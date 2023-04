Illustration par DALL-E (+ PJ)

L’espérance de vie moyenne a augmenté de 16 ans depuis que l’âge national de la retraite a été fixé [aux États-Unis] à 65 ans. Nous avons demandé à des experts de la santé à quel moment ils pensent que les gens devraient arrêter de travailler.

Publié le 3 avril 2023

Mise à jour le 13 avril 2023

En 1881, le chancelier allemand conservateur Otto von Bismarck, menacé par une montée de l’idéologie socialiste, proposa une allocation de retraite nationale pour apaiser les masses gauchistes. Il fixa l’âge de la retraite à 70 ans. L’espérance de vie moyenne à l’époque ? Environ 40 ans.

Bismarck démissionna peu après l’adoption de cette politique, mais son héritage est resté, et la prestation de retraite allemande (qui fut ramenée à 65 ans en 1916) est devenue un modèle pour de nombreux autres pays. Lorsque le président Roosevelt mit en place la loi sur la sécurité sociale de 1935, l’âge de 65 ans fut également choisi comme âge national de la retraite, bien que moins de 60 % des adultes américains vivent aussi longtemps.

Tout cela pour dire que l’âge national de la retraite aux États-Unis et ailleurs est le fruit d’un peu de poudre aux yeux politique ; il s’agissait à l’origine d’une offre symbolique, accessible uniquement aux citoyens chanceux qui parvenaient à survivre jusqu’à un âge avancé.

Aujourd’hui, cependant, beaucoup plus de gens vivent assez longtemps pour avoir accès à un fonds de retraite national, souvent pendant des années, voire des décennies. L’espérance de vie moyenne aux États-Unis est de 76 ans, et dans de nombreux pays européens, elle est encore plus élevée. L’âge national de la retraite aux États-Unis, c’est-à-dire l’âge auquel vous pouvez prétendre à l’intégralité des prestations de la sécurité sociale, a augmenté beaucoup plus progressivement, jusqu’à 67 ans pour les personnes nées après 1960.

En réaction, plusieurs pays, dont le plus connu est la France, où l’âge de la retraite est de 62 ans et l’espérance de vie de 82 ans, débattent du relèvement de l’âge de la retraite pour tenter de compenser les pressions économiques exercées par le vieillissement de la population et la crainte que les prestations de retraite nationales ne puissent plus être versées très longtemps.

D’un point de vue économique, le recul de l’âge de la retraite pourrait être bénéfique pour tous. Mais au-delà des aspects financiers, quelles sont les conséquences mentales et physiques d’un relèvement de l’âge de la retraite au niveau national ? Nous avons demandé à des experts de nous donner leur avis.

L’espérance de vie au travail

L’une des façons de répondre à cette question est d’examiner l’évolution non pas de la durée de vie, mais de la durée de vie en bonne santé, c’est-à-dire le nombre d’années pendant lesquelles une personne est en bonne santé et ne souffre d’aucune incapacité. Il s’agit du nombre d’années pendant lesquelles les personnes sont en bonne santé et ne souffrent pas d’incapacité.

Gal Wettstein, économiste en chef au Centre de recherche sur la retraite du Boston College, a examiné l’âge et le potentiel d’emploi dans le cadre d’une étude sur l’espérance de vie professionnelle. Il a constaté que les Américains qui sont en bonne santé à l’âge de 50 ans peuvent espérer vivre environ 23 années supplémentaires sans incapacité, plus environ huit années de vie avec une incapacité. Cela signifie que l’espérance de vie professionnelle maximale est, en moyenne, de 73 ans.

« Il ne fait aucun doute que l’espérance de vie est plus longue et que la capacité de travailler s’est accrue », déclare le Dr Wettstein. « Cela est dû en partie à l’évolution de la médecine et en partie à l’évolution de la nature du travail. En 2020, environ 45 % de la population active américaine travaille dans un domaine basé sur la connaissance, tel que la gestion, les affaires et la finance, l’éducation et les soins de santé. En 1935, ces types de professions ne représentaient que 6 % de la main-d’œuvre.

Le Dr Pinchas Cohen, doyen de la Leonard Davis School of Gerontology de l’université de Californie du Sud, reconnaît que, du point de vue de la santé des personnes travaillant dans ces domaines, un âge de départ à la retraite inférieur à 65 ans « n’a pas de sens ». « Même 65 ans est un chiffre du 20e siècle », a-t-il déclaré.

Selon Lisa Renzi-Hammond, directrice de l’Institut de gérontologie de l’université de Géorgie, pour les personnes qui occupent des emplois fondés sur la connaissance, un âge de départ à la retraite de 70 ans est également raisonnable d’un point de vue cognitif. « Nos facultés cognitives sont généralement maintenues jusqu’à 70 ans », a-t-elle déclaré. « Si l’âge de la retraite est fixé en fonction des capacités ou des compétences des employés, il n’y a absolument aucune raison de fixer l’âge de la retraite à 60 ans.

Certaines parties du cerveau, notamment le cortex préfrontal, qui joue un rôle essentiel dans les fonctions exécutives, l’attention et la mémoire de travail, commencent à perdre du volume dès l’âge de 45 ans, mais d’autres zones sont capables de compenser, explique le Dr Renzi-Hammond. D’autres aspects de la cognition, tels que l’intelligence cristallisée (connaissances accumulées pouvant être appliquées à de nouvelles situations) et la cognition sociale (comportement approprié dans les interactions interpersonnelles), continuent de s’améliorer pendant des décennies.

Nombre de ces processus cognitifs sont entretenus et renforcés par le maintien dans la vie active. Par conséquent, certaines personnes déclinent mentalement et physiquement lorsqu’elles cessent de travailler. Une étude a même montré que le fait de retarder le départ à la retraite était associé à une diminution du risque de décès, indépendamment de l’état de santé avant le départ à la retraite. Les experts supposent que les pertes d’activité physique et d’interactions sociales liées à l’emploi qui accompagnent la cessation d’activité sont en grande partie responsables des déclins qui surviennent après le départ à la retraite.

Équité en matière de retraite

Les moyennes nationales en matière de santé et d’invalidité ne disent pas tout. Si certaines personnes restent en forme et continuent à travailler jusqu’à 80 ans, d’autres emplois sont plus exigeants sur le plan physique et pèsent sur la santé.

« Il y a des gens qui font des travaux manuels et qui, à l’âge de 65 ans, ne peuvent vraiment plus continuer à faire ce travail très exigeant », observe le Dr Cohen. « Leur besoin de prendre leur retraite doit être respecté. »

Pour ces types de travail, la retraite peut en fait améliorer les résultats en matière de santé, affirme le Dr Renzi-Hammond. « Si vous quittez un emploi physiquement mauvais pour vous, où vous dormez mal et où vous êtes constamment stressé, alors la retraite est bénéfique pour votre santé. »

La durée de vie et l’espérance de vie en bonne santé ne sont pas non plus les mêmes selon la race et le sexe, à la fois en raison du type de travail que certaines catégories démographiques sont plus susceptibles d’exercer et du stress chronique que la discrimination fait peser sur l’organisme.

Dans ses recherches, le Dr Wettstein a constaté qu’à l’âge de 50 ans, les hommes afro-américains ont une espérance de vie professionnelle d’environ 17 ans, alors que les femmes blanches peuvent continuer à travailler pendant 24 ans. « Il y a là un problème d’équité, tant du point de vue de l’espérance de vie que du point de vue de l’espérance de vie professionnelle », dit le Dr Wettstein.

« Nous savons que les Noirs américains, en particulier, développent des maladies à un âge plus précoce, vivent avec davantage de handicaps et meurent plus jeunes », déclare le Dr Lisa Cooper, directrice du Centre Johns Hopkins pour l’équité en matière de santé. « Ne pas leur permettre de prendre leur retraite avant d’être plus âgés signifie donc qu’ils ne bénéficieront pas autant de la sécurité sociale. Cela vaut également pour les personnes appartenant à des tranches de revenus inférieures et pour celles qui occupent des emplois physiquement intenses, a-t-elle ajouté.

C’est pourquoi, selon le Dr Cooper, « le relèvement de l’âge de la retraite doit se faire en tenant compte de toutes ces questions, car il n’affectera pas tout le monde de la même manière ».

L’objectif initial de la sécurité sociale, lorsqu’elle a été créée en 1935, était simplement de soutenir les gens lorsqu’ils ne pourraient plus travailler physiquement. Mais une autre façon d’envisager la retraite financée par le gouvernement fédéral est que son rôle devrait être de dispenser aux personnes un certains nombre d’années de loisir.

L’un des aspects dont nous ne parlons pas assez est celui-ci : « À quoi les gens devraient-ils avoir droit ? Que méritent-ils ? » déclare le Dr Cohen. « Quelques années merveilleuses où l’on est encore en bonne santé, où l’on peut faire des choses, voyager et ainsi de suite, serait-ce un bon objectif national ? »

En France, et probablement ailleurs aussi, nombreux sont ceux qui répondraient par l’affirmative.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (+ PJ)



Illustration par DALL-E (+ PJ)