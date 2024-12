Bonjour,

Dans mon domaine (musique et enseignement), les progrès sont fulgurants. Il est possible qu’on soit déjà dépassé et beaucoup ne semblent pas prêts à le voir. D’autres, sans avoir jamais joué une note de musique, pensent déjà à quels profits il pourraient tirer de ces applications. Fascinant et consternant à la fois. En fait, il est probable qu’ils n’y pensent pas : ils en tirent déjà des profits.

Malheureusement, je n’ai que peu de connaissances en maths, et IA, etc. Mais bon, la lecture de ce blog ainsi que le peu d’expérience que j’ai pour le moment des apps d’IA en musique semblent m’indiquer que ce sera une révolution gigantesque… (ce l’est déjà !)

Même si les apps d’IA ont des (grosses) limites pour le moment :

Au niveau du timbre…

Au niveau des structures : les structures relativement simples de la techno, de la pop, du rap, de la funk, du jazz, etc. semblent être emmagasinées par l’IA, mais des structures plus complexes comme celle des symphonies, par exemple ne sont pas encore comprises.

Au niveau de l’articulation des sons (l’attaque des sons)

Au niveau du phrasé (la conduite des mélodies)

Au niveau de l’harmonisation… c’est bof bof pour l’instant.

Toutes ces limites semblent donner une certaine standardisation pour le moment dans les créations musicales de l’IA.

Ces limites font également que les grands noms de la musique (Keith Jarret, Miles Davis, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Mickael Brecker, et bien d’autres, et dans d’autres styles…) restent largement au-dessus de l’IA musicale pour l’instant. (Mais quid du commun des mortels ?)

Mais bon, pour avoir montré des morceaux générés par l’IA à quelqu’un qui fait très peu de musique et qui écoute la musique la plus commune de l’époque… il n’a vu aucune différence entre l’IA et d’autres musiques d’humains. Pour ma part, je la vois encore pour le moment, du moins dans les styles les plus exigeants.

La vitesse de création de l’IA en tout cas est totalement délirante… et concernant les styles les plus écoutés de l’époque… l’IA fait déjà (presque) tout très bien. Reste l’interprétation en chair et en os qui n’est pas encore obsolète.

Bref, une révolution étonnante… ! Et je n’ai pas encore parlé des applications de mixage qui séparent l’instrumentale de la voix en un clic… ou encore des applications qui transforment – ce qu’elles analysent – en partition en deux clics… Bref, du délire total si on veut bien y réfléchir.

Voilà ce qui me traverse l’esprit en ce moment… alors oui, ça peut m’intéresser votre veille sur l’IA !

P.S. : Je suis justement en train de découvrir une appli Moises qui sépare en quelques clics les différentes pistes audio. Mais également, qui indique les accords automatiquement (avec justesse). Mais en plus, d’autres fonctionnalités (plus chères) qui semblent très prometteuses en terme de mastering, mixage par l’IA, etc. Lorsque la personne qui m’a parlé de cette appli, lui-même prof de musique, m’a dit qu’on pouvait aussi facilement séparer les pistes audio, nous avons tous les deux dis quelque chose comme « c’est dingue »… alors qu’il s’agit juste d’une petite fonctionnalité de l’IA musicale manifestement ! Que dirons-nous du reste ?