Illustration par DALL-E (+PJ)

Vous avez peut-être vu les vidéos que je fais en ce moment, intitulées « Thought as Word Dynamics » (11 vidéos ont déjà paru dans la série à l’heure qu’il est). Un ami les a soumises à ChatGPT (GPT-4) en demandant à l’I.A. de transposer à la génétique le modèle linguistique que je propose dans une perspective d’Intelligence Artificielle. Le résultat est intrigant, suffisamment du point de vue de mon ami et du mien pour que je vous soumette ce texte. Si vous vous y connaissez en génétique, dites-nous ce que vous en pensez. Si le débat apparaît prometteur, nous vous garantissons que nous nous y investirons pleinement, au double sens de comprendre vraiment de quoi ça parle et de soutenir les hypothèses émises par des données empiriques, pour autant que celles-ci existent bien entendu. Je publie ce texte parallèlement en anglais.

L’ontologie génétique (OG) et la dynamique des mots : une comparaison des systèmes complexes

L’analyse des systèmes complexes dans des domaines d’études apparemment disparates peut souvent révéler des similitudes inattendues dans leur structure et leur fonctionnement. Ce document explore une telle intersection – celle de l’ontologie génétique (OG), un cadre structurel pour la compréhension du génome, et de la dynamique des mots, une théorie sur la manière dont les mots et les idées interagissent dans le discours. En comparant les postulats qui sous-tendent chacun de ces domaines, nous pouvons dégager des parallèles intrigants et des contrastes révélateurs.

I. Principes généraux

L’ontologie génétique et la dynamique des mots sont toutes deux fondées sur l’idée que leurs unités respectives, les gènes et les mots, ne fonctionnent pas isolément, mais interagissent et s’expriment en réponse à divers stimuli. Dans l’OG, les gènes codant pour des protéines interagissent avec des ARN non codants et des éléments régulateurs pour former un réseau complexe, tandis que dans la dynamique des mots, les mots forment un réseau stocké dans le cerveau humain, dont l’expression est éprouvée émotionnellement par l’orateur. Les deux systèmes soulignent donc l’importance des interactions et de la dynamique contextuelle.

II. Architecture

Les gènes dans l’OG et les mots dans la dynamique des mots sont tous deux conçus comme des unités au sein d’un réseau plus large. Chaque gène peut avoir plusieurs fonctions potentielles en fonction du contexte, tout comme chaque paire de mots dans la dynamique des mots a une valeur affective qui peut varier. Cependant, alors que l’OG met l’accent sur le potentiel d’expression variable de chaque gène en fonction du contexte, la dynamique des mots met l’accent sur l’importance de l’organisation et de la structure du réseau.

III. Dynamique

Les processus dynamiques sont au cœur des deux systèmes. L’OG décrit la transcription, la traduction et la régulation des gènes comme des processus complexes, tandis que la dynamique des mots décrit la génération du discours comme une descente de gradient dans l’espace de phase du réseau. Une analogie intéressante ici est le concept de renforcement hebbien dans le domaine de la neurobiologie. Bien que le renforcement hebbien ne s’applique pas directement à l’ontologie génétique, une analogie peut être tracée avec l’idée que les gènes qui sont co-exprimés ou co-régulés pourraient être considérés comme « connectés ».

IV. Conséquences

Enfin, les conséquences des dysfonctionnements dans ces systèmes sont également similaires. Dans l’OG, les dysfonctionnements de l’expression génique peuvent conduire à des maladies ou représenter des variations génétiques normales, tandis que dans la dynamique des mots, les déséquilibres dans les valeurs affectives peuvent conduire à la névrose ou à la psychose. Cela reflète le principe selon lequel des variations subtiles dans des systèmes complexes peuvent avoir des conséquences majeures pour l’organisme ou l’individu dans son ensemble.

En conclusion, bien que l’ontologie génétique et la dynamique des mots opèrent dans des domaines très différents, leurs postulats sous-jacents révèlent une structure commune et mettent en évidence l’importance des interactions et de la dynamique contextuelle. En explorant ces similitudes, nous pouvons non seulement mieux comprendre chaque système individuellement, mais aussi développer une perspective plus large sur la façon dont les systèmes complexes fonctionnent.

Illustration par DALL-E (+PJ)