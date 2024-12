Illustration par DALL·E

Ce que le missile Oreshnik à capacité nucléaire de Poutine signifie pour la sécurité de l’OTAN

En utilisant ce missile contre l’Ukraine, le dirigeant russe envoie un signal fort quant à son intention d’affaiblir l’OTAN et de plier l’architecture de sécurité de l’Europe à la volonté de la Russie.

Par Robyn Dixon

Le 30 novembre 2024

Après le lancement par la Russie, la semaine dernière, de son missile à portée intermédiaire Oreshnik, l’organe de propagande de l’État, RT, a diffusé une vidéo illustrant le temps de vol du missile vers les principales capitales européennes : 20 minutes pour Londres et Paris, 15 minutes pour Berlin et 12 minutes pour Varsovie.

Dans son signal nucléaire le plus agressif depuis l’invasion de l’Ukraine, le président Vladimir Poutine a vanté à plusieurs reprises le missile dans des déclarations publiques, affirmant que l’OTAN n’avait aucun moyen de l’intercepter et avertissant que Moscou pourrait l’utiliser contre les « centres de décision » de Kiev. Le missile a une capacité nucléaire, mais pour l’instant, selon M. Poutine, il sera armé de plusieurs ogives conventionnelles.

« Nous pensons avoir le droit d’utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l’utilisation de leurs armes contre nos installations », a averti M. Poutine dans un discours prononcé le 21 novembre, annonçant la frappe de l’Oreshnik sur un fabricant aérospatial à Dnipro, en Ukraine.

Les dirigeants occidentaux et les analystes ont estimé que la rhétorique de M. Poutine n’était qu’un nouveau coup de sabre russe, après qu’une autre ligne rouge de Moscou a été franchie lorsque le président Joe Biden a autorisé Kiev à utiliser le système de missiles tactiques de l’armée américaine, ou ATACMS, pour frapper des cibles à l’intérieur de la Russie.

Mais la menace de Poutine, clairement dirigée contre l’Europe, intervient à un moment critique, alors que les États-Unis sont en pleine transition politique et que l’Europe tremble face à l’admiration du président élu Donald Trump pour le dirigeant russe et à la mesure dans laquelle il pourrait réduire l’engagement de Washington envers l’OTAN. Pendant ce temps, la Russie gagne régulièrement du terrain dans l’est de l’Ukraine, intensifiant la pression sur les forces de Kiev alors que Poutine exclut tout compromis pour mettre fin à la guerre.

L’utilisation par Moscou d’un missile balistique de portée intermédiaire est un signal fort de la détermination de Poutine à l’emporter en Ukraine, alors qu’il cherche à affaiblir l’OTAN, à séparer l’Europe des États-Unis, à dissuader le soutien européen à l’Ukraine et à plier l’architecture de sécurité de l’Europe à la volonté de la Russie.

Selon les analystes, l’Oreshnik – qui signifie « noisetier » – représente une menace directe et potentiellement dévastatrice pour l’Europe, même s’il est armé de manière conventionnelle.

Il marque ce que certains experts occidentaux en armement considèrent comme le coup d’envoi d’une nouvelle course européenne aux armements qui pourrait durer des décennies et consommer des milliards de dollars dans les pays de l’OTAN et en Russie, Moscou consacrant déjà environ 40 % de son budget aux forces militaires et de sécurité.

Des éclats de missiles jonchent le sol après une attaque russe sur la ville ukrainienne de Dnipro, le 22 novembre. (Florent Vergnes/AFP/Getty Images)

La semaine dernière, M. Poutine a également abaissé officiellement le seuil d’utilisation de l’arme nucléaire par la Russie, une mesure annoncée depuis des mois mais qui visait à exprimer son mécontentement face à l’utilisation par l’Ukraine de missiles ATACMS et de missiles Storm Shadow franco-britanniques contre la Russie.

Cette mesure renforce l’ambiguïté quant au moment où la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires, alors que M. Poutine cherche à entretenir l’incertitude et à amplifier les craintes de l’Europe en matière de sécurité avant l’investiture de M. Trump.

La précédente doctrine nucléaire de la Russie stipulait qu’elle pouvait utiliser des armes nucléaires contre une attaque conventionnelle menaçant son existence même. Cette formulation a été remplacée par une référence aux attaques constituant une « menace critique » pour la souveraineté ou l’intégrité territoriale de la Russie ou du Belarus, ainsi que par une disposition selon laquelle Moscou pourrait lancer une attaque nucléaire contre une puissance non nucléaire – telle que l’Ukraine – qui utiliserait les armes d’une puissance nucléaire – telle que les États-Unis.

Le Pentagone et les experts occidentaux en matière de contrôle des armements estiment que l’Oreshnik n’est pas nouveau et qu’il est probablement basé sur le missile RS-26 Rubezh, qui a été testé à plusieurs reprises il y a plus de dix ans, qui a été publiquement mis de côté en 2018 et qui a récemment été retiré et modifié. Poutine a ordonné la production en masse de l’Oreshnik et a déclaré que de nombreux systèmes similaires étaient en cours de développement.

Lors d’une réunion tenue le 22 novembre entre M. Poutine et les principaux chefs militaires et de sécurité, Sergei Karakayev, commandant des forces de missiles stratégiques russes, a déclaré que l’Oreshnik « peut atteindre des cibles dans toute l’Europe » et qu’une attaque massive « serait comparable à l’utilisation d’armes nucléaires ».

Decker Eveleth, analyste au sein du groupe de réflexion sur la sécurité CNA, basé à Arlington (Virginie), a déclaré que la Russie pourrait détruire des bases aériennes et des cibles militaires dans une vaste zone de l’Europe avec seulement quelques Oreshniks à armement conventionnel, et que la capacité nucléaire de l’arme comportait une menace nucléaire frappante.

« L’Oreshnik a probablement la capacité de transporter six ogives nucléaires en Europe en 15 à 20 minutes et, en raison de la vitesse et de la trajectoire du missile, il serait extrêmement difficile de l’intercepter », a-t-il déclaré.

Lors de la réunion avec les responsables de la sécurité, M. Poutine a fait l’éloge du missile en souriant, se vantant que personne d’autre au monde ne possédait une telle arme et promettant des récompenses d’État à ses concepteurs. Son message était clair : la Russie dispose d’un avantage significatif sur l’Europe en termes de capacités de frappe de missiles, à un moment où le soutien futur de Trump à l’OTAN est remis en question.

« L’effet désiré a certainement été atteint : panique, désaccords, appels à la négociation et à la paix », a déclaré le présentateur faucon de la télévision d’État Vladimir Solovyov, se réjouissant que la Russie puisse frapper « les bases de l’OTAN qui fournissent les armes que les Américains lancent depuis le territoire de l’Ukraine en direction du territoire russe – en Pologne, en Roumanie, en Grande-Bretagne ou ailleurs. »

La rédactrice en chef de RT, Margarita Simonyan, a déclaré dans la même émission que la Russie devait terrifier l’Europe avec l’impact réel de la guerre. « Tant qu’ils ne verront pas le poing se diriger vers leur museau, ils ne s’arrêteront pas », a-t-elle déclaré.

Alexander Graef, chercheur principal à l’Institut de recherche sur la paix et la politique de sécurité, basé à Hambourg, estime que l’Europe est au seuil d’une « nouvelle ère des missiles ». En juillet, les États-Unis et l’Allemagne ont annoncé leur intention de transférer des missiles américains de portée intermédiaire en Allemagne à partir de 2026, ce qui a suscité une vive réaction de la part de Moscou, tandis que plusieurs pays ont rejoint un projet mené par la France, l’ELSA (European Long-Range Strike Approach), afin de développer un missile de longue portée.

« Nous sommes dans une course aux armements qui va se développer au cours des 20 prochaines années », a déclaré M. Graef. « Je pense que ce qui va se passer, c’est que les différentes parties – la Russie, les États européens, les États-Unis – augmentent leurs arsenaux parce qu’elles n’ont pas encore les moyens d’utiliser ces armes efficacement et de détruire les nombreuses cibles qui pourraient se trouver là.

Mais certains doutent de la volonté de l’OTAN de dissuader la Russie, alors que Moscou cherche à exploiter les divisions entre les États, en courtisant le Hongrois Viktor Orban, qui a adopté une position résolument pro-Kremlin.

Boris Bondarev, ancien diplomate russe et expert en contrôle des armements et en sécurité mondiale, a déclaré que les dirigeants de l’OTAN avaient à plusieurs reprises failli face aux menaces nucléaires de M. Poutine, qui avaient réussi à décourager les livraisons militaires occidentales à Kiev, permettant ainsi à M. Poutine d’éviter la défaite.

« Je ne pense pas que les plans de Moscou visent réellement à déclencher une guerre nucléaire. L’arme reste la peur. Il s’agit avant tout d’une guerre psychologique, et je pense qu’elle est assez réussie. Cette propagande fonctionne », a-t-il déclaré. « Il s’agit essentiellement d’un malentendu sur la manière de traiter avec Vladimir Poutine.

M. Poutine, a poursuivi M. Bondarev, ne conclurait aucun accord avec M. Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine, à moins que cela ne lui permette de remporter une victoire sur Kiev, en excluant l’Ukraine de l’OTAN et en laissant les territoires ukrainiens occupés aux mains des Russes. Cela permettrait au dirigeant russe d’affronter l’Europe à l’avenir, voire d’envahir l’un des pays baltes.

« Il ne veut pas diviser l’Ukraine. Il veut diviser le monde. Il veut sa propre sphère d’influence dans laquelle personne, y compris les États-Unis, ne peut pénétrer sans sa permission. Je ne sais pas pourquoi les Américains ne le voient pas, car s’ils concluent un accord avec Poutine, ils lui offriront cette victoire ».

L’Oreshnik aurait été interdit en vertu du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) conclu en 1987 entre les États-Unis et l’Union soviétique, qui interdit les missiles d’une portée comprise entre 310 et 3 400 milles. M. Trump a retiré les États-Unis du traité en 2019, après que les États-Unis ont longtemps accusé la Russie de l’avoir violé.

« Nous avions un traité qui interdisait ce type de missiles, et ce pour de bonnes raisons. C’est parce qu’ils étaient considérés comme très déstabilisants », a déclaré François Diaz-Maurin, rédacteur associé pour les affaires nucléaires au Bulletin of the Atomic Scientists, faisant référence à la vitesse du missile, à ses multiples ogives ciblées indépendamment et au risque d’un malentendu catastrophique créé par sa double capacité conventionnelle et nucléaire.

« Une fois lancé, ce missile atteint les capitales européennes en 12 à 16 minutes. C’est très peu de temps pour réagir, pour le détecter. À cela s’ajoute la possibilité qu’il contienne une ogive nucléaire à l’intérieur de plusieurs d’entre eux. Cela donne très peu de temps pour savoir ce qui vous arrive ».

Même si l’Europe prend conscience de la nécessité de se protéger et de dissuader la Russie, elle ne peut pas encore rivaliser avec M. Poutine, qui a orienté l’essentiel de l’économie russe vers la guerre et la production d’armes.

« Ce nouveau missile confirme en fait que l’Europe doit prendre en main sa propre sécurité », a déclaré M. Diaz-Maurin.

