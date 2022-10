L’un de vous m’écrit à 8h02 :

Et voici la dépêche en question :

Une nouvelle explication de la conscience, 3 octobre 2022

Résumé : Une nouvelle théorie de la conscience suggère que les décisions sont prises inconsciemment, puis environ une demi-seconde plus tard, elles deviennent conscientes.

La « conscience », c’est la conscience que vous avez de vous-même et du monde qui vous entoure. Cette conscience est subjective et vous est propre.

Un chercheur de la faculté de médecine Chobanian & Avedisian de l’université de Boston a élaboré une nouvelle théorie de la conscience, expliquant pourquoi elle s’est développée, à quoi elle sert, quels troubles l’affectent et pourquoi il est si difficile de suivre un régime (et de résister à d’autres envies).

« En résumé, notre théorie est que la conscience s’est développée comme un système de mémoire utilisé par notre cerveau inconscient pour nous aider à imaginer l’avenir de manière flexible et créative et à planifier en conséquence », explique l’auteur correspondant Andrew Budson, MD, professeur de neurologie.

« Ce qui est complètement nouveau dans cette théorie, c’est qu’elle suggère que nous ne percevons pas le monde, ne prenons pas de décisions et n’effectuons pas d’actions directement. Au lieu de cela, nous faisons toutes ces choses inconsciemment et ensuite – environ une demi-seconde plus tard – nous nous rappelons consciemment les avoir faites. »

Budson a expliqué qu’il a développé cette théorie avec ses coauteurs, le philosophe Kenneth Richman, PhD, du Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences, et la psychologue Elizabeth Kensinger, PhD, du Boston College, pour expliquer une série de phénomènes qui ne pouvaient pas être facilement compris avec les théories antérieures de la conscience.

« Nous savions que les processus conscients étaient tout simplement trop lents pour être activement impliqués dans la musique, le sport et d’autres activités nécessitant des réflexes d’une fraction de seconde. Mais si la conscience n’est pas impliquée dans de tels processus, alors une meilleure explication de ce que fait la conscience était nécessaire », a déclaré Budson, qui est également chef du service de neurologie cognitive et comportementale, chef adjoint du personnel pour l’éducation et directeur du centre de neurosciences cognitives translationnelles du Veterans Affairs (VA) Boston Healthcare System.

Selon les chercheurs, cette théorie est importante car elle explique que toutes nos décisions et actions sont en fait prises inconsciemment, bien que nous nous trompions en croyant que nous les avons prises consciemment. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

À 10h23, un autre d’entre vous m’écrit :

Je n’ai pas encore lu l’article scientifique, mais sur la base de l’article journalistique, il y a de quoi réclamer la paternité de la découverte…

En effet, il s’agit bien de ce que j’ai expliqué dans un article publié en 1999 dans la revue L’Homme (150, 1999 : 177-202) : Le secret de la chambre chinoise, traduit en anglais en tant que The Chinese Room’s Secret.

J’avais anticipé en écrivant quelques minutes plus tôt le message suivant à Andrew Budson, premier auteur de l’article :

De : JORION Paul

Envoyé : mardi 4 octobre 2022 10:13

À :abudson@bu.edu <abudson@bu.edu>

Objet : Consciousness (1999)

Dear Professor Budson, or should I say « Dear Andrew »?

Congratulations to you and your co-authors for your great work!

In case you were unaware of an article of mine published some twenty years ago, here is the link to « The Chinese Room’s Secret » (1999):

https://escholarship.org/uc/item/1mw1b584#main

Starting from a reflection by Jean Pouillon, it is shown – both deductively and on the basis of experimental data – that consciousness is deprived of any decisional power. Consciousness’ role is reduced to transmitting to the body instructions based on the emotional response to percepts. Language allows human beings to generate a self-justifying narrative of their deeds. Such an account does not reflect, however, the actual psychological mechanism at work. Consciousness’ actual effectiveness resides in influencing on the one hand the affect of the speaker (as speech or as “inner speech”), and on the other hand the affect of any listener. The pair “body” and “soul” gets thus validated, but their traditionally assigned responsibilities need reassigning between one body that decides and acts and one soul whose feedback operates at the affective level only.

Once again, congratulations!

Best wishes,

Paul Jorion, Ph.D.

Mise à jour, le 7 octobre à 15h47 :

De : Budson, Andrew E <abudson@bu.edu>

Envoyé : vendredi 7 octobre 2022 14:11

À : JORION Paul <Paul.JORION@univ-catholille. fr>

Objet : Re: Consciousness (1999)

Thank you, Paul, for your email and your interest in our work! I did not know of your article but look forward to reading it.

Thanks again for reaching out, and feel free to keep in touch if you have further thoughts.

best

Andrew

De : JORION Paul <Paul.JORION@univ-catholille.fr>

Envoyé : vendredi 7 octobre 2022 15:35

À : Budson, Andrew E <abudson@bu.edu

Objet : RE: Consciousness (1999)

Thank you Andrew!

I hope you’ll enjoy reading my 1999 paper. There might be within it some further alleys along your line that you and your co-authors will think fruitful to explore.

Best wishes,

Paul Jorion, Ph.D.