Mais enfin, il y avait encore un problème de copier-coller – qui ne dérange pas d’ailleurs, je le signale au passage, un certain nombre de nos fameux plagiaires qui s’en sortent bien d’ailleurs : vous le savez, il y a un certain nombre de plagiaires fameux en ce moment et qui disent : « Bah ! tout le monde fait comme cela ! Si on est bien organisé, on trouve l’information où elle est et puis on fait du copier-coller ! Si on est quelqu’un qui est quand même assez célèbre, on a un secrétariat qui fait le copier-coller et le secrétariat n’est pas toujours du même niveau que soi-même. mais qu’est ce que vous voulez ? », et ainsi de suite.