La BBC : « Canicule : les météorologues harcelés »

BBC : UK heatwave: Weather forecasters report unprecedented trolling

Les météorologues britanniques harcelés : accusés de mentir quand ils disent qu’il fait 40°, « complices du gouvernement » s’ils mentionnent un lien entre les records de température et le réchauffement climatique, complices même du complot « Deep State » du gouvernement d’augmenter artificiellement la température par des épandages « pour faire croire au réchauffement climatique » (voir l’image).

C’est de l’alarmisme absolu. La canicule a été créée dimanche soir par des avions qui ont dispersé des substances qui ont bloqué le soleil et créé un dôme thermique pour y piéger la chaleur afin de produire un effet de serre. Le gouvernement peut donc utiliser ces statistiques pour justifier son programme de changement climatique.

On n’en a pas fini d’analyser le ou les mécanismes du complotisme mais l’une des composantes s’apparente manifestement au lapin paralysé par les phares : la peur conduit à nier les signaux que nous envoie le monde et qu’enregistre l’évidence des sens (que le Covid rend malade, que le bitcoin est une arnaque, qu’il fait de plus en plus chaud, etc.).

Quant aux raisonnements farfelus, ils sont souvent suffisamment sophistiqués pour suggérer qu’ils n’ont pas été concoctés par ceux qui les colportent ensuite avec enthousiasme. Voyez ici : celui qui a rédigé ce bobard invoque l’effet de serre et les dômes thermiques mais il rejetterait le réchauffement climatique ? Il y a là manifestement quelque chose de trop subtil pour un vrai complotiste 😉 . Soyons donc complotiste nous aussi – mais à bon escient – qui est l’auteur de ce canard ? Le lobby pétrolier ? Une certaine agence bien connue à Saint-Pétersbourg ? Un syndicat patronal pas loin de chez vous ? Autre ? Cf. Les marchands de doute (2010), par Naomi Oreskes et Erik M. Conway (Le Pommier 2012).