi ceux qui ne seront pas soumis à la peine de mort ou à l’emprisonnement) ;

– l’adoption au niveau local, sous la supervision de la Russie, d’actes normatifs primaires de dénazification « par le bas », l’interdiction de tous les types et formes de renaissance de l’idéologie nazie ;

– l’établissement de mémoriaux, de signes commémoratifs, de monuments aux victimes du nazisme ukrainien, perpétuant la mémoire des héros de la lutte contre ce phénomène ;

– l’inclusion d’un ensemble de normes anti-fascistes et de dénazification dans les constitutions des nouvelles républiques populaires ;

– la création d’organes permanents de dénazification pour une période de 25 ans.

La Russie n’aura pas d’alliés dans la dénazification de l’Ukraine. Puisqu’il s’agit d’une affaire purement russe. Et aussi parce que ce n’est pas seulement la version Bandera de l’Ukraine nazie qui sera éradiquée, mais aussi, et surtout, le totalitarisme occidental, les programmes imposés de dégradation et de désintégration des civilisations, les mécanismes de soumission à la superpuissance de l’Occident et des États-Unis.

Pour mettre en pratique le plan de dénazification de l’Ukraine, la Russie elle-même devra finalement se départir des illusions pro-européennes et pro-occidentales, se réaliser comme la dernière instance de protection et de préservation de ces valeurs de l’Europe historique (le Vieux Monde) qui le méritent et que l’Occident a finalement abandonnées, perdant la lutte pour lui-même. Cette lutte s’est poursuivie tout au long du 20e siècle et s’est exprimée dans la guerre mondiale et la révolution russe, inextricablement liées l’une à l’autre.

La Russie a tout fait pour sauver l’Occident au XXe siècle. Elle a mis en œuvre le principal projet occidental, une alternative au capitalisme, qui a gagné les États-nations – un projet socialiste, rouge. Elle a écrasé le nazisme allemand, produit monstrueux de la crise de la civilisation occidentale. Le dernier acte d’altruisme russe a été la main tendue de l’amitié russe, pour laquelle la Russie a reçu un coup monstrueux dans les années 1990.Tout ce que la Russie a fait pour l’Occident, elle l’a fait à ses propres frais, en faisant les plus grands sacrifices. Tout ce que la Russie a fait pour l’Occident, elle l’a fait à ses propres frais, en faisant les plus grands sacrifices. L’Occident a fini par rejeter tous ces sacrifices, a dévalué la contribution de la Russie à la résolution de la crise occidentale et a décidé de se venger de la Russie pour l’aide qu’elle a apportée de manière désintéressée. En outre, la Russie suivra son propre chemin, sans se soucier du sort de l’Occident, en s’appuyant sur une autre partie de son héritage – le leadership dans le processus mondial de décolonisation.

Dans le cadre de ce processus, la Russie a un fort potentiel de partenariats et d’alliances avec des pays que l’Occident a opprimés pendant des siècles et qui ne sont pas prêts à retomber sous son joug. Sans le sacrifice et la lutte des Russes, ces pays n’auraient pas été libérés. La dénazification de l’Ukraine est en même temps sa décolonisation, que la population ukrainienne devra comprendre lorsqu’elle commencera à se libérer de l’ivresse, de la tentation et de la dépendance du soi-disant choix européen.

Traduction du russe en anglais : Nataliya Popovych

Article original

Traduction de l’anglais en français : DeepL