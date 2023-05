Illustration par DALL-E (+PJ)

Vous l’avez peut-être vu, ce commentaire :

Bientôt un blog pour les initiés, que nul n’entre-ici s’il n’est doué en maths ?

Et il est question ensuite dans ce commentaire d’un Jorion I de 2012 et d’un Jorion II de 2023.

Je pourrais dire, de manière discourtoise : « Je parle de ce dont j’ai envie ! ». Je pourrais dire aussi, mais sans convaincre certains : « Je parle toujours de ce qui compte vraiment dans l’actualité et en ce moment, c’est la Singularité ! ».

Je ne le dirai pas pour deux raisons. La première est qu’une majorité de gens n’ont encore rien remarqué – y compris de prétendus « experts » – et ânonnent ce qu’ils ont entendu : « C’est un truc simplement probabiliste ! », ignorant que le « T » dans « GPT », c’est pour « Transformer » : le cœur de la machine, et que le transformer est tout le contraire de probabiliste. Et la seconde, c’est que ceux qui savent que la Singularité a eu lieu de 30 novembre 2022 évitent soigneusement de prononcer le mot en raison des retombées sociales, pédagogiques, juridiques et autres de l’explosion en cours ; voyez ainsi la vidéo de Lex Fridman avec Stephen Wolfram : ils parlent de la Singularité pendant quatre heures et quart – ils mentionnent à plusieurs reprises sa date – mais le mot n’est jamais prononcé.

Il est question de beaucoup de choses sur le Blog de PJ parce que je parle en général de sujets que je maîtrise bien et qu’il se fait que j’ai acquis une expertise dans plusieurs domaines. Ce n’est pas par esprit « papillonnant », c’est parce qu’on m’a invité dans des domaines où je n’étais pas spécialiste et j’y suis resté suffisamment longtemps pour y devenir expert. Sir Edmund Leach m’a dit « Tu vas apprendre à programmer et tu vas m’aider à résoudre des problèmes » (1981), un agent de la FAO m’a dit « J’ai besoin de vous en Afrique de l’Ouest » (1984), le chef d’une nouvelle équipe d’Intelligence Artificielle m’a dit « J’ai besoin de vous chez British Telecom » (1987), une amie m’a dit « On a besoin de toi en psychanalyse », et m’a mis le pied à l’étrier (1987), un banquier m’a dit « J’ai besoin de vous dans la banque » (1990) et j’y suis resté dix-huit ans.

Il y a eu quelques choix personnels : j’ai choisi d’étudier l’anthropologie (1964) et quand j’ai bénéficié d’une année sabbatique en (1997), je l’ai consacrée à approfondir mes connaissances sur les fondements des mathématiques (j’avais acquis les bases sur une dizaine d’années au séminaire de philo et histoire des sciences de Cambridge) et quand j’ai vécu aux États-Unis (1997-2009), je me suis passionné pour la politique locale.

Tout ça constitue une boîte à outils où je puise pour alimenter la discussion sur mon blog depuis février 2007, que j’étoffe grâce à la valeur ajoutée qui se trouve dans mes différentes expertises. Mais il y a un élément supplémentaire : l’intérêt que portent depuis un an ou deux, deux petits groupes de réflexion et de production à mes travaux respectivement sur les fondements des mathématiques et en Intelligence Artificielle. Avec eux, j’échange des dizaines de messages chaque jour, ce qui alimente ce que j’ai envie d’écrire et de dire sur mon blog. Or, les fondements des mathématiques, oui : c’est matheux, et l’Intelligence Artificielle, oui : c’est matheux. Mais pas beaucoup plus en fait que la technique financière pointue dont personne ne se plaignait alors même qu’elle constituait 90% du Blog de PJ en 2008. Allez comprendre …

