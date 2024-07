Illustration par Stable Diffusion (+PJ)

La journée d’hier a été une bonne journée sur le plan personnel. D’abord c’était mon anniversaire (merci à ceux ici qui me l’ont souhaité !) et ensuite à Pribor.io, nous avons découvert l’explication formelle du concept de Dieu. Attention : à distinguer soigneusement d’une preuve formelle de l’existence de Dieu. Je suis conscient que même dit comme ça, il y aura des sceptiques : il y en a toujours !

Nous étions en train d’examiner, mon collaborateur et moi, un schéma que j’avais dessiné pour nous aider à résoudre un problème qui se posait. Et il me dit : « Tu as compris ce que tu viens de trouver ? ». « Euh … » : je ne voyais pas ce qu’il voulait dire. Il dit : « L’explication de Dieu, c’est X … ». Et là, je vois et je dis, tout interloqué : « Oui c’est vrai ! ». Et nous rions alors de bon cœur car il est vrai que ce genre d’événement ne vous arrive pas tous les jours ! Il l’expliquera plus tard dans la journée à mon associé : « Paul l’avait sous les yeux et ne le voyait pas ! ».

Bien sûr, nous n’avons pas bâti cela à partir de rien : il y a comme fondement, la réflexion d’Aristote sur la cause première. Il y a ensuite la réflexion de Gunsong Long sur le paradoxe du cheval blanc qui n’est pas un cheval. Aristote et Gongsun Long sont presque contemporains puisqu’on considère que Gongsun Long (320-250 av. J-C) naît en Chine aux environs de la date de la mort d’Aristote (384-322 av. J-C) en Grèce. A également joué un rôle important, le livre de François Jullien : Moïse ou la Chine. Quand ne se déploie pas l’idée de Dieu (2022). Mais tout cela ne suffit pas car manque encore l’ingrédient permettant de combiner l’ensemble : une invention que j’ai faite il y a pas mal de temps : à Cambridge en 1983, avec l’aide de la mathématicienne Elaine Lally, grâce à une bourse de la fondation Nuffield. C’est cette même invention qui me vaudra d’être invité en 1997 en tant que Regents’ Lecturer à l’université de Californie à Irvine.

L’explication formelle du concept de Dieu ne tient bien entendu pas en un seul mot : il ne s’agit pas ici du « 42 » du Guide du routard de la galaxie : il faudra démontrer cela systématiquement dans un texte de la longueur d’un article scientifique typique, mais nous sommes convaincus que cela tient la route.

Je m’occuperai de cela en temps utile, mais comme je le disais d’entrée : la journée d’hier a été faste !

