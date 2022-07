Environnement politique et taux de mortalité aux États-Unis, 2001-19 : analyse transversale basée sur la population, Haider J Warraich, Pankaj Kumar, Khurram Nasir, Karen E Joynt Maddox et Rishi K Wadhera

L’écart de mortalité dans les comtés à vote républicain par rapport aux comtés à vote démocrate s’est accru au fil du temps, en particulier pour les populations blanches, et cet écart a commencé à se creuser après 2008.

Introduction

Les indicateurs de santé tels que les taux de mortalité varient considérablement entre les différents groupes et populations des États-Unis. Des inégalités en matière de mortalité existent entre les personnes de sexe, de race et d’origine ethnique différents, et des travaux plus récents ont mis en évidence des écarts croissants entre les zones urbaines et rurales.Un facteur moins bien étudié est l’environnement politique, qui est associé aux politiques, lois et règlements qui influencent la santé, y compris les programmes de sécurité sociale (par exemple, Medicaid), la lutte contre le tabagisme, les lois sur les armes à feu et les protections environnementales, ainsi que les décisions financières et budgétaires au niveau national et des États, en particulier pour les programmes de santé publique. En outre, l’environnement politique est également associé aux comportements de santé liés aux maladies transmissibles, tels que la distanciation sociale et l’acceptation des vaccins, ainsi qu’aux comportements de santé traditionnels (alimentation saine, exercice physique).

Des études antérieures ont montré que les comtés qui élisent des candidats républicains ont tendance à connaître de moins bons résultats en matière de santé, tels que des gains moindres en termes d’espérance de vie et des taux plus élevés de prescription d’opioïdes. Cependant, on ignore comment ces tendances ont évolué depuis l’élection présidentielle de 2016. En outre, étant donné que la préférence politique varie souvent en fonction du sexe, de la race, de l’origine ethnique et de la localisation urbaine ou rurale, on ne sait pas non plus dans quelle mesure l’environnement politique au niveau du comté et les taux de mortalité diffèrent entre les groupes raciaux et ethniques. Par exemple, bien que les Noirs et les Hispano-Américains soient plus susceptibles de voter pour des candidats du parti démocrate, on ne sait pas si les résidents noirs et hispaniques des comtés à majorité démocrate ont connu des gains ou des pertes en termes de taux de mortalité par rapport à ceux vivant dans des comtés à majorité républicaine. Enfin, bien que les analyses précédentes aient évalué les tendances de la mortalité ou de l’espérance de vie, ou les deux, en fonction du statut du vote politique du comté, elles n’ont pas évalué les tendances dans les comtés qui votent systématiquement pour un parti ou un autre, ni évalué les points d’inflexion des tendances de la mortalité par environnement politique.

Dans cette analyse, nous avons cherché à répondre à trois questions en utilisant les données nationales sur la mortalité et les élections fédérales et d’état. Premièrement, comment les tendances des taux de mortalité ajustés selon l’âge (AAMR) aux États-Unis ont-elles évolué en fonction de l’environnement politique des résidents, sur la base des décisions relatives aux élections présidentielles au niveau des comtés, de 1999 à 2019 ? Deuxièmement, ces tendances générales en matière de taux de mortalité ajustés selon l’âge diffèrent-elles entre les principaux sous-groupes en fonction du sexe, de la race et de l’origine ethnique, et du statut urbain ou rural ? Et troisièmement, quelles conditions étaient responsables de ces changements ?

Participants

99,8% de la population américaine.

Principaux critères d’évaluation

AAMR pour 100 000 habitants et variation annuelle moyenne en pourcentage (APC).

Conclusions

Nous avons constaté que les personnes vivant dans les comtés qui ont voté pour les démocrates lors des élections présidentielles entre 2001 et 2019 ont connu des AAMR plus faibles que les résidents des comtés qui ont voté pour le candidat républicain, un résultat qui était largement cohérent dans les principaux sous-groupes. Les baisses de la mortalité au fil du temps étaient plus prononcées dans les comtés démocrates que dans les comtés républicains, ce qui a entraîné un écart croissant entre ces zones, principalement lié aux changements dans les décès liés aux maladies cardiaques et au cancer. Ces schémas de mortalité étaient similaires lorsqu’ils étaient évalués en fonction des résultats de l’élection du gouverneur de l’État. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux élucider les facteurs à l’origine de cette différence croissante des taux de mortalité entre les comtés républicains et démocrates, afin d’informer les stratégies cliniques, de santé publique et politiques visant à améliorer la santé de tous les Américains.

Ce que l’on savait déjà à ce sujet

Des études ont montré que les résidents des comtés dont l’environnement politique est républicain ont de moins bons pronostics en matière de santé.

Les tendances récentes des différences de mortalité entre les résidents des comtés républicains et démocrates ne sont pas connues, pas plus que les conditions qui pourraient être à l’origine de ces changements.

Ce que cette étude apporte

Entre 2001 et 2019, les taux de mortalité ont diminué de 22 % dans les comtés démocrates, mais de seulement 11 % dans les comtés républicains.

Les résidents masculins et féminins des comtés démocrates ont connu à la fois des taux de mortalité plus faibles et une diminution relative des taux de mortalité deux fois plus importante que ceux des comtés républicains. Les Noirs américains ont connu une amélioration largement similaire des taux de mortalité ajustés selon l’âge dans les comtés démocrates et républicains. Cependant, l’écart de mortalité entre les résidents blancs des comtés démocrates et républicains a été multiplié par quatre.

Les comtés républicains ruraux ont connu les taux de mortalité les plus élevés et la plus faible amélioration. Toutes les tendances étaient similaires lorsque l’on comparait les comtés qui n’avaient pas changé d’environnement politique au cours de la période et lorsque les résultats des élections du gouverneur étaient utilisés.

Les principaux facteurs contribuant à l’augmentation de l’écart de mortalité entre les comtés républicains et démocrates sont les maladies cardiaques, le cancer, les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures, les blessures non intentionnelles et le suicide.

