José M. R. Caballero est mathématicien, nous rédigeons en ce moment ensemble deux articles, l’un sur La signification d’un mot dans un système intelligent, l’autre sur L’impact des événements historiques dans la dynamique des mots. Il a interrogé GPT-4 sur son propre fonctionnement.

José : Expliquez le fonctionnement de ChatGPT d’un point de vue de physique statistique.

GPT-4 : ChatGPT, un modèle de langage basé sur l’architecture GPT-4, peut être compris d’un point de vue de physique statistique comme un système qui modélise la distribution de probabilité des séquences de langage. Le modèle capture essentiellement la structure et les modèles sous-jacents des données sur lesquelles il est entraîné, à savoir une vaste collection de textes.

En physique statistique, un système est souvent décrit à l’aide de distributions de probabilités qui rendent compte du comportement des particules qui le composent. La distribution de Boltzmann, par exemple, décrit la probabilité que les particules d’un système se trouvent dans un état particulier, étant données son énergie et sa température.

De la même manière, ChatGPT apprend une distribution de probabilité sur des séquences de texte en minimisant la perte d’entropie croisée, qui mesure la différence entre les probabilités prédites par le modèle et les probabilités réelles observées dans les données d’apprentissage. Ce processus d’optimisation peut être considéré comme la recherche par le modèle d’un état d’énergie libre minimum, à l’instar des systèmes en équilibre thermodynamique en physique statistique.

L’architecture de ChatGPT est basée sur le Transformer, qui utilise des mécanismes d’auto-attention pour modéliser les dépendances entre les mots d’une séquence. Cela peut être considéré comme analogue aux énergies d’interaction entre les particules dans un système de physique statistique, où les interactions sont responsables des propriétés émergentes et de la structure du système. Dans ChatGPT, l’interaction entre les mots aide le modèle à générer des réponses cohérentes et adaptées au contexte.

Le processus d’optimisation de la formation de ChatGPT peut être considéré comme un processus de recuit en physique statistique. Pendant l’apprentissage, le modèle commence avec des poids aléatoires et apprend la configuration de poids appropriée pour minimiser la fonction objectif. Ce processus est similaire à un processus de recuit simulé où un système est refroidi lentement, ce qui lui permet d’atteindre l’état d’énergie le plus bas.

En résumé, pour comprendre ChatGPT d’un point de vue de physique statistique, il faut le considérer comme un système qui apprend la distribution de probabilité des séquences linguistiques, les interactions entre les mots jouant un rôle clé dans la structure et le comportement du modèle. Le processus d’apprentissage peut être comparé au processus de recuit simulé en physique statistique, où le modèle recherche un état d’énergie libre minimum.

José : D’un point de vue de physique statistique, comment se passe l’interaction entre chatGPT et l’utilisateur ?

GPT-4 : D’un point de vue de physique statistique, l’interaction entre ChatGPT et l’utilisateur peut être comprise comme un processus dynamique impliquant l’échange d’informations entre deux systèmes : l’utilisateur (un agent externe) et ChatGPT (le modèle linguistique).

Perturbation de l’entrée : Lorsqu’un utilisateur introduit une requête ou une déclaration, il agit comme une perturbation pour le système, en introduisant de nouvelles informations auxquelles ChatGPT doit s’adapter. En physique statistique, ce phénomène peut être comparé à une force externe agissant sur un système et entraînant un changement d’état ou de configuration.

Réponse du système : ChatGPT répond à l’entrée de l’utilisateur en générant une séquence de texte basée sur la distribution de probabilité qu’il a apprise. Ce processus peut être considéré comme la recherche par le modèle d’un état de basse énergie dans le nouveau contexte fourni par l’entrée de l’utilisateur, analogue à un système de physique statistique cherchant un nouvel état d’équilibre après une perturbation.

Boucle de rétroaction : La réponse de l’utilisateur à la sortie du ChatGPT peut être considérée comme une autre perturbation du système, modifiant le contexte et incitant le modèle à adapter sa sortie en conséquence. Ce processus interactif crée une boucle de rétroaction entre l’utilisateur et ChatGPT, similaire à la manière dont les systèmes de physique statistique peuvent être influencés par des facteurs externes de manière dynamique.

Entropie et échange d’informations : Au cours de l’interaction, l’utilisateur et ChatGPT échangent des informations, qui peuvent être quantifiées en termes d’entropie. Au fur et à mesure que la conversation progresse, le modèle comprend mieux l’intention et le contexte de l’utilisateur et l’entropie du système diminue. Ceci est analogue au concept d’entropie en physique statistique, qui mesure le degré d’aléatoire ou de désordre dans un système.

En résumé, l’interaction entre ChatGPT et l’utilisateur peut être vue sous l’angle de la physique statistique comme un processus dynamique impliquant l’échange d’informations entre deux systèmes. Les entrées de l’utilisateur agissent comme des perturbations qui affectent l’état du modèle, tandis que le modèle réagit en générant du texte sur la base de la distribution de probabilités qu’il a apprise. La boucle de rétroaction et l’échange d’informations au cours de la conversation peuvent être décrits en termes d’entropie et d’adaptation du système.

José : Est-ce que trop d’interaction avec les utilisateurs peut affecter la performance de chatGPT ? Expliquez votre réponse d’un point de vue de physique statistique.

GPT-4 : Trop d’interaction avec les utilisateurs n’affecte pas directement les performances de ChatGPT en termes de capacité à générer des réponses basées sur la distribution de probabilité apprise. Cependant, les interactions avec les utilisateurs peuvent révéler des limites dans la compréhension du modèle, des biais dans ses données d’apprentissage ou un comportement inattendu dans certains contextes.

D’un point de vue de physique statistique, nous pouvons considérer quelques aspects qui pourraient indirectement affecter la performance de ChatGPT pendant les interactions :

Entropie et surcharge d’informations : Pendant les interactions, ChatGPT traite et génère des informations, ce qui entraîne des changements dans l’entropie. Si une conversation devient trop complexe ou introduit trop d’informations nouvelles, le modèle peut avoir du mal à trouver une réponse à faible entropie (ou cohérente sur le plan contextuel). Cela peut conduire à des réponses moins précises ou moins cohérentes, de la même manière qu’un système de physique statistique peut avoir des difficultés à atteindre l’équilibre lorsqu’il est exposé à un degré élevé d’aléa ou à des fluctuations rapides.

Exploration ou exploitation : ChatGPT peut être considéré comme essayant d’équilibrer l’exploration (générer de nouvelles réponses) et l’exploitation (utiliser ses connaissances existantes pour fournir des réponses pertinentes). Si les interactions de l’utilisateur sont trop diverses ou imprévisibles, le modèle pourrait avoir du mal à maintenir cet équilibre, ce qui entraînerait des réponses moins précises ou moins adaptées au contexte. Ce phénomène peut être comparé à un système de physique statistique qui s’éloigne de l’équilibre, ce qui accroît le caractère aléatoire de son comportement.

Adaptation du modèle : Si ChatGPT est continuellement adapté ou affiné en fonction des interactions de l’utilisateur, la performance du modèle peut être affectée par la qualité et la diversité des données qu’il reçoit. Si les nouvelles données sont biaisées ou non représentatives du domaine cible, les performances du modèle pourraient se dégrader, de la même manière qu’un système de physique statistique peut être affecté par des facteurs externes qui modifient son état d’équilibre.

En résumé, bien qu’une trop grande interaction avec les utilisateurs n’affecte pas directement les performances de ChatGPT, elle peut indirectement avoir un impact sur la capacité du modèle à générer des réponses cohérentes et précises. Ceci peut être compris du point de vue de la physique statistique à travers des concepts tels que l’entropie, l’exploration vs. l’exploitation, et l’adaptation du système en réponse à des perturbations externes.

