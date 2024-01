Portrait par Stable Diffusion

Rapide rappel des faits : E. Jean Carroll, chroniqueuse du magazine Elle aux États-Unis de 1993 à 2020, gagne en mai 2023, un premier procès contre Donald Trump pour « sexual abuse, battery and defamation ». Un jury de 6 hommes et 3 femmes déclare Trump coupable ; E. Jean Carroll se voit accorder une somme de 5 millions de dollars en dommages-intérêts.

Trump se déverse aussitôt en un torrent d’insultes, incitations à harcèlement, etc. E. Jean Carroll le poursuit cette fois pour diffamation. Il y a quatre jours (le 26 janvier 2024), un jury de 7 hommes et 2 femmes déclare Trump coupable ; une somme de 83,3 millions de dollars est accordée cette fois à E. Jean Carroll en dommages-intérêts. Les attendus précisent que 65 millions sur les 83,3 ont un but dissuasif : décourager Trump de recommencer. Cela fonctionne jusqu’ici : il n’encourage pas ses troupes à molester E. Jean Carroll mais renvoie plus simplement à des articles encourageant à le faire dans la presse qui le soutient.

Il y a une dimension dont on ne parle pas, non pas qu’il y ait une conspiration du silence, mais parce qu’on n’y pense pas : il y a là deux victoires successives des gens bien élevés sur les gens mal élevés. Sur les 83,3 millions en pénalités, il y en a selon moi, à vue de nez, 20 à 30 qui punissent uniquement le fait que durant la plaidoirie de l’avocate de la plaignante, Trump se soit levé pour sortir de la salle du tribunal dans un grand brouhaha créé par lui et ses avocats dans son sillage.

Bien sûr, cela aide à être bien élevé d’avoir été élevé dans l’aisance, mais il n’y a pas que cela, c’est essentiellement « une question d’éducation », comme on dit, « éducation » qui transcende les aléas de la fortune, ou comme s’exprimait Aristote en son temps : il y a d’un côté les personnes qui comprennent la différence entre « vice » et « vertu » et qu’il est de loin préférable d’être vertueux plutôt que vicieux, et de l’autre côté, les « amis du plaisir » qui ne comprennent que le plaisir et son envers, le déplaisir, à l’intention desquels fut inventée la prison, lieu de très grand déplaisir.

Dans un article paru hier (29 janvier 2024) dans The Guardian, Pour battre Trump, il faut savoir pourquoi les Américains continuent de voter pour lui. Les psychologues ont peut-être la réponse, le chroniqueur George Monbiot, propose sa propre dichotomie :

Certains psychologues pensent que nos valeurs tendent à se regrouper autour de certains pôles, décrits comme « intrinsèques » et « extrinsèques ». Les personnes dotées d’un ensemble solide de valeurs intrinsèques sont enclines à l’empathie, aux rapports chaleureux et à l’acceptation de soi. Elles ont tendance à être ouvertes aux défis et au changement, à s’intéresser aux droits universels et à l’égalité, et à protéger les autres et le monde vivant. Les personnes qui se situent à l’extrémité extrinsèque du spectre sont davantage attirées par le prestige, le statut, l’image, la célébrité, le pouvoir et la richesse.

Tout cela est très savant mais n’apporte rien de plus selon moi au couple d’opposés aristotélicien « ami de la vertu » vs. « ami du plaisir », voire au plus simpliste encore « bien élevé » vs. « mal élevé ».

