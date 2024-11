Composite: Guardian Design, source images via Getty Images

Les fonctionnaires visés par Trump disent se préparer à des scénarios extrêmes, y compris la possibilité d’être arrêtés.

Andrew Gumbel à Los Angeles

Fri 15 Nov 2024 12.00 CET

Des membres du Congrès et d’autres fonctionnaires américains visés par les « représailles » de Donald Trump disent prendre des mesures de sécurité extraordinaires pour eux-mêmes et leurs familles et se préparent maintenant à des scénarios aussi extrêmes que la possibilité d’être rassemblés et arrêtés, après le retour de Trump à la Maison Blanche.

Deux membres démocrates de la Chambre des représentants, qui ont critiqué ouvertement M. Trump et son programme politique, ont déclaré au Guardian que leurs collègues et eux-mêmes se préparaient à des « scénarios assez surréalistes et dystopiques ». Ces scénarios vont de fausses enquêtes ou contrôles fiscaux sur des membres actuels ou anciens du gouvernement fédéral à des actes de violence pure et simple inspirés par la rhétorique de vengeance de M. Trump.

« J’espère qu’aucun de mes collègues démocrates ne deviendra le corollaire américain d’Alexandre Navalny », a déclaré Jared Huffman, membre du Congrès de Californie, en faisant référence au leader de l’opposition russe et critique virulent de Vladimir Poutine qui a survécu à un empoisonnement avant de mourir dans une prison de l’Arctique.

« Mes collègues de la Chambre des représentants réfléchissent à des moyens de défense juridiques contre un ministère de la justice militarisé », a ajouté M. Huffman. « Ils devront peut-être se préparer à être arrêtés et rassemblés. Ils doivent avoir des plans familiaux pour se protéger d’une manière que je n’aime même pas évoquer publiquement […].

« J’ai tant de collègues qui vivent sous des menaces violentes constantes à leur encontre, à l’encontre de leurs familles et de leur personnel… Nous vivons une période sombre. Nous devons tous garder les yeux grands ouverts ».

Lors de sa campagne et dans ses messages sur les réseaux sociaux, Donald Trump a invoqué les mêmes noms à maintes reprises – parmi lesquels l’ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, le député et sénateur élu Adam Schiff, le procureur spécial Jack Smith, l’ancienne députée républicaine Liz Cheney et l’ancien directeur du FBI James Comey – et a déclaré qu’ils devraient être arrêtés et poursuivis pour trahison et d’autres crimes.

Mike Davis, un avocat proche de Trump qui serait en lice pour un poste dans l’administration, a juré d’envoyer les journalistes et les anciens républicains déloyaux « au goulag ».

Par ailleurs, un loyaliste de Trump affilié à l’ancien conseiller à la sécurité nationale en disgrâce Mike Flynn a fait circuler une « liste de cibles de l’État profond », promettant des représailles contre la commission du Congrès qui a enquêté sur l’insurrection du 6 janvier, les signataires de la communauté du renseignement d’une lettre accusant les républicains d’être tombés dans le panneau de la désinformation russe au sujet du fils de Joe Biden, Hunter, et les personnes impliquées dans les deux efforts du Congrès pour mettre Trump en accusation, entre autres.

Sont également cités Biden, Kamala Harris, Barack Obama et la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer.

Dan Goldman, un membre démocrate du Congrès de New York qui a travaillé en étroite collaboration avec Schiff en tant qu’avocat principal sur la première destitution de Trump en 2019, a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas principalement pour son propre bien-être. « Je les mets au défi d’essayer d’armer le ministère de la Justice pour s’en prendre à moi. Cela ne tournerait pas bien pour eux », a-t-il déclaré.

Il s’inquiète plutôt pour les membres de la bureaucratie fédérale, y compris les responsables du renseignement et de la sécurité nationale qui se sont retournés contre M. Trump lors de son premier mandat à la Maison Blanche, parce qu’il y a beaucoup plus de méthodes pour s’en prendre à eux.

Selon M. Goldman, une administration déterminée pourrait les rétrograder ou les licencier s’ils sont encore employés par le gouvernement, ou envisager de suspendre leur habilitation de sécurité, ou les priver de leurs prestations de santé et de retraite. Ils pourraient faire l’objet de poursuites pour diffamation – un certain nombre d’entre eux l’ont déjà fait – qui les immobiliseraient devant les tribunaux et les accableraient de frais de justice, même si les affaires étaient finalement rejetées. Ils pourraient également être la cible d’auditeurs de l’Internal Revenue Service ou de procureurs du ministère de la justice.

« La liste des différentes façons dont il [Trump] pourrait se venger est presque sans fin s’il a des loyalistes à la tête de ces différentes agences », a déclaré M. Goldman.

Ce n’est pas la première fois que M. Trump parle de se venger des personnes qu’il considère comme étant contre lui. Au cours de son premier mandat, il a fréquemment qualifié les médias d’« ennemis du peuple » et, selon des collaborateurs, il s’est montré tellement irrité par les personnes qui divulguaient des documents ou démissionnaient pour pouvoir le dénoncer publiquement qu’il a été entendu en train de réclamer leur arrestation, voire leur exécution.

Olivia Troye, qui a travaillé à la Maison Blanche de Trump en tant que conseillère à la sécurité nationale auprès du vice-président Mike Pence, a déclaré que Trump était particulièrement irrité par un article anonyme paru dans le New York Times en 2018 et décrivant une « résistance » au sein de l’administration qui s’efforçait de freiner les pires instincts de Trump.

Troye se souvient que Trump a qualifié l’auteur de la tribune de « traître ». Lorsque l’auteur s’est ensuite révélé être Miles Taylor, un chef de cabinet du département de la sécurité intérieure qui venait de quitter ses fonctions, il s’est senti obligé de se cacher et a vidé son compte en banque pour acheter des gardes du corps et des avocats.

La différence cette fois-ci, selon les personnes ciblées par Trump et leurs avocats, est que l’administration entrante montre des signes d’une bien meilleure préparation, d’une portée plus ambitieuse et d’une plus grande détermination à mettre en œuvre le programme de Trump à la lettre.

« Nous ne sommes plus en 2017, lorsque ces personnes étaient désorganisées », a déclaré Mark Zaid, un avocat qui a une longue liste de clients dans le domaine de la sécurité nationale et du renseignement, dont beaucoup s’inquiètent d’être maintenant dans la ligne de mire. « Ils [les fidèles de Trump] sont déjà passés par là, ils savent ce qu’ils veulent faire et ils savent comment le faire ».

Ceux qui ont vu leur nom sur des listes de cibles sont également mieux préparés que la dernière fois. Certains, selon M. Zaid, prévoient de quitter le pays pour voir comment se dérouleront les deux premiers mois de la nouvelle administration. D’autres ont préparé des sacs de voyage, déplacé de l’argent afin que leurs biens ne puissent pas être saisis, identifié des lieux sûrs, engagé des agents de sécurité, etc.

« Nous devons nous préparer à toutes sortes de scénarios catastrophes pour ne pas être pris au dépourvu », ajoute M. Zaid. « Je ne vais pas être naïf comme l’étaient mes ancêtres il y a 90 ans en Allemagne. Je ne vais pas me dire que j’ai été loyal envers le pays et qu’ils ne vont pas s’en prendre à moi ».

La menace de violence politique est déjà palpable. Jared Moskowitz, membre démocrate du Congrès de Floride, a rapporté que la police avait empêché un ancien criminel armé d’un fusil et d’un gilet pare-balles de mettre à exécution un complot contre sa vie la veille de l’élection présidentielle.

Fred Wellman, qui a brièvement dirigé le projet Lincoln anti-Trump, a déclaré qu’à deux reprises, il avait vu un homme assis devant sa maison dans la banlieue de St Louis tard dans la nuit et qu’il avait dû appeler la police pour le chasser.

Zaid, l’avocat, a déclaré qu’en 2021, quelqu’un avait copié son numéro de téléphone et appelé la police locale du Maryland pour affirmer que des hommes armés munis d’explosifs l’avaient pris en otage dans sa maison. L’objectif semblait être que des policiers lourdement armés fassent irruption dans sa maison et sèment le chaos. La seule raison pour laquelle cela ne s’est pas produit, a-t-il dit, est que la police savait qui il était et qu’elle avait compris que l’appel était faux.

Ces menaces ont été amplifiées par les efforts déployés par les militants d’extrême droite pour publier les adresses et les numéros de téléphone des personnes figurant sur les listes de cibles. Elles sont sans doute devenues plus probables à mesure que M. Trump lui-même intensifiait sa rhétorique. Pendant la période précédant l’élection, il a menacé d’ infliger de longues peines de prison à tous ceux qu’il considérait comme ayant « triché » lors du vote, il a menacé d’utiliser la force militaire contre les politiciens de gauche qu’il décrivait comme « l’ennemi intérieur », et il a savouré l’idée que Liz Cheney ait des fusils braqués sur son visage…

« Les gens de Trump sont enhardis en ce moment, c’est très clair », a déclaré Troye, l’ancien responsable de la sécurité nationale. « Le peuple américain est sur le point d’apprendre ce qu’il a exactement élu, même s’il pensait qu’il s’agissait d’exagérations et de fanfaronnades… Nous voyons l’oligarchie se rassembler ici, et c’est vraiment effrayant. »

Certaines de ces menaces pourraient bien n’être que de l’esbroufe – Mme Troye a déclaré que les loyalistes de Trump qu’elle connaissait apprécieraient de savoir qu’ils étaient dans la tête de leurs adversaires – mais beaucoup de ceux qui figurent sur les listes de cibles les prennent de toute façon très au sérieux.

Maintenant que des loyalistes controversés de Trump ont été nommés à des postes clés – le député incendiaire Matt Gaetz au ministère de la justice, l’animateur de Fox News Pete Hegseth à la défense – ils sont particulièrement inquiets des outils que l’administration pourrait utiliser pour organiser des poursuites pénales ou même des cours martiales.

Selon eux, les procureurs pourraient profiter d’une apparition télévisée d’un ancien responsable de la sécurité nationale pour alléguer une fuite d’informations classifiées tombant sous le coup de la loi sur l’espionnage (Espionage Act). Ils pourraient également alléguer une ingérence dans les élections sur la base de déclarations politiques faites pendant la campagne. Ils peuvent aussi profiter d’un détail technique du code uniforme de la justice militaire qui leur permet de reclasser des anciens combattants en tant que soldats en service actif et de les juger pour avoir dit du mal de leur commandant en chef.

« Ils peuvent toujours trouver un crime là où ils en ont besoin », a déclaré M. Wellman, l’ancien directeur du projet Lincoln qui travaille aujourd’hui sur les questions relatives aux anciens combattants. M. Zaid, qui le représente, est du même avis : « Il y a des lois en vigueur qui pourraient être élargies ».

À Washington, où les républicains contrôlent la Maison-Blanche et les deux chambres du Congrès, les détracteurs de Donald Trump ne voient guère de garde-fous empêchant le futur président de poursuivre ses ennemis de cette manière. « Il incombe à son entourage et aux élus républicains de respecter leur serment à la Constitution et de veiller à ce que notre démocratie continue d’exister », a déclaré M. Goldman, membre du Congrès de l’État de New York.

Interrogé sur les perspectives en la matière, M. Goldman a ajouté : « Je n’ai pas perçu beaucoup d’appétit de la part de mes collègues républicains ».

Traduit par DeepL