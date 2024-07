J’ai tout simplement repris le titre que je vois partout aux États-Unis pour qualifier l’allocution de Joe Biden hier soir : « Un discours pour les livres d’histoire ».

Chers concitoyens américains, je m’adresse à vous ce soir depuis le bureau de la présidence, derrière le Resolute Desk. Dans cet espace sacré, je suis entouré de portraits de présidents américains extraordinaires. Thomas Jefferson a écrit les mots immortels qui guident cette nation. George Washington nous a montré que les présidents ne sont pas des rois. Abraham Lincoln nous a imploré de rejeter la malveillance. Franklin Roosevelt nous a incités à rejeter la peur.

Je vénère cette fonction, mais j’aime encore plus mon pays. Ce fut l’honneur de ma vie d’être votre président. Mais pour la défense de la démocratie, qui est en jeu, dont je pense qu’elle est plus importante que n’importe quelle distinction. Je puise ma force et ma joie dans le fait de travailler pour le peuple américain. Mais cette tâche sacrée qui consiste à parfaire notre Union ne me concerne pas, elle vous concerne. Vos familles, votre avenir.

Il s’agit de nous, le peuple. Et nous ne pouvons jamais l’oublier. Ce que je n’ai jamais fait. J’ai dit clairement que je pensais que l’Amérique se trouvait à un point d’inflexion. Dans ces rares moments de l’histoire où les décisions que nous prenons maintenant déterminent le destin de notre nation et du monde pour les décennies à venir, l’Amérique va devoir choisir entre avancer ou reculer, entre l’espoir et la haine, entre l’unité et la division.

Nous devons décider : Croyons-nous encore à l’honnêteté, à la décence, au respect, à la liberté, à la justice et à la démocratie ? En ce moment, nous pouvons considérer ceux avec qui nous ne sommes pas d’accord non pas comme des ennemis mais comme, comment dire ? des compatriotes américains – pouvons-nous le faire ? La force de caractère dans la vie publique a-t-elle encore de l’importance ? Je crois que vous connaissez la réponse à ces questions parce que je vous connais, vous le peuple américain, et je sais ceci :

Nous sommes une grande nation parce que nous sommes un bon peuple. Lorsque vous m’avez élu à ce poste, j’ai promis d’être toujours honnête avec vous, de vous dire la vérité. Et la vérité, la cause sacrée de ce pays, est plus grande que chacun d’entre nous. Ceux d’entre nous qui chérissent cette cause la chérissent à ce point. La cause de la démocratie américaine elle-même. Nous devons nous unir pour la protéger.

Ces dernières semaines, il m’est apparu clairement que je devais rallier mon parti à cette entreprise cruciale. Je pense que mon bilan en tant que président, mon leadership dans le monde, ma vision de l’avenir de l’Amérique, tout cela méritait un second mandat. Mais rien, rien ne peut entraver la sauvegarde de notre démocratie. Y compris l’ambition personnelle.

J’ai donc décidé que la meilleure façon d’avancer était de passer le flambeau à une nouvelle génération. C’est le meilleur moyen d’unir notre nation. Je sais qu’il y a un moment et un lieu pour de longues années d’expérience dans la vie publique. Il y a aussi un moment et un lieu pour des voix nouvelles, des voix fraîches, oui, des voix plus jeunes. Et ce moment et ce lieu, c’est maintenant.

Au cours des six prochains mois, je me concentrerai sur ma tâche de président. Cela signifie que je continuerai à réduire les coûts pour les familles qui travaillent dur et à développer notre économie. Je continuerai à défendre nos libertés individuelles et nos droits civils, qu’il s’agisse du droit de vote ou du droit de choisir. Je continuerai à dénoncer la haine et l’extrémisme, à dire clairement qu’il n’y a pas de place, pas de place en Amérique pour la violence politique ou toute autre violence, point barre. Je continuerai à m’exprimer pour protéger nos enfants de la violence armée et notre planète de la crise climatique, qui constitue une menace existentielle.

Je continuerai à me battre pour mon » Plan d’action contre le cancer « , afin que nous puissions mettre fin au cancer tel que nous le connaissons, parce que nous pouvons le faire. Je vais appeler à une réforme de la Cour suprême parce que c’est essentiel pour notre démocratie – une réforme de la Cour suprême. Je continuerai à travailler pour que les États-Unis restent forts, sûrs et à la tête du monde libre.

Je suis le premier président de ce siècle à annoncer au peuple américain que les États-Unis ne sont en guerre nulle part dans le monde. Nous continuerons à rassembler une coalition de nations fières pour empêcher Poutine de s’emparer de l’Ukraine et de faire encore plus de dégâts. Nous renforcerons l’OTAN et je le rendrai plus puissant et plus uni qu’il ne l’a jamais été dans notre histoire. Je continuerai à faire la même chose pour nos alliés du Pacifique. Vous savez, lorsque j’ai pris mes fonctions, la sagesse populaire voulait que la Chine dépasse inévitablement les États-Unis. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Je vais continuer à œuvrer pour mettre fin à la guerre à Gaza, ramener tous les otages à la maison, apporter la paix et la sécurité au Moyen-Orient et mettre fin à cette guerre. Nous travaillons également 24 heures sur 24 pour ramener chez eux les Américains injustement détenus dans le monde entier.

Vous savez, nous avons parcouru un long chemin depuis mon investiture. Ce jour-là, je vous ai dit, alors que je me trouvais dans cet hiver – nous nous trouvons dans un hiver de périls et un hiver de possibilités, un hiver des périls et des opportunités. Nous sommes dans le groupe, nous étions dans le groupe des victimes de la pire pandémie du siècle. La pire crise économique depuis la Grande Dépression. La pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre de Sécession. Nous nous sommes rassemblés en tant qu’Américains. Nous avons surmonté cette épreuve. Nous en sommes sortis plus forts, plus prospères et plus sûrs.

Aujourd’hui, nous avons l’économie la plus forte du monde, avec la création de près de 16 millions d’emplois – un record. Les salaires sont en hausse, l’inflation continue de baisser, l’écart de richesse entre les races n’a jamais été aussi faible depuis 20 ans. Nous sommes littéralement en train de reconstruire l’ensemble de notre pays – les communautés urbaines, suburbaines, rurales et tribales. L’industrie manufacturière est revenue en Amérique. Nous sommes à nouveau en tête du monde en ce qui concerne les puces, la science et l’innovation. Après toutes ces années, nous avons finalement vaincu Big Pharma en réduisant le coût des médicaments délivrés sur ordonnance aux personnes âgées.

Et je vais continuer à me battre pour m’assurer que nous réduisons les coûts pour tout le monde, et pas seulement pour les personnes âgées. Aujourd’hui, en Amérique, plus de gens que jamais bénéficient de soins de santé. J’ai signé l’une des lois les plus importantes pour aider des millions d’anciens combattants et leurs familles qui ont été exposés à des substances toxiques. La loi sur le climat la plus importante de l’histoire du monde. La première grande loi sur la sécurité des armes à feu depuis 30 ans.

Aujourd’hui, le taux de criminalité violente n’a jamais été aussi bas depuis 50 ans. Nous sécurisons également nos frontières. Le nombre de passages à la frontière est aujourd’hui inférieur à ce qu’il était lorsque l’administration précédente a quitté ses fonctions. J’ai tenu mon engagement de nommer la première femme noire à la Cour suprême des États-Unis d’Amérique. J’ai également tenu mon engagement d’avoir une administration qui ressemble à l’Amérique et d’être un président pour tous les Américains. Voilà ce que j’ai fait.

Je me suis présenté à l’élection présidentielle il y a quatre ans parce que je croyais et je crois toujours que l’âme de l’Amérique était en jeu. La nature même de notre identité était en jeu. C’est toujours le cas. L’Amérique est une idée. Une idée plus forte que n’importe quelle armée, plus grande que n’importe quel océan, plus puissante que n’importe quel dictateur ou tyran. C’est l’idée la plus puissante de l’histoire du monde. Cette idée, c’est que nous tenons ces vérités pour évidentes.

Nous sommes tous égaux, dotés par notre créateur de certains droits inaliénables : la vie, la liberté, la recherche du bonheur. Nous n’avons jamais été à la hauteur de cette idée sacrée, mais nous ne nous en sommes jamais éloignés non plus. Et je ne crois pas que le peuple américain s’en éloignera maintenant.

Dans quelques mois, le peuple américain choisira le cours de l’avenir de l’Amérique. J’ai fait mon choix. J’ai fait connaître mon point de vue. Je voudrais remercier notre grande Vice-présidente, Kamala Harris. Elle a de l’expérience, elle est forte, elle est capable. Elle a été une partenaire incroyable pour moi et un leader pour notre pays.

C’est maintenant à vous, le peuple américain, de choisir. Lorsque vous ferez ce choix, rappelez-vous les mots de Benjamin Franklin accrochés à mon mur, ici, dans le bureau ovale, à côté des bustes du Dr King, de Rosa Parks et de Cesar Chavez. Lorsqu’on a demandé à Benjamin Franklin, alors qu’il sortait de la convention en cours, si les pères fondateurs avaient donné à l’Amérique une monarchie ou une république, la réponse de Franklin a été la suivante : « Une république, si vous arrivez à la garder ». Une république, si vous pouvez la conserver. La question de savoir si nous conservons notre république est maintenant entre vos mains.

Mes chers compatriotes, j’ai eu le privilège de servir cette nation pendant plus de 50 ans, nulle part ailleurs sur terre un enfant bègue issu d’un milieu modeste à Scranton (Pennsylvanie) et à Claymont (Delaware) ne pourrait un jour s’asseoir derrière le « Resolute Desk » dans le bureau ovale en tant que président des États-Unis, mais c’est bien le cas.

C’est ce qui fait la spécificité de l’Amérique. Nous sommes une nation de promesse et de potentialités. De rêveurs et d’acteurs, d’Américains ordinaires qui font des choses extraordinaires. J’ai donné mon cœur et mon âme à notre nation, comme tant d’autres. Et j’ai été béni un million de fois en retour par l’amour et le soutien du peuple américain. J’espère que vous avez conscience de la gratitude que j’éprouve à l’égard de chacun d’entre vous.

Ce qu’il y a de fantastique avec l’Amérique, c’est qu’ici les rois et les dictateurs ne gouvernent pas : c’est le peuple qui gouverne. L’histoire est entre vos mains. Le pouvoir est entre vos mains. L’idée de l’Amérique est entre vos mains. Il vous suffit de garder la foi – de garder la foi – et de vous rappeler qui nous sommes : nous sommes les États-Unis d’Amérique, et il n’y a tout simplement rien, rien qui dépasse nos capacités lorsque nous agissons ensemble. Alors agissons ensemble, préservons notre démocratie. Que Dieu vous bénisse tous et qu’il protège nos troupes. Je vous remercie.