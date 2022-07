Ce que nous attendons de La France Insoumise, par Régis Pasquet

D’un parti (La France Insoumise) qui a su porter lors des dernières élections en France un programme original, écologiste et social, ayant séduit de nombreux jeunes gens – mais pas seulement – riche et cohérent on n’attend qu’une seule attitude : qu’il montre lors des débats à l’Assemblée Nationale et au Sénat une autre direction que celle qui sera, inévitablement, proposée par l’ensemble des capitalistes de tous calibres siégeant sur les autres bancs ; que pour chaque texte, il présente une alternative inscrite dans un cadre neuf, comme le ferait un contre -gouvernement. Que toutes et tous abandonnent les vieilles querelles, taisent les invectives, les apostrophes et les injures d’une autre époque. C’est une perte de temps de vouloir ferrailler sur tous les sujets qui sont autant de pièges tendus, dont la plupart de nos concitoyens se moquent et qui ne répondent pas à leurs attentes.



Ne savons-nous pas que les temps sont à l’urgence absolue ? Ignorons-nous, ignorent-ils, les élus de la LFI, que les Français attendent qu’on les accompagne dans la recherche d’un autre monde où tous ensemble nous devrons vivre ?

Pour le reste qu’ils laissent la justice passer et au besoin en profitent pour suggérer et développer une autre organisation juridique. Une autre constitution. Qu’ils ne se laissent pas enfermer dans les débats des autres et imposent les leurs. Les nôtres.