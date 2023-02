Quand j’ai voulu me rendre compte de l’effet de la réforme des retraites « Macron » sur mon hypothétique date de départ en retraite, j’ai remarqué que je devrais travailler presque 2 ans de plus, mais surtout, que si j’étais né un mois plus tard, l’impact aurait été nul !

J’ai alors cherché à savoir comment s’appliquait la réforme pour une personne ayant eu une carrière continue (plus simple), en fonction de son âge d’entrée dans la vie active (sans prendre en compte les mesures de transition). La courbe obtenue est plutôt erratique et, pour certaines périodes, elle est très défavorable aux personnes nées en fin d’année (le mois de naissance a une influence sur le calcul d’âge de départ en retraite anticipée).

L’algorithme utilisé (tenant compte des carrières longues) a été mis en place avec la réforme Fillon et s’appliquait progressivement aux personnes en fonction de leur âge d’entrée dans la vie active (plus tôt on y est entré, plus tôt on part en retraite, mais on cotise plus longtemps) et à peu près de la même manière pour les différents mois de naissance.

Algorithme Fillon (2003) :

Départ à 56 ans si cotisé 43,5 années dont 5 trimestres avant la fin des 16 ans (4 trimestres dans cette année si né à partir du mois d’octobre) (passage de 42 années en 2008 à 43,5 années en 2020)

Départ à 58 ans si cotisé 43,5 années dont 1 trimestres avant la fin des 16 ans

Départ à 59 ans si cotisé 43,5 années dont 5 trimestres avant la fin des 17 ans (4 trimestres dans cette année si né à partir du mois d’octobre)

Départ à 60 ans si cotisé 41,5 années (passage de 40 années en 2008 à 41,5 années en 2020)

Départ à 65 ans sinon

Les réformes suivantes, utilisant aussi cet algorithme mais avec des paramètres différents, ont produit des différences de traitement en fonction du mois de naissance pour certains âges de début de carrière (jusqu’à 1 an de surcotisation avec les réformes Woerth et Hollande).

La réforme Touraine est la dernière réforme entrée en vigueur :

Mais la différence est devenue énorme avec cette réforme Macron : elle peut monter à presque 2 ans pour les personnes débutant leur vie professionnelle vers 19 ans. Et les salariés partant actuellement à la retraite ont débuté majoritairement à cet âge-là… Une autre bizarrerie concerne les personnes ayant commencé à travailler entre 19 et 21 ans : elles doivent cotiser plus longtemps que celles ayant débuté entre 18 et 19 ans.

Algorithme Macron (2023) (*) :

Départ à 58 ans si cotisé 44 années dont 5 trimestres avant la fin des 16 ans (4 trimestres si né à partir du mois d’octobre)

Départ à 60 ans si cotisé 44 années dont 5 trimestres avant la fin des 18 ans (4 trimestres si né à partir du mois d’octobre)

Départ à 62 ans si cotisé 43 années dont 5 trimestres avant la fin des 20 ans (4 trimestres si né à partir du mois d’octobre)

Départ à 64 ans si cotisé 43 années

Départ à 67 ans sinon

Exemple du problème avec la réforme Macron :

– Gabriel est né 16/03/1989. Il débute sa carrière à 19 ans et 1 mois (le 16/04/2008). A la fin de l’année de son vingtième anniversaire (le 31/12/2009), il aura cotisé 1 ans et 8 mois (6 trimestres). Il pourra partir à 62 ans s’il a cotisé 43 ans.

En pratique, il devra attendre 1 mois pour atteindre ses 43 ans de cotisation.

– Emmanuel est né le 21/12/1977. Il débute aussi sa carrière à 19 ans et 1 mois (le 21/01/1997). A la fin de l’année de son vingtième anniversaire (le 31/12/1997), il aura cotisé 11 mois (3 trimestres), pas assez pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrières longues (RACL).

Il devra partir à 64 ans s’il a cotisé 43 ans. En fait, à cet âge, il aura cotisé 44 ans et 11 mois, soit presque deux ans de plus que Gabriel.

J’ai l’impression que les personnes qui ont pondu cette réforme ont réutilisé un algorithme sans le comprendre et sans maitriser ses paramètres (quand même étrange pour un chantier si sensible). Et le résultat, quoi qu’on pense de la nécessité de la réforme, est loin d’être équitable.

Mise à jour suite à l’ajustement de la réforme par Mme Borne le dimanche 5 février, sous la pression du groupe LR :

Cet ajustement passe par l’ajout d’une nouvelle ligne dans l’algorithme :

Départ à 63 ans si cotisé 43 ans dont 5 trimestres avant la fin des 21 ans (4 trimestres si né à partir du mois d’octobre)

Il corrige la « bizarrerie » que j’avais mentionnée plus haut. Mais même avec cette correction, si vous êtes entré dans la vie active à l’âge de 15, 17,19 ou 20 ans, il vaudra toujours mieux être né en début d’année pour ne pas être lésé de plusieurs mois de retraite.

Reprise des exemples précédents (avec une carrière sans trous de cotisation) :

– pas de changement pour Gabriel

– par contre Emmanuel aura cotisé 1 an et 11 mois (7 trimestres) à la fin de l’année de son vingt-et-unième anniversaire. Il pourra bénéficier du dispositif RACL et partir à 63 ans s’il a cotisé 43 ans.

En fait, à cet âge, il aura cotisé 43 ans et 11 mois. Il aura quand même gagné un an par rapport à la première version de la réforme.

(*) Cette formule est retrouvable dans l’étude d’impact du gouvernement sur sa réforme des retraites, encadré p. 32

(https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/actualite-legislative/2023/plfrss_ecox2300575l_rapport_annexe_cm_23.01.2023_0.pdf)