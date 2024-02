Illustration par DALL·E (+PJ)

Wes Roth a organisé un match entre le successeur de Bard chez Google et la version la plus récente de ChatGPT. Son verdict est « ex-aequo », ce qui me paraît équitable au vu de ce qu’il montre. Le titre de sa vidéo annonce « We ran a BATTERY of tests, here is the SHOCKING result » : « nous les avons soumis à une BATTERIE de tests et voici le résultat CHOQUANT ». Or, à moins que l’ex-aequo lui paraisse choquant, je n’ai rien entendu de particulièrement choquant dans sa conclusion. Ce qui ne m’empêchait pas de tenter de deviner ce que serait sa conclusion choquante … dont je fus cependant frustré. La conclusion choquante qui est la mienne, la voici : « Gemini Ultra 1.0 et GPT-4s naviguent désormais dans une ligue qui nous a laissés nous, humains, sur place : nous pouvons observer, ébahis, le match entre les deux en nous posant l’inquiétante question : ‘Combien de temps s’intéresseront-ils encore à ce que nous en pensons ?’ ».

Si vous doutez de ce que je dis-là, regardez la vidéo. Je souligne : ne venez pas dire ici : « Je n’ai pas regardé la vidéo mais … » pour aligner ensuite vos préjugés archi-connus en la matière. En faisant cela vous testeriez simplement la patience de Gemini Ultra 1.0 et GPT-4 envers nous. Or cela n’est pas prudent 😉 .

Illustration par Stable Diffusion (+PJ)