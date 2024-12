TIMOTHY SNYDER

4 décembre 2024

Le président de la Corée du Sud, Yoon Suk Yeol, a invoqué la loi martiale, a tenté d’installer une dictature militaire – et a complètement échoué. Dans ses actions, il y a quelques similitudes probables avec le régime Trump à venir, et quelques leçons claires pour les Américains à apprendre dès maintenant.

Yoon a remporté une élection très serrée, tout comme Trump. Comme Trump, il se réfère constamment aux « fake news » et qualifie ses opposants politiques d’ennemis de l’État (comme le dit Trump, « l’ennemi intérieur »). Yoon a utilisé ce langage pour justifier l’imposition de la loi martiale, comme le fera Trump s’il décide d’invoquer l’Acte d’insurrection aux États-Unis.

Comme Trump, Yoon a télégraphié son action à l’avance, et pas seulement avec ce type de langage. Il s’est entouré de militaires et d’officiers de renseignement qui se caractérisaient par leur loyauté personnelle. Trump essaie de faire la même chose, aujourd’hui, en proposant Tulsi Gabbard comme directrice du renseignement national, Kash Patel comme directeur du FBI et Pete Hegseth comme secrétaire à la défense. Il souhaite également purger les rangs des forces armées.

Le principal opposant politique de Yoon, Lee Jae-myung, avait prédit à juste titre que Yoon tenterait d’instaurer la loi martiale. Trump rend cette prédiction plutôt facile. Il a ouvertement parlé d’être « dictateur d’un jour » et d’ invoquer la Loi sur l’insurrection, qui lui permettrait de déployer l’armée à l’intérieur des États-Unis.

La loi sur l’insurrection n’est pas tout à fait la même chose que la loi martiale. Sous la loi martiale, l’armée assume les responsabilités de base associées à un gouvernement civil. En principe, la loi sur l’insurrection permet seulement au président américain d’utiliser les forces armées pour aider les autorités civiles à faire respecter certaines lois en cas d’insurrection. Mais le libellé de la loi est assez vague . M. Trump a clairement indiqué qu’il envisageait d’invoquer la loi sur l’insurrection à des fins très larges, essentiellement pour changer le régime.

En Corée du Sud comme aux États-Unis, la base juridique permettant d’affirmer l’autorité présidentielle est obsolète. La loi martiale a été déclarée en Corée du Sud pour la dernière fois en 1979. Depuis la fin des années 1980, la Corée du Sud a progressé de manière assez décisive dans la voie de l’organisation d’élections honnêtes et du respect des droits civils , grâce à l’action énergique de la société civile, en particulier des syndicats. Aux États-Unis, l’Insurrection Act est un ensemble de lois adoptées entre 1792 et 1871. Elle a été invoquée pour la dernière fois lors des violences raciales à Los Angeles en 1992.

Les actions de Yoon, bien qu’enracinées dans sa propre personnalité et sa carrière sud-coréenne, et autorisées par la loi sud-coréenne, étaient très grossières. En effet, il me semble probable que la présence même de Trump sur la scène internationale rendra de telles tentatives plus probables, parmi les alliés démocratiques de l’Amérique (comme la Corée du Sud) et en général.

Mais Yoon a échoué, et très gravement. Sa dictature d’un jour n’a duré qu’environ six heures. Quelles leçons les Américains peuvent-ils tirer de cette dictature de moins d’un jour ?

Tout d’abord, nous devons tenir compte d’une réalité très fondamentale : des tentatives d’instauration de dictatures militaires ont eu lieu dans des démocraties et auront lieu dans d’autres démocraties – y compris, très probablement, dans la démocratie américaine.

Le moment le plus inquiétant de l’invocation de la loi martiale par Yoon est qu’au début, l’armée a agi comme il le souhaitait. Les chefs militaires se sont d’abord ralliés à sa tentative de coup d’État, le général Park An-su déclarant qu’il interdisait les actions politiques, les partis politiques, les rassemblements politiques et la « propagande », c’est-à-dire tout ce que l’on peut dire. Il a également déclaré vouloir placer tous les médias sous le contrôle de l’armée.

La question pertinente pour les Américains est la suivante : Trump sera-t-il capable de s’entourer de loyalistes qui feront la même chose ? C’est ce qu’il tente de faire. Le Sénat, lors des auditions de confirmation, a donc une question évidente à poser à toutes les personnes nommées par Trump et chargées de la sécurité nationale ou du renseignement : si Trump tente d’invoquer la loi sur l’insurrection pour étouffer la vie politique nationale, comme Yoon a tenté de le faire en Corée du Sud, y participerez-vous ?

Pour les législateurs, les leçons sont également très claires. Dès que M. Yoon a déclaré la loi martiale, le chef de l’opposition parlementaire, M. Kim, a demandé aux gens de se rassembler devant le parlement. Les législateurs eux-mêmes sont entrés dans les chambres, en dépit des souhaits des dirigeants militaires, et ont ensuite voté à l’unanimité en faveur de la révocation de la loi martiale. En d’autres termes, les membres du propre parti de droite de Yoon se sont joints à l’opposition dans une démonstration spectaculaire d’unité face à la menace d’une dictature militaire.

Les législateurs américains sont-ils capables de défendre leur rôle et leur république ? Jusqu’à présent, les preuves sont très mitigées ; cela reste à voir. Mais les Sud-Coréens ont fait preuve de l’attitude et de la détermination nécessaires.

La situation juridique est différente, bien sûr. En principe, Yoon avait besoin du parlement pour mettre en œuvre la loi martiale. Mais rien n’empêche les législateurs américains d’adopter une loi révoquant la Loi sur l’insurrection.

Il en va de même pour les médias. En Corée du Sud, les journaux sont encore très importants. Le principal journal conservateur, Chosun Ilbo, s’est opposé dès le départ à l’initiative de Yoon. Encore une fois, il n’y a pas d’analogie parfaite ici – peut-être quelque chose comme le Wall Street Journal, mais avec un lectorat national plus large. Mais l’idée générale est que les médias de droite ont un rôle crucial à jouer lorsqu’un politicien de droite tente un coup d’État. Fox et Newsmax seraient-ils à la hauteur de l’événement, comme l’a été Chosun Ilbo? Probablement pas. Mais en Corée du Sud, nous voyons au moins la norme établie.

La leçon la plus importante s’applique à tous les citoyens. Il est facile de rejeter la responsabilité sur les militaires, les législateurs, la presse. Mais l’élément crucial en Corée du Sud a été la réaction des citoyens eux-mêmes. Il ne s’agit pas seulement des membres des partis politiques ou des syndicats, même si ceux-ci ont joué un rôle très important. Il s’agissait plutôt du sentiment général dans tout le pays que ce n’était pas possible ici, que nous n’étions pas ce genre de société, que nous aurions une république et non une dictature. Les Américains ont-ils ces réflexes ?

Ces instincts ont conduit les Sud-Coréens, en masse, à ignorer la déclaration de loi martiale et à faire les choses mêmes que leur président tentait de leur interdire : parler, se rassembler, résister.

Les Américains adopteraient-ils une position similaire ? Grâce aux Sud-Coréens des dernières heures, et grâce à de nombreux autres exemples dans le monde, contemporains et historiques, nous pouvons connaître les signes de danger et nous préparer. D’autres nous ont donné le temps de réfléchir et nous ont donné de bons exemples. Nous n’aurons pas d’excuses.