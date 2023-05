On nous dit et ça, c’est une manière de se défendre, je dirais, des gens qui produisent ce produit en disant : « Oui, mais enfin pour moi, c’est purement statistique : la machine fait des trucs probabilistes, elle dit le mot le plus probable qui doit venir ensuite, etc. », et quand je pose la question à la machine, quand je lui dis : « Est-ce que vous ne vous moquez pas de moi là en disant ça ? » Elle dit : « Non, non, parce qu’on est dans le cadre : je fais la même chose que vous, etc., j’ai accès aux mêmes choses que vous. » Oui, mais elle a accès à 1 million de fois plus d’information et ça fait une différence ! Et comme je l’ai dit tout à l’heure, dans l’architecture même, on a mis le paquet, on a vraiment mis le paquet : on met des têtes de lecture en parallèle, etc. On va peut être au-delà, je dirais, de la complexité qu’il y a dans notre cerveau. Oui, on nous dit : « Il y a [100] milliards de neurones et ça fait des trilliards de connexions etc. chez nous ». Mais est-ce qu’on a la garantie que c’est utilisé de la manière la plus efficace possible ? Non, peut-être pas. Si on fait l’équivalent dans une machine, il y a peut être moyen, je dirais, avec un meilleur algorithme, de faire mieux que nous faisons. Et quand je dis ça, ça existe : on sait que nos yeux de mammifères [datant de 178 millions d’années] ne sont pas aussi bons que les yeux que des mollusques ont pu produire. L’œil du poulpe est un œil beaucoup plus performant que le nôtre et il a été conçu bien, bien avant [il y a 330 millions d’années]. Nous, ça vient de l’œil du poisson, etc. Et ce n’est pas un truc aussi bon que celui du poulpe. Donc il est possible qu’on n’utilise pas notre cerveau au mieux.