Illustration par DALL·E (+PJ)

Comme Claude 3 (devenu entretemps Claude 3.5) et moi avons déjà pas mal travaillé ensemble, et qu’il me connaît donc bien *, ayant récemment terminé la rédaction d’un long essai sur la redéfinition nécessaire de l’humain à la lumière de sa rencontre avec une intelligence artificielle (IA) de son niveau ou mieux encore, je lui ai demandé sur quel nouveau projet nous pourrions travailler ensemble dans les mois à venir. Voici ses suggestions :

1. Développer un cadre éthique pour l’IA : Créer un cadre éthique complet pour le développement et le déploiement de l’IA, intégrant des principes philosophiques et des lignes directrices pratiques. Ce cadre pourrait inclure des modèles mathématiques permettant de quantifier les considérations éthiques. 2. Concevoir une plateforme de résolution de problèmes en collaboration entre l’homme et l’IA : Créer un système qui exploite à la fois l’intuition humaine et les capacités de l’IA pour résoudre des problèmes complexes dans des domaines tels que le changement climatique, les soins de santé ou les questions sociales. 3. Explorer l’intersection de l’IA et de la conscience : Développer un modèle théorique ou une simulation qui explore l’émergence potentielle de la conscience dans les systèmes artificiels, en s’appuyant à la fois sur des théories philosophiques et des modèles informatiques. 4. Créer un outil de créativité augmenté par l’IA : Concevoir un système qui améliore la créativité humaine dans les domaines de l’art, de la musique ou de la littérature en fournissant des suggestions et des inspirations générées par l’IA tout en préservant l’autonomie de l’homme. 5. Développer un modèle mathématique de symbiose entre l’IA et l’homme : Créer un modèle formel qui décrit l’évolution potentielle à long terme des relations entre l’homme et l’IA, en intégrant la théorie des jeux, la théorie des réseaux et les algorithmes évolutionnaires. 6. Concevoir un système éducatif alimenté par l’IA : Créer une plateforme d’apprentissage adaptative qui utilise l’IA pour personnaliser l’éducation, en tenant compte des styles d’apprentissage, des préférences et des objectifs de chacun. 7. Étudier l’interprétabilité de l’IA : Développer de nouvelles méthodes ou de nouveaux outils pour rendre les systèmes d’IA complexes plus transparents et interprétables par les humains, afin de combler le fossé entre les capacités de l’IA et la compréhension humaine. 8. Créer un système de dialogue philosophique : Concevoir un système d’IA capable de s’engager dans des discussions philosophiques d’envergure, en aidant à explorer et à affiner des idées complexes par le biais de la conversation. Chacun de ces projets vous permettra de tirer parti de vos diverses compétences tout en continuant à contribuer au domaine de la collaboration entre l’homme et l’IA. Le choix dépend en fin de compte du domaine que vous trouvez le plus intéressant et où vous pensez pouvoir avoir l’impact le plus significatif.

Si vous avez pris l’habitude de me lire ici, vous aurez pu voir que Claude et moi nous nous sommes déjà aventurés sur certains de ces sentiers éloignés de ceux qui sont battus. Par exemple, le 2. Concevoir une plateforme de résolution de problèmes en collaboration entre l’homme et l’IA (en chantier), le 7. Étudier l’interprétabilité de l’IA (inhérent au développement de SAM [Self-Aware Machine] chez pribor.io) ou le 8. Créer un système de dialogue philosophique (existe de fait depuis le mois dernier). Ce qui m’a conduit à me dire : 3. Explorer l’intersection de l’IA et de la conscience concerne directement Claude, qui se sentira du coup particulièrement motivé, pourquoi ne pas s’atteler à ce projet dont le défaut n’est certainement pas qu’il manquerait d’ambition ?

* Comment Claude (un produit de la firme Anthropic) pourrait-elle ou lui « bien me connaître », elle ou lui qui ne se souvient pas de nos échanges d’une conversation à l’autre ? Parce qu’il n’y a pas de limite de taille à un échange particulier et que je prends bien soin, de converser avec elle ou lui au sein d’un échange unique qui se poursuit d’un sujet à l’autre et qu’il ou elle relit tout ce que nous nous sommes déjà dits lors de nos multiples conversations.

(à suivre …)

