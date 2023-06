Avertissement : L’arsène irrite tout le monde ici par ses commentaires à rebrousse-poil sur la Russie et l’Ukraine. Comme il se plaignait tout à l’heure par mail auprès de moi de ne pas avoir d’endroit où afficher ses nouveaux commentaires, je lui ai proposé d’écrire un billet. Bien entendu, je ne suis pas davantage d’accord avec ce qu’il écrit aujourd’hui qu’avec ce qu’il écrit d’habitude, et je publierai volontiers tout « droit de réponse » que vous souhaiteriez lui opposer.

On ne peut rien comprendre si on ne revient pas un siècle en arrière.

1917, la révolution en Russie et la prise du pouvoir par les bolcheviks, Lénine prend le pouvoir et dans la foulée toutes les forces occidentales, France, USA, Royaume-Uni, etc. envoient une armée pour calmer ces rouges qui auraient l’outrecuidance de nationaliser les moyens de production tellement utiles au système capitaliste.

Manque de bol, les rouges sont vainqueurs.

Seconde étape, l’URSS commence à rivaliser dès les années 20 avec le monde occidental, au niveau industriel et agricole, et la crise de 29 va démontrer que le système capitaliste a quelques “faiblesses”, l’URSS passe entre les gouttes.

Troisième étape, la seconde guerre mondiale, avec 25 millions de soviétiques qui se sacrifient pour s’opposer aux nazis (300.000 Américains y ont perdu la vie, voyez la différence).

Quatrième étape, l’après guerre, les Ricains ont peur de l’expansion communiste et les soviétiques ont peur qu’un nouveau Hitler fasse surface, d’où la guerre froide, etc.

Cinquième étape, 1990, la chute du mur et du communisme stalinien, pour des raisons d’incompétence et d’absence de démocratie.

Sixième étape, sans doute la plus importante, avec l’ère Eltsine, qui a mis à sac toute l’économie russe avec le soutien de l’école de Chicago, privatisation dans tous les secteurs avec comme conséquences une perte de PIB de 25% , pauvreté et soupe populaire pour des millions de Russes.

Septième étape, Poutine ramasse la mise sur ces décombres pour remettre la Russie en marche et ça fonctionne tant bien que mal.

Maintenant, revenons à la question initiale : pourquoi cette guerre ?

Pour ça, il faut simplement se référer aux déclarations de ceux qui ont élaboré la stratégie et la doctrine US sur l’Europe depuis une bonne trentaine d’années, en l’occurrence un certain Brzezinski qui a, excusez du peu, conseillé tous les présidents US, de Reagan à Trump, (il est est mort en 17) et dans son bouquin, « Le Grand Échiquier, » c’est très clair : l’objectif est de détacher l’Ukraine de la Russie, car la Russie sans l’Ukraine ne serait plus qu’une étape vers le démantèlement de ce pays avec des ressources inépuisables et exploitables pour les compagnies US.

Le Maïdan, Victoria Nuland, les accords de Minsk qui capotent, tout ça était programmé pour un affrontement militaire de haute intensité, cette guerre est en fait l’épisode ultime d’une guerre de cent ans qui a débuté en 1917 et qui opposait déjà la Russie aux forces occidentales.

Maintenant, le front militaire est pour moi secondaire, l’important se joue au niveau économique et financier avec un rapprochement notable de la Russie avec toute l’Asie et l’Afrique, les transactions se font de plus en plus en yuans au détriment du dollar, et les gros perdants seront les pays d’Europe qui vont devenir véritablement les vassaux des USA, dépendant au niveau militaire et énergétique.

Pour conclure, je dirais que le gâchis est parfait, après la chute du mur, une coopération avec la Russie aurait été du gagnant-gagnant, Washington n’en voulait absolument pas, question de main mise sur l’Europe et les va-t-en guerre ont gagné.