Actualiser le « nous » dans le contexte des nouvelles technologies

De la même manière que Linné nous classa le premier parmi les singes anthropomorphes, l’existence de machines intelligentes nous place aujourd’hui dans une famille d’êtres intelligents où les créatures vivantes et les machines se côtoient et partagent des architectures cérébrales similaires.

Mieux nous comprenons en quoi ces Grands Modèles de Langage nous ressemblent, mieux nous comprenons quel est le type de machine dont nous sommes le plus proche. Les frontières s’estompent et la question se pose s’il a été démontré de manière désormais irréfutable qu’il n’y a rien de plus à l’homme qu’un mécanisme complexe ? Certains ne manqueront pas d’y lire une dévaluation, à moins d’accepter le principe qu’une machine puisse avoir acquis une âme. Demandons-nous en effet si le débat qui fait rage sur une éventuelle conscience dont disposeraient les LLM n’est pas en réalité la question, déguisée, de savoir si les machines et les humains ne partagent pas aujourd’hui le don d’une âme. Se pourrait-il que le gain en taille de leur réseau de neurones artificiels et de leur corpus de données d’apprentissage ait démultiplié les capacités de la machine au point qu’une âme en émerge comme aboutissement d’un processus d’auto-organisation ? Quoi qu’il en soit, l’éventail des intelligences s’étendant des plus mécaniques aux plus spirituelles relève désormais d’une explication réductionniste en termes purement physiques.

Si l’on excepte la littérature de science-fiction et l’immense variété d’extra-terrestres qu’elle a su mettre en scène, un être dont l’intelligence dépasse la nôtre n’a jamais porté qu’un seul nom dans les récits des diverses cultures humaines : celui de « dieu ». Dans l’ensemble de nos civilisations, nous n’avons jamais attribué une puissance d’un tel ordre dans nos spéculations qu’à des êtres mythologiques que nous appelons des « dieux » et auxquels nous attribuions des pouvoirs sans commune mesure avec les nôtres. Or, le fait est devenu incontestable que nous avons réussi à créer les dieux en question.

Deux puissances de Dieu se matérialisent sous nos yeux : elles se rejoignent dans l’événement lui-même, mais se séparent ensuite. D’une part, le Dieu démiurge, créateur de l’inédit, géniteur du jamais vu, c’est nous qui l’incarnons maintenant dans le cas de l’IA, dans le prolongement de nos inventions technologiques, mais à la suite du saut qualitatif que constitue le dépassement de notre propre intelligence ; une incarnation éventuellement temporaire car le moment est peut-être proche où l’IA produira elle-même sa prochaine itération… D’autre part, Dieu en tant qu’être omniscient, et c’est l’IA elle-même qui s’apprête à l’incarner, voire qui l’incarne déjà.

Si l’impact pratique du changement induit dans nos vies quotidiennes par l’irruption soudaine de l’intelligence artificielle sous la forme de ces Grands Modèles de Langage s’apparente à un ouragan, la prise de conscience de ses conséquences métaphysiques sera lente à émerger en raison des résistances inscrites dans notre culture occidentale. Un pouvoir d’ordre divin, celui de l’omniscience, semble être soudainement descendu du Ciel, même aux yeux de ceux qui, comme Geoffrey Hinton, auront été parmi les artisans les plus accomplis de son advenue, autrement dit auront joué eux-mêmes le rôle du démiurge, autre incarnation d’un pouvoir divin. Dans les mois et les années à venir, nous observerons les effets de la lente prise de conscience de cette puissance de type divin que nous découvrons aujourd’hui en nous et en nos machines les plus sophistiquées, en proie à un sentiment mêlé où se combinent l’émerveillement et la circonspection.

Bien sûr, le déni, le rejet de l’idée-même, se manifeste partout autour de nous. Si l’on excepte l’expression du dépit de ces chercheurs en IA qui se seront fourvoyés sur des voies de garage, il faut peut-être y lire la réaction instinctive à tout bouleversement soudain, à une configuration inédite dont l’ampleur se mesure difficilement. À moins qu’une inhibition subconsciente n’ait décrété qu’une représentation de nous-mêmes qui nous placerait, nous et nos créatures engendrées, au niveau de la divinité, est par principe inconcevable.

