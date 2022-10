Les temps difficiles de la vieille Angleterre

Chanson de Steeleye Span

Venez tous, mes frères, travailleurs qui voyagent tout au long

O pray, come and tell me where the trade is all gone

(O priez, venez et dites-moi où le travail s’est perdu)

J’ai voyagé longtemps et n’en ai plus trouvé.

Et chantez les temps difficiles de la vieille Angleterre

Dans la vieille Angleterre, les temps sont durs.

Les provisions s’achètent au magasin, c’est vrai.

Mais si vous n’avez pas d’argent, il n’y en a pas pour vous.

Alors, que peuvent un pauvre homme et les siens ?

Et chanter les temps difficiles de la vieille Angleterre

Dans la vieille Angleterre, des temps très durs

Tu vas à l’usine et demand du travail

On vous répond par un signe de tête et de la main.

Eh bien, il y a là assez pour qu’un homme se mette à voler

Et à chanter les temps difficiles de la vieille Angleterre

En vieille Angleterre, des temps très durs

Vous verrez les pauvres travailleurs arpenter les rues

Du matin au soir, à la recherche d’un emploi

Et à peine ont-ils des chaussures à leurs pieds

Et chanter les temps difficiles de la vieille Angleterre

Dans la vieille Angleterre, des temps très durs

Nos soldats et nos marins reviennent de la guerre.

Ils se sont battus pour la Reine et leur pays cette année

Ils reviennent à la maison pour être affamés, mieux aurait valu rester où ils étaient

Et chanter tous les moments difficiles de la vieille Angleterre

Dans la vieille Angleterre, des temps très durs

Et maintenant, pour conclure et terminer ma chanson

Espérons que ces temps difficiles ne dureront pas longtemps.

J’espère avoir bientôt l’occasion de modifier ma chanson

Et chanter tous les bons moments de la vieille Angleterre

En vieille Angleterre, le bon temps

Et c’est tous les bons moments de la vieille Angleterre

En vieille Angleterre, de bons moments

Et c’est tous les bons moments de la vieille Angleterre

En vieille Angleterre, le bon temps

P.S. Je ferai une vidéo tout à l’heure.