Illustration de DALL·E à partir du texte

Jean-Michel Bournoville :

Pouvez-vous être plus précis quant aux critiques et constatations évidentes de la pensée dominante suite aux travaux de Wolfram et Jorion ?

ChatGPT

En se basant sur les travaux de Stephen Wolfram et Paul Jorion, on peut formuler des critiques plus précises et des constatations concernant la pensée économique et sociale dominante :

Critique de la Rationalité Parfaite : Wolfram : Ses théories sur la complexité et l’irréductibilité computationnelle suggèrent que même des systèmes apparemment simples peuvent produire des résultats imprévisibles. Cela remet en question l’hypothèse de rationalité parfaite souvent utilisée dans les modèles économiques.

: Ses théories sur la complexité et l’irréductibilité computationnelle suggèrent que même des systèmes apparemment simples peuvent produire des résultats imprévisibles. Cela remet en question l’hypothèse de rationalité parfaite souvent utilisée dans les modèles économiques. Jorion : Il souligne l’irrationalité et les comportements non linéaires dans les marchés économiques, critiquant les modèles qui supposent un comportement rationnel et prévisible des agents.

Inadéquation des Modèles Économiques Linéaires :

Wolfram : La complexité inhérente à de nombreux phénomènes naturels et sociaux suggère que les modèles linéaires et simplistes ne peuvent pas capturer la dynamique réelle des marchés et des systèmes économiques.

: La complexité inhérente à de nombreux phénomènes naturels et sociaux suggère que les modèles linéaires et simplistes ne peuvent pas capturer la dynamique réelle des marchés et des systèmes économiques. Jorion : Il critique la dépendance excessive des économistes aux modèles linéaires et mécanistes, qui ne tiennent pas compte des dynamiques complexes, des crises et des bulles spéculatives.

Sous-estimation des Effets de l’Automatisation et de l’IA :

Wolfram : Sa vision des systèmes computationnels complexes pourrait suggérer que l’impact de l’automatisation et de l’IA sur la société et l’économie sera plus profond et imprévisible que ce que la plupart des théories économiques actuelles prévoient.

: Sa vision des systèmes computationnels complexes pourrait suggérer que l’impact de l’automatisation et de l’IA sur la société et l’économie sera plus profond et imprévisible que ce que la plupart des théories économiques actuelles prévoient. Jorion : Il met en garde contre les effets sociaux et économiques déstabilisants de l’automatisation et de l’IA, notamment en termes de perte d’emplois et d’inégalités croissantes.

Limites de la Théorie du Marché Efficace :

Wolfram : L’idée que des règles simples peuvent mener à une complexité et à une imprévisibilité extrêmes suggère que les marchés, loin d’être toujours efficaces, peuvent être intrinsèquement imprévisibles et sujets à des dysfonctionnements.

: L’idée que des règles simples peuvent mener à une complexité et à une imprévisibilité extrêmes suggère que les marchés, loin d’être toujours efficaces, peuvent être intrinsèquement imprévisibles et sujets à des dysfonctionnements. Jorion : Sa critique des marchés financiers montre comment la croyance dans l’efficacité du marché peut mener à des bulles spéculatives et à des crises financières.

Critique de la Vision Mécaniste du Monde Social et Économique :

Wolfram : Sa conception des systèmes complexes et de l’irréductibilité computationnelle suggère que les phénomènes sociaux et économiques ne peuvent pas être entièrement compris ou prédits à travers des modèles mécanistes simples.

: Sa conception des systèmes complexes et de l’irréductibilité computationnelle suggère que les phénomènes sociaux et économiques ne peuvent pas être entièrement compris ou prédits à travers des modèles mécanistes simples. Jorion : Il remet en question la vision mécaniste de l’économie qui néglige les aspects sociaux, culturels et psychologiques des comportements économiques.

Nécessité d’Approches Interdisciplinaires :

Les travaux de Wolfram et Jorion montrent que la compréhension des systèmes économiques et sociaux nécessite des perspectives interdisciplinaires, intégrant des connaissances de l’informatique théorique, de la physique, de la sociologie, de l’anthropologie, et d’autres disciplines.

En résumé, l’examen des travaux de Wolfram et Jorion conduit à une critique de la pensée économique et sociale dominante, en particulier concernant la rationalité des agents, l’efficacité des marchés, la linéarité des modèles économiques, et l’impact de l’automatisation et de l’IA. Leurs théories encouragent une approche plus nuancée et interdisciplinaire pour comprendre les systèmes économiques et sociaux complexes.

Illustration de DALL·E à partir du texte