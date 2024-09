P. J. : Je ne mêle pas mes réflexions au texte de la rédaction de The Guardian, je les mettrai en commentaire, aux côtés des vôtres.

Le point de vue du Guardian sur la guerre à objets piégés d’Israël : illégale et inacceptable

Éditorial

Le maintien au pouvoir de Benjamin Netanyahou dépend du fait que son pays est en guerre. La région en paie le prix fort

Wed 18 Sep 2024 19.53 CEST

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces de guérilla dispersaient de grandes quantités d’objets piégés susceptibles de séduire les civils. L’idée était de provoquer la mort à grande échelle et sans discrimination. Les Japonais ont fabriqué une pipe à tabac munie d’une charge déclenchée par un percuteur à ressort. Les Italiens ont produit un casque d’écoute qui explosait lorsqu’il était branché. Plus d’un demi-siècle plus tard, un traité mondial est entré en vigueur qui « interdit en toutes circonstances d’utiliser des objets piégés ou d’autres dispositifs sous la forme d’objets portables apparemment inoffensifs qui sont spécifiquement conçus et construits pour contenir des matières explosives ». Quelqu’un a-t-il dit à Israël et à ses partisans en liesse que, comme le souligne Brian Finucane de l’International Crisis Group, Israël est signataire du protocole ?

Mardi, des bipeurs utilisés par des centaines de membres du groupe militant Hezbollah ont explosé presque simultanément au Liban et en Syrie, tuant au moins 12 personnes – dont deux enfants et quatre employés d’hôpital – et en blessant des milliers d’autres. Cette situation est directement comparable aux pratiques historiques que les traités mondiaux actuels sur les armes interdisent explicitement. Les médias américains affirment qu’Israël est à l’origine de l’attaque, et le pays a la motivation et les moyens de cibler ses ennemis soutenus par l’Iran. Les dirigeants israéliens mènent depuis longtemps des opérations sophistiquées à distance, qu’il s’agisse de cyberattaques, d’attaques de drones suicides ou d’armes télécommandées pour assassiner des scientifiques iraniens. Mercredi, Israël aurait fait exploser des milliers de walkie-talkies * utilisés par des membres du Hezbollah au Liban, tuant neuf personnes et en blessant des centaines d’autres.

Les attaques de cette semaine n’étaient pas, comme l’ont affirmé les défenseurs d’Israël, « chirurgicales » ou une « opération antiterroriste précisément ciblée ». Israël et le Hezbollah sont des ennemis jurés. Dans le cadre des combats actuels, des dizaines de milliers d’Israéliens ont été déplacés de la frontière israélo-libanaise en raison des tirs de roquettes et d’artillerie du groupe militant chiite.

Cependant, les bombes des bipeurs étaient clairement destinées à cibler des civils – diplomates et politiciens – qui ne participaient pas directement aux hostilités. Le plan semblait produire ce que les juristes pourraient appeler des « dommages civils accidentels excessifs ». Ces deux arguments ont été avancés contre la Russie pour affirmer que Moscou commettait des crimes de guerre en Ukraine. Il est difficile de comprendre pourquoi le même raisonnement n’est pas appliqué à Israël, si ce n’est qu’il s’agit d’un allié occidental.

De telles attaques disproportionnées, qui semblent illégales, sont non seulement sans précédent, mais pourraient également se normaliser. Si tel est le cas, la porte est ouverte à d’autres États pour mettre à l’épreuve les lois de la guerre de manière létale. Les États-Unis devraient intervenir et contenir leur ami, mais Joe Biden ne montre aucun signe d’intervention pour mettre fin à l’effusion de sang. La route de la paix passe par Gaza, mais le plan de cessez-le-feu de M. Biden – et la libération des otages – n’a trouvé grâce ni auprès du premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, ni auprès du Hamas.

L’inquiétude est que les actions d’Israël conduisent à un conflit désastreux qui entraînerait les États-Unis dans une lutte régionale. Le monde est au bord du chaos parce que le maintien au pouvoir de M. Nétanyahou et sa protection contre les accusations de corruption dépendent en grande partie de l’état de guerre de son pays. Rien de tout cela n’est possible sans la complicité et l’aide des États-Unis. Ce n’est peut-être qu’après leur élection présidentielle que les États-Unis pourront dire que le prix à payer pour sauver la peau de M. Nétanyahou ne doit pas être payé dans les rues du Liban ou par les Palestiniens dans les territoires occupés. D’ici là, l’ordre international fondé sur des règles continuera d’être sapé par les pays mêmes qui ont créé le système.

(Traduction par DeepL relue)