La Californie interdit la date de péremption des aliments. Cela vous permettra-t-il d’économiser de l’argent sans vous rendre malade ?

Par Sandra McDonald

4 décembre 2024

Une nouvelle loi californienne réglemente davantage les étiquettes de sécurité alimentaire et entrera en vigueur en 2026.

Les étiquettes « À consommer avant le… », utilisées par les supermarchés pour faciliter la rotation des stocks, seront interdites.

La mention « Meilleur si utilisé avant le… » indique la meilleure qualité des aliments, tandis que la mention « À consommer avant le… » indique la sécurité des aliments.

Vous voilà en train de vous hisser sur la pointe des pieds dans l’épicerie pour attraper le lait marqué de la date la plus récente sur l’étagère la plus haute. Cela vaut la peine, pensez-vous, d’acheter du lait qui restera frais plus longtemps.

Bien entendu, vous ne terminez pas le lait à cette date, et vous versez consciencieusement le reste dans l’évier le lendemain.

Mais cette étiquette « À consommer avant le… » n’indique pas quand votre lait sera périmé – elle sert à aider les épiciers à faire tourner leurs stocks. Votre lait était bon. Maintenant, vous êtes de retour dans le magasin, et vous devez payer pour en avoir plus.

À l’exception des préparations pour nourrissons, les étiquettes de date sur les aliments emballés ne sont pas réglementées ou exigées par le gouvernement fédéral, ce qui laisse aux fabricants et à l’État le soin de déterminer quelles étiquettes sont nécessaires. Une ancienne loi de l’État suggérait d’apposer des étiquettes de date sur les aliments afin d’aider les consommateurs à savoir quand leurs aliments sont périmés, au lieu d’utiliser des étiquettes de date de péremption qui prêtent à confusion et qui sont axées sur l’épicerie. Une nouvelle loi californienne les impose afin de réduire les déchets alimentaires produits par les Californiens – 6 millions de tonnes chaque année, selon le ministère de l’alimentation et de l’agriculture de l’État.

L’objectif du projet de loi 660, rédigé par Jacqui Irwin (D-Thousand Oaks), membre de l’assemblée, est d’uniformiser les étiquettes des produits alimentaires datés et de les rendre plus compréhensibles pour les consommateurs. Pour ce faire, les détaillants et les fabricants devront procéder à des changements, a déclaré Daniel Conway, vice-président des relations gouvernementales de l’Association des épiciers de Californie.

Entre le développement de nouveaux systèmes d’inventaire, le recyclage des employés et même la détermination des étiquettes qui doivent être ajustées, le changement ne peut se faire du jour au lendemain, a déclaré M. Conway. La loi entrera en vigueur le 1er juillet 2026, ce qui laisse environ un an et demi aux épiciers.

« Le fait de devoir se demander si notre nourriture est encore bonne est un problème auquel nous avons tous été confrontés. En renforçant les normes d’étiquetage et en réduisant ainsi le gaspillage alimentaire, AB 660 permettra aux consommateurs de garder leur argent dans leurs poches tout en aidant l’environnement et la planète », a déclaré Irwin dans un communiqué après l’adoption du projet de loi en commission.

Il existe plus de 50 phrases différentes dans les emballages alimentaires, ce qui rend difficile pour les consommateurs de savoir exactement ce que chaque étiquette signifie. C’est ce à quoi la loi espère remédier, selon Nina Sevilla, défenseur des systèmes alimentaires durables au Conseil de défense des ressources naturelles, l’un des sponsors du projet de loi.

Certaines étiquettes sont des acronymes pour des phrases plus longues, comme « PEB » pour « please enjoy by », « savourez s’il-vous-plaît avant le … » – une phrase absurde qu’Erica Parker, associée politique chez Californians Against Waste (Les Californiens contre le gaspillage), l’un des sponsors du projet de loi, a dit avoir vu une fois sur un paquet de tortillas.

Pire encore, ces 50 phrases ne sont pas utilisées de manière uniforme par les fabricants. Une étiquette « à consommer jusqu’au » peut indiquer la meilleure date pour la qualité d’un produit, mais peut avoir une autre signification sur un produit différent, selon Erica Parker.

« L’objectif final de l’AB 660 est de créer une cohérence dans les pratiques d’étiquetage des dates, réduisant ainsi la confusion des consommateurs et, par conséquent, le gaspillage alimentaire. Il s’agit de créer un système uniforme qui permette aux consommateurs de faire des choix éclairés sur les aliments qu’ils achètent et consomment », a déclaré M. Parker dans un courriel.

La nouvelle loi interdit aux produits alimentaires de porter des étiquettes indiquant la date limite de vente, ce qui peut inciter les gens à jeter des aliments qui sont encore bons. « Les dates de péremption sont généralement utilisées par les épiciers pour s’assurer de la bonne rotation des stocks, en particulier pour les produits laitiers, les viandes et les autres denrées périssables, et elles n’indiquent pas nécessairement quand les aliments peuvent être avariés.

La loi limite la plupart des étiquettes à deux options : une étiquette de qualité, « à consommer de préférence avant le », et une étiquette de sécurité, « à consommer avant le ».

La mention « à consommer de préférence avant le » indique une date à laquelle le produit risque de perdre de sa qualité, mais ne signifie pas qu’il est impropre à la consommation. C’est particulièrement vrai pour les produits qui ne se détériorent pas dans les rayons des magasins, comme l’eau en bouteille et les conserves, qui peuvent être consommés en toute sécurité pendant des années après leur date d’étiquetage s’ils ne sont pas ouverts et s’ils sont stockés correctement, a déclaré Teresa Murray, directrice de la surveillance des consommateurs du U.S. Public Interest Research Group (groupe de recherche d’intérêt public américain). Cette organisation s’efforce d’identifier et de traiter les questions d’intérêt public en matière de santé, de sécurité et de bien-être.

Mme Murray a déclaré que la nouvelle loi guiderait les consommateurs californiens dans la bonne direction, ajoutant qu’elle espérait qu’elle contribuerait à éduquer les consommateurs sur la signification réelle de ces étiquettes. Tout ce qui peut aider les consommateurs à ne plus jeter des aliments comestibles est une bonne chose, a-t-elle ajouté. Mme Murray recommande l’application FoodKeeper, développée par l’USDA, qui aide les utilisateurs à comprendre le stockage des aliments et à en avoir pour leur argent en évitant le gaspillage alimentaire. Elle est disponible en ligne ou sur les appareils Android et Apple en tant qu’application mobile.

Cela pourrait également aider les organisations à but non lucratif telles que les banques alimentaires à accepter davantage de denrées non périssables, a expliqué M. Murray. En effet, certaines banques alimentaires peuvent jeter ou refuser des conserves si elles sont proches de la date indiquée sur l’étiquette, sans se soucier de la signification réelle de cette date.

Les dates doivent être utilisées comme des lignes directrices, a déclaré Mme Sevilla. Pour la plupart des produits alimentaires, les consommateurs devraient utiliser leurs yeux et leur nez pour vérifier s’ils ont une coloration ou une odeur bizarre avant de les jeter.

L’AB 660 préconise l’apposition d’étiquettes de sécurité « À consommer avant le… » sur les produits susceptibles de se gâter rapidement, en remplacement de l’étiquette « À consommer de préférence avant le… », axée sur la qualité. Un produit qui pourrait être dangereux à consommer après la date indiquée sur l’étiquette devrait être emballé avec une date de péremption.

La nouvelle loi californienne n’est pas aussi sévère que celles d’autres États, comme la loi de Pennsylvanie sur l’étiquetage du lait, qui exige que la date limite de vente ne dépasse pas 17 jours après la pasteurisation du produit. La détérioration des aliments n’est pas aussi simple que de choisir un jour, a déclaré M. Murray, mais les étiquettes doivent être prises en compte lorsque vous vérifiez si vos produits sont encore bons ou s’ils doivent être jetés.

La nouvelle loi autorise également les épiceries à utiliser une étiquette « emballé le … » pour les aliments préparés, à condition qu’il y ait également un label de qualité ou de sécurité. La loi de l’État exempte certains produits, tels que les préparations pour nourrissons, les œufs, la bière et le vin, de l’obligation d’étiquetage propre à la Californie.

