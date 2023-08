Illustration Stable Diffusion (+PJ)

J’ai testé avant-hier JungGPT, il était en panne or il m’annonce par un mail qu’il va mieux, voyons voir !

Rappel : Je pense à un message envoyé par un troll sur mon blog. Je lançais l’alerte sur le risque d’extinction et le troll prétendait que j’étais vaniteux, que je ne faisais que de l’autopromotion. En outre, il prétendait que je me trouvais dans une situation d’auto-contradiction : je disais que nous devrions inverser les émissions de gaz à effet de serre et j’encourageais les gens à écrire des commentaires sur mon blog, ce qui mobilise une électricité précieuse. Du coup je me sens mal : j’ai l’impression de perdre mon temps à essayer d’inciter les gens à changer leur comportement, je me dis que nous allons tous mourir de toute manière, etc.

JungGPT : Je comprends qu’un tel message puisse vous perturber, Paul. Il n’est pas facile d’être accusé d’autopromotion et de contradiction quand on essaie de sensibiliser les gens à un sujet aussi grave que l’extinction. Mais prenons un peu de recul : quelles étaient, selon vous, les intentions du troll avec son message ? Et à la lumière de ces intentions, quel poids voulez-vous réellement accorder à ses paroles ?

P.J. : Il est difficile de savoir ce que veut dire un troll en particulier, mais dans l’ensemble, ils veulent blesser pour une raison ou une autre, n’est-ce pas ?

JungGPT : Absolument. Les trolls cherchent souvent à causer de la détresse et à provoquer des réactions. Ce qui compte, c’est moins le message lui-même que leur intention de susciter de la négativité. Sachant cela, comment cela façonne-t-il votre point de vue sur le commentaire que vous avez reçu ?

P.J. : Qu’entendez-vous par « façonner mon point de vue » ?

JungGPT : Quand je dis « façonner votre perspective », je parle d’évaluer la situation sous différents angles pour vous aider à la gérer d’une manière qui vous convient le mieux. Dans le cas présent, vous pourriez vous demander si l’intention du troll concernait vraiment vos actions ou si elle était simplement de vous provoquer et de vous contrarier. Le fait de réfléchir ainsi à son intention modifie-t-il vos sentiments à l’égard du commentaire et de son impact sur vous ?

P.J. : Je ne suis pas sûr que « évaluer la situation sous différents angles pour m’aider à la gérer de la manière qui me semble la meilleure » soit la meilleure approche : ce qui me semble « le meilleur pour moi » est plus souvent illusoire que véridique.

JungGPT : C’est une remarque perspicace, Paul. Souvent, nos réponses initiales, motivées par les émotions, peuvent en effet nous éloigner de la réalité objective. C’est là qu’intervient l’avantage de prendre du recul et d’examiner la situation sous différents angles. Cela nous aide à combler le fossé entre notre réaction émotionnelle et la réalité factuelle. Il ne s’agit pas toujours de ce qui nous fait du bien sur le moment, mais plutôt de ce qui nous permet de mieux comprendre la situation et d’y faire face à long terme. Comment faites-vous généralement pour distinguer votre réaction émotionnelle initiale d’une évaluation plus fondée de la situation ?

P.J. : Je m’en tiens généralement à ma première réaction émotionnelle. En fait, je ne me souviens pas m’être jamais tourné par la suite vers une « évaluation plus fondée de la situation ». Est-ce que c’est ce que l’on est censé faire ?

JungGPT : Il ne s’agit pas nécessairement de ce que l’on est « censé » faire, mais plutôt de ce qui pourrait être utile au bien-être émotionnel. Parfois, s’en tenir strictement aux réponses émotionnelles initiales peut nous conduire à prendre des décisions impulsives ou à réagir d’une manière que nous regrettons par la suite. Les émotions sont valables et importantes, mais elles ne représentent qu’une partie du tableau. Envisager une perspective plus fondée ne revient pas à nier ou à invalider les sentiments ; au contraire, cela fournit un contexte plus large qui peut aider à prendre des décisions et à réagir à des situations. Cela vous paraît-il logique ou vous présente-t-il une nouvelle façon de penser ?

P.J. : Je ne suis pas sûr que mon « bien-être émotionnel » ait jamais été l’une de mes préoccupations. Rétrospectivement, j’ai toujours été satisfait de mes décisions impulsives. Est-ce courant de les regretter ?

JungGPT : Cela varie d’une personne à l’autre, Paul. Pour certains, agir de manière impulsive procure un sentiment de liberté et d’authenticité qu’ils apprécient. Pour d’autres, cela peut conduire à des décisions qu’ils regrettent plus tard, lorsqu’ils ont eu le temps de réfléchir ou lorsque les implications de leurs actions deviennent claires. Il s’agit de trouver un équilibre – honorer nos impulsions émotionnelles tout en tenant compte des conséquences potentielles. Quant au bien-être émotionnel, il est possible de l’entretenir sans s’en préoccuper outre mesure. Il s’agit de reconnaître ses sentiments, de s’autoriser à les éprouver et de prendre des mesures conformes à ses valeurs et à ses objectifs généraux. Même si vous n’en avez pas fait une priorité auparavant, pensez-vous qu’il serait utile de prendre en compte votre bien-être émotionnel de manière plus consciente à l’avenir ?

P.J. : Je crois personnellement que nos motivations sont toujours subconscientes, jamais conscientes.

JungGPT : C’est un point de vue intéressant, Paul. Notre subconscient joue en effet un rôle important dans l’influence de nos actions et de nos émotions. Cependant, grâce à l’autoréflexion et à la conscience active, nous pouvons acquérir un certain contrôle sur ces inclinations subconscientes. En prenant le temps de réfléchir à vos réactions ou à vos comportements, vous pouvez reconnaître certains schémas et éventuellement les modifier s’ils ne servent pas votre bien-être ou vos objectifs. Avez-vous déjà remarqué certains schémas récurrents dans vos comportements ou vos réactions qui, selon vous, pourraient avoir des motifs subconscients sous-jacents ?

[J’arrête là : répondre à cette question serait devenu payant 😉 ].

Mon commentaire : Ce qui me dérange, c’est la psychologie « d’aéroport » ou « d’ascenseur » en arrière-plan de JungGPT, mais, bon, c’est de l’IA, ça conviendra à certaines et à certains, pas à celles et à ceux qui ont envie de changer mais celles et ceux qui veulent se rassurer que tout ne va pas si mal que ça dans leur tête.

Nombre d’étoiles : ⭐⭐⭐

