Deux articles du New York Times m’ont paru particulièrement éclairants sur cette affaire. Dans le premier, daté du 6 décembre, rien n’est encore su de l’assassin : ni son identité, ni ses motivations. Le second, en date du 12 décembre, résume ce que l’on sait maintenant de lui.

The New York Times – La rage et la joie qui ont suivi l’assassinat d’un PDG devraient alerter tous les esprits

Le 6 décembre 2024

Par Zeynep Tufekci

Tout a commencé quelques minutes à peine après l’annonce de l’horrible nouvelle selon laquelle le directeur général de UnitedHealthcare, Brian Thompson, avait été mortellement blessé par balle dans le centre de Manhattan. Avant même que des détails ne soient disponibles, l’internet était envahi de spéculations sur le fait que l’entreprise avait refusé de couvrir les frais médicaux du tueur présumé – et de débats sur la question de savoir si le meurtre serait une réponse raisonnable.

Bientôt, une vidéo montrait un homme en sweat à capuche, dont on ne voyait pas le visage, s’approchant de M. Thompson et lui tirant dessus à plusieurs reprises, ignorant une femme qui se tenait à proximité, avant de s’éloigner. S’agissait-il d’un tueur à gages ?

On a ensuite appris que des douilles de balles portant les mots « delay », « deny » et « depose » avaient été retrouvées sur les lieux. Les mots « delay » et « deny » font clairement écho aux tactiques utilisées par les assureurs pour éviter de payer les sinistres. « Déposer » ? Il s’agit de l’éviction soudaine et forcée d’un poste élevé. Ah.

Après cela, c’est l’avalanche.

Le tireur a été comparé à John Q, le père fictif désespéré qui prend en otage toute une salle d’urgence après qu’une compagnie d’assurance maladie a refusé de couvrir la transplantation vitale de son fils, dans un film du même nom sorti en 2002. Certains ont affiché « autorisation préalable requise avant pensées et prières ». D’autres ont ironisé sur le fait que la récompense pour toute information liée au meurtre, soit 10 000 dollars, était inférieure à leur franchise annuelle. Un observateur a recommandé à Thompson de prendre rendez-vous avec un spécialiste dans quelques mois, peut-être.

Beaucoup d’autres sont allés plus loin. Ils ont exhorté les personnes détenant des informations sur le meurtre à ne pas les communiquer aux autorités. Des noms et des photos d’autres cadres de l’assurance maladie ont circulé. Je ne peux pas répéter ici certains des messages qui sont devenus les plus viraux, accumulant des millions de vues en célébrant l’assassinat.

Il est vrai que toute nouvelle ayant une valeur choquante susciterait ce genre de réaction en ligne – après tout, le trolling, les appâts d’engagement et la provocation performative font partie de la vie quotidienne sur les plates-formes numériques.

Mais cette fois-ci, c’était différent. La rage que les gens ont ressentie à l’égard du secteur de l’assurance maladie, et la joie qu’ils ont exprimée en le voyant blessé, étaient largement répandues et organiques. Elle a choqué beaucoup de monde, mais elle a traversé les communautés tout au long du spectre politique et s’est installée dans d’innombrables groupes culturels divergents.

Même sur Facebook, une plateforme où les gens ne se cachent généralement pas derrière des pseudonymes, l’annonce sombre du groupe UnitedHealth, qui s’est dit « profondément attristé et choqué par le décès de notre cher ami et collègue », a suscité, à l’heure où nous écrivons ces lignes, 80 000 réactions ; 75 000 d’entre elles étaient l’emoji « haha ».

Les politiciens présentant des condoléances passe-partout ont été éviscérés. Certaines réactions ont pris la forme de témoignages personnels. Je ne cautionne pas les meurtres, ont commencé plusieurs personnes, avant de décrire les épreuves pénibles que les compagnies d’assurance maladie leur ont fait subir.

Sur un important forum Reddit destiné aux professionnels de la santé, l’un des commentaires les plus populaires était une lettre de refus parodique : Après « un examen minutieux de la demande de remboursement soumise pour des services d’urgence le 4 décembre 2024 », la demande a été refusée parce que « vous n’avez pas obtenu d’autorisation préalable avant de demander des soins pour la blessure par balle que vous avez subie à la poitrine ». Quelques jours auparavant, le forum était un lieu où les gens débattaient des effets secondaires du Flomax et des meilleures conférences médicales.

J’étudie les médias sociaux depuis longtemps et je n’ai pas souvenir d’un autre incident où un meurtre dans ce pays ait été aussi ouvertement célébré.

Les conditions qui ont donné lieu à cette explosion de colère sont, d’une certaine manière, spécifiques à ce moment. Aujourd’hui, la culture d’entreprise consacre la maximisation de la richesse des dirigeants et des actionnaires, et a réussi à tirer parti de la richesse personnelle pour exercer une influence politique incommensurable. Les nouvelles plateformes de communication permettent à des millions d’étrangers dans le monde entier de converser en temps réel.

Mais les courants que nous observons sont l’expression de quelque chose de plus fondamental. Nous sommes déjà passés par là. Et ce n’était pas beau à voir.

L’âge doré, la période tumultueuse qui s’étend approximativement de 1870 à 1900, a été marquée par des changements technologiques rapides, une immigration massive, des richesses spectaculaires et d’énormes inégalités. Cette époque tire son nom d’un roman de Mark Twain et Charles Dudley Warner : gilded (doré), plutôt que golden (or), pour désigner une fine couche de surface brillante. Sous cette couche se cachent la corruption et la cupidité qui ont englouti le pays après la guerre civile.

Cette époque survit dans l’imagination du public à travers des noms qui résonnent encore, comme ceux de J.P. Morgan, John Rockefeller, Andrew Carnegie et Cornelius Vanderbilt ; à travers leurs demeures, qui accueillent aujourd’hui des touristes ébahis ; et à travers des émissions télévisées aux intérieurs extravagants et aux robes somptueuses. On se souvient moins de la brutalité qui sous-tendait cette richesse – les dizaines de milliers de travailleurs, selon certains calculs, qui ont perdu la vie dans des accidents industriels, ou les répercussions sanglantes qu’ils ont rencontrées lorsqu’ils ont tenté de s’organiser pour obtenir de meilleures conditions de travail.

On se souvient également moins de l’intensité de la violence politique qui a éclaté. Les vastes inégalités de l’époque ont alimenté des mouvements politiques qui ont pris pour cible des titans de l’industrie, des politiciens, des juges et d’autres personnes. En 1892, un anarchiste a tenté d’assassiner l’industriel Henry Clay Frick à la suite d’un long conflit entre les agents de sécurité de Pinkerton et les ouvriers. En 1901, un sympathisant anarchiste a assassiné le président William McKinley. Et ainsi de suite.

Comme l’a écrit l’historien Jon Grinspan à propos des années comprises entre 1865 et 1915, « la nation a connu une destitution, deux élections présidentielles ‘gagnées’ par le perdant du vote populaire et trois assassinats présidentiels ». Et aucun des deux partis politiques, ajoute-t-il, ne semblait « capable de s’attaquer aux problèmes systémiques qui perturbaient la vie des Américains ». Non, il ne s’agit pas d’une situation identique, mais la description fait écho à ce que ressentent de nombreuses personnes quant à la direction que prend le pays aujourd’hui.

Il n’est pas difficile de comprendre comment, à l’âge d’or, la résistance politique armée pouvait trouver de nombreuses recrues enthousiastes et des observateurs sympathisants encore plus nombreux. Et il n’est pas difficile d’imaginer comment les États-Unis pourraient entrer dans un nouveau cycle de ce type.

Une récente enquête de Reuters a recensé au moins 300 cas de violence politique depuis l’assaut de 2021 contre le Capitole, qu’elle a décrit comme « l’augmentation la plus importante et la plus soutenue de la violence politique aux États-Unis depuis les années 1970 ». Un sondage réalisé en 2023 a montré que le nombre d’Américains d’accord avec l’affirmation « Les patriotes américains pourraient devoir recourir à la violence pour sauver le pays » augmentait de façon alarmante.

Et l’effritement du contrat social s’aggrave. Les Américains font de moins en moins confiance à de nombreuses institutions. Des majorités substantielles de personnes affirment que le gouvernement, les chefs d’entreprise et les médias les induisent délibérément en erreur. En contraste frappant avec les générations plus âgées, une majorité de jeunes gens disent qu’ils ne croient plus que le « rêve américain » soit réalisable. Le secteur de l’assurance maladie aime citer des sondages qui montrent la satisfaction générale, mais ces chiffres diminuent lorsque les gens tombent malades et apprennent ce que leur assureur est ou n’est pas prêt à faire pour eux.

La situation est bien meilleure aujourd’hui qu’au XIXe siècle. Mais il y a une similitude dans la trajectoire et l’humeur, dans l’expression d’une profonde impuissance et d’une aliénation.

Aujourd’hui, cependant, le pays est inondé d’armes puissantes. Et certaines des nouvelles technologies qui seront déployées pour aider à préserver l’ordre peuvent être utilisées dans les deux sens. Le tueur de Thompson savait apparemment exactement où trouver sa cible et à quelle heure. Rien ne prouve qu’il ait eu accès à des données de suivi numérique, mais ces informations sont disponibles sur le marché. Combien de temps faudra-t-il avant que des drones dotés d’intelligence artificielle et équipés de caméras de reconnaissance faciale, plutôt que des hommes cagoulés portant des sacs à dos, ne recherchent des cibles dans les villes et les villages ?

Les turbulences et la violence de l’âge d’or ont finalement cédé la place à une vaste réforme sociale. La nation a mis en place un filet de sécurité sociale, développé l’éducation publique et érigé des réglementations et des infrastructures qui ont grandement amélioré la santé et le bien-être de tous les Américains.

Ces réformes n’étaient pas parfaites, et ce n’est pas la seule raison pour laquelle la violence a fini par reculer (bien qu’elle n’ait jamais totalement disparu), mais elles nous ont fait avancer.

La concentration des richesses extrêmes aux États-Unis a récemment dépassé celle de l’âge d’or. Et la volonté des hommes politiques de promouvoir des solutions publiques de grande envergure semble avoir pratiquement disparu. Je crains qu’au lieu d’une ère de réformes, la réponse à cet acte de violence et à la rage généralisée qu’il a suscitée ne se limite à un nouveau mouvement de repli de la part des plus riches. Les dirigeants d’entreprise auraient déjà renforcé leur sécurité. Je m’attends à ce qu’ils soient de plus en plus nombreux à s’installer dans des communautés fermées, retranchés derrière des murs encore plus hauts, protégés par des personnes dotées d’armes encore plus grosses. Des appels à une plus grande surveillance publique ou à l’intégration d’algorithmes de reconnaissance faciale dans les services de police pourraient bien suivre. Il est presque certain que les entourages de sécurité armés et les jets privés deviendront un élément encore plus courant de la rémunération des dirigeants, supprimant encore davantage les contacts habituels entre les personnes extrêmement riches et le reste d’entre nous, sauf lorsqu’elles sont employées pour les servir.

Nous ne savons toujours pas qui a tué Brian Thompson ni quel était son mobile. Quels que soient les faits qui émergeront, la colère qu’il a mise à nu sera toujours réelle, et ce que nous avons entrevu devrait tirer toutes les sonnettes d’alarme.

Zeynep Tufekc chronique la sociologie et les effets sociaux de la technologie et a examiné de près l’impact de la pandémie de Covid et les réponses qui y ont été apportées. Elle est professeur de sociologie et d’affaires publiques à l’université de Princeton. Ses recherches portent sur la politique, le civisme, les mouvements, la vie privée et la surveillance, ainsi que sur les données et les algorithmes.

Le 12 décembre 2024

De nouveaux détails apparaissent sur l’impatience croissante de Luigi Mangione à l’égard d’une « société capitaliste » et sur sa recherche d’un refuge dans les montagnes du Japon.

Par Mike Baker, Nicholas Bogel-Burroughs, Shawn Hubler et Jacey Fortin

Après une randonnée pluvieuse à travers l’une des chaînes de montagnes luxuriantes du Japon au début de l’année, Luigi Mangione, un ingénieur informaticien d’une vingtaine d’années parti pour un long voyage en solitaire en Asie, s’est arrêté pour enregistrer un message vocal à l’intention d’un ami qu’il avait rencontré lors d’un voyage à l’étranger.

Ce jour-là, M. Mangione s’est rendu dans les gorges d’une rivière de la région de Nara. Il a fui sa vie quotidienne à Hawaï pour se baigner dans des sources d’eau chaude, méditer, lire des livres et écrire ses propres textes.

« J’ai besoin d’un peu de temps pour me reposer », a déclaré M. Mangione dans le message enregistré le 27 avril, d’une voix calme et contemplative.

Ce sera l’une de ses dernières communications avant qu’il ne coupe brusquement les ponts avec un large éventail d’amis et de membres de sa famille, qui se sont finalement lancés dans une chasse désespérée pour le retrouver. Sept mois plus tard, M. Mangione sortait de son isolement et devenait le suspect de l’assassinat éhonté de Brian Thompson, directeur général de UnitedHealthcare, sur un trottoir de Manhattan.

Les enquêteurs de la police se sont efforcés de retracer les mouvements de M. Mangione non seulement dans les jours qui ont précédé la fusillade du 4 décembre, mais aussi dans les mois qui l’ont précédée – une période qui a été entourée de mystère.

Mais de nouveaux documents et messages examinés par le New York Times, ainsi que des entretiens avec un large éventail de personnes ayant connu M. Mangione, ont permis de brosser un tableau plus complet d’un jeune homme aux prises avec des problèmes médicaux débilitants et de plus en plus désillusionné par la société dans laquelle il vivait.

Les amis et les membres de la famille ont été déconcertés par la transformation brutale d’un jeune homme qui semblait promis à une vie de réussite. Il était le major de sa promotion dans son école préparatoire d’élite du Maryland et diplômé en informatique du célèbre programme d’ingénierie de l’université de Pennsylvanie, avec des relations sociales étendues et une grande ambition.

Mais ces dernières années, ses écrits et ses messages ont également tracé un chemin plus sombre, alors qu’il passait d’un adolescent qui se réjouissait que ses camarades de classe aient obtenu une récréation supplémentaire à un jeune homme qui se disait en proie à une « douleur insupportable ». Il s’est souvent alarmé de la dépendance croissante du monde à l’égard des smartphones et des médias sociaux.

Lors de son voyage en Asie, il s’en est pris à « l’environnement urbain moderne japonais », affirmant que les sex toys, les restaurants automatisés et un manque plus général « d’interaction humaine naturelle » étaient responsables de la chute des taux de natalité et de la pénurie de liens humains.

De plus en plus, il exprimait sa frustration de voir que la société dans son ensemble semblait incapable de s’attaquer à ces problèmes de longue date, et il s’intéressait à ceux qui disaient que la violence pourrait être la prochaine étape nécessaire.

Au moment de son arrestation à Altoona, en Pennsylvanie, la police a déclaré qu’il avait en sa possession des écrits qui reflétaient ses récentes réflexions et condamnaient une industrie de la santé de plusieurs milliards de dollars qui, selon lui, avait fait passer les profits avant l’allongement de la durée de vie : « Franchement, ces parasites l’ont bien cherché.

M. Mangione est aujourd’hui accusé de meurtre au second degré dans la mort de M. Thompson, le cadre de santé. Son avocat, Thomas Dickey, a déclaré que son client était légalement présumé innocent et a exhorté le public à garder l’esprit ouvert quant à la question de savoir s’il a commis le crime.

Des problèmes médicaux qui mettent la vie en danger

Les problèmes médicaux de M. Mangione semblent s’être aggravés pendant ses études à l’université de Pennsylvanie, où il a rejoint une fraternité moins portée sur la fête et plus sur les études que les autres organisations du campus. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’était pas prêt à faire la fête : Une vidéo de ses années sur le campus le montre en train d’éclater joyeusement une canette de bière avec sa tête.

Mais sous l’apparence amicale et accomplie de M. Mangione, il avait du mal à s’adapter à l’université. Il a écrit sur les médias sociaux que la « semaine d’enfer » de sa fraternité, bien qu’elle ait été « très calme », avait perturbé son cycle de sommeil et aggravé considérablement les symptômes de « brouillard cérébral » qu’il ressentait depuis le lycée. Ce qui, dans le passé, n’était qu’une désorientation mineure, écrit-il, est en train de bouleverser sa vie.

Autrefois élève brillant, M. Mangione a écrit dans une série de messages sur Reddit, qui ont été supprimés depuis, qu’il avait soudainement vu ses notes baisser. Les cours et les livres le laissaient perplexe, et il avait du mal à se concentrer, même sur les vidéos de YouTube. Il a essayé de jouer aux échecs avec un colocataire, mais il ne parvenait pas à élaborer des stratégies de base pour gagner.

« Il est absolument brutal d’être confronté à un tel problème, qui peut mettre la vie en danger, d’autant plus que le problème lui-même épuise l’esprit critique/logique que l’on utiliserait normalement pour le résoudre », a-t-il écrit. « Les gens qui vous entourent ne comprendront probablement pas vos symptômes – ce n’est certainement pas le cas pour moi.

Parmi ceux qui ont eu du mal à comprendre ses maux, il y a eu ses médecins ; il a laissé entendre que les tests susceptibles d’expliquer ses symptômes revenaient sans cesse négatifs.

M. Mangione a lui-même cherché des réponses. Il a expliqué qu’il avait contracté la maladie de Lyme à l’âge de 13 ans et qu’il avait cherché à passer de nouveaux tests à l’âge adulte. Certaines études ont montré que les effets de la maladie, notamment la fatigue, le brouillard cérébral, la douleur, les troubles du sommeil et les picotements ou engourdissements dans certaines parties du corps, peuvent persister longtemps après le traitement.

M. Mangione a également consulté d’autres personnes en ligne au sujet du syndrome du côlon irritable et de la neige visuelle, une affection neurologique dans laquelle la vision d’une personne est obscurcie par des points scintillants. S’il semble avoir consulté des médecins pour ses symptômes de brouillard cérébral, il n’a pas mentionné avoir été traité pour une quelconque maladie mentale.

Quitter son emploi

Malgré ses difficultés, M. Mangione a continué à faire preuve d’un grand talent académique et d’un esprit d’entreprise. Au cours de l’été 2019, il a été choisi pour être le conseiller principal d’un programme précollégial à l’université de Stanford. Lorsqu’il est retourné en Pennsylvanie pour l’année scolaire, un camarade de classe s’est souvenu qu’il était prêt à gagner de l’argent. Il a acheté des dizaines de boîtes de guirlandes de Noël et les a empilées dans la cage d’escalier de son appartement hors campus, les vendant aux étudiants pour qu’ils décorent leurs résidences autour du campus.

Comme la pandémie est arrivée pendant sa dernière année d’études en 2020 et que les étudiants ont terminé le semestre hors du campus, M. Mangione a obtenu simultanément une licence et une maîtrise. Il a rapidement trouvé un emploi chez TrueCar, une entreprise technologique californienne qui met en relation les acheteurs et les vendeurs de voitures.

Pouvant travailler à distance, M. Mangione a déménagé début 2022 à Honolulu, s’installant dans un espace de colocation au 40e étage d’un gratte-ciel près de Waikiki, à Hawaï. Il disposait d’une chambre privée dans un complexe comprenant une cuisine approvisionnée, un espace de vie commun et une réserve de planches de surf à la disposition de tous.

Mais peu après, ses problèmes de santé se sont aggravés à la suite d’une leçon de surf en groupe, et il s’est plaint de s’être froissé le dos. M. Mangione a expliqué à ses amis qu’il souffrait depuis longtemps d’un problème de colonne vertébrale.

« Sa colonne vertébrale était en quelque sorte mal alignée », explique R.J. Martin, qui a fondé l’espace de cohabitation et s’est lié d’amitié avec M. Mangione. « Il a dit que ses vertèbres inférieures étaient décalées d’environ un centimètre, et je pense que cela pinçait un nerf. Parfois il allait bien, parfois non ». En juillet 2023, M. Mangione a écrit dans un post Reddit qu’il avait également glissé sur une feuille de papier, ce qui lui a causé d’autres problèmes.

Selon lui, s’asseoir lui faisait mal et les muscles de ses jambes se contractaient. Il a ressenti des picotements et un engourdissement au niveau de l’aine.

M. Martin a déclaré que M. Mangione lui avait dit qu’il n’avait pas de relations car « il savait qu’il n’était pas possible de sortir avec quelqu’un et d’être physiquement intime avec son problème de dos ».

Pendant des mois, il a continué à souffrir en consultant des médecins et en essayant divers remèdes non invasifs. Il a quitté son emploi au début de l’année 2023, déclarant à un ami que même s’il était bien payé, il était « d’un ennui mortel ». Il a déclaré vouloir passer plus de temps à faire du yoga et à lire.

Mais on ne sait pas exactement comment il a payé ses soins de santé par la suite. En mai, il a eu 26 ans, ce qui signifie qu’il aurait pu être exclu du régime d’assurance maladie de ses parents. La famille n’a pas parlé de sa couverture d’assurance et a décliné les demandes d’interview, mais un représentant de UnitedHealthcare a déclaré jeudi que M. Mangione n’avait jamais eu d’assurance maladie par l’intermédiaire de cette société.

À ce moment-là, son esprit semblait se tourner vers des questions plus philosophiques.

M. Mangione a toujours été un lecteur vorace, consommant tout, des livres de développement personnel à « 1984 » de George Orwell, griffonnant parfois de longues notes ou tapant des schémas qui résumaient les opinions de l’auteur et la manière dont elles pouvaient s’appliquer à sa propre vie.

« Réfléchissez à la manière dont votre travail actuel peut avoir un impact positif sur la société », a-t-il écrit en lisant « Grit : The Power of Passion and Perseverance », un livre qui explique comment surmonter les échecs en cultivant intentionnellement la ténacité.

« Lorsque nous décidons de ce à quoi nous devons prêter attention dans l’instant, nous prenons une décision plus large sur la manière dont nous voulons passer notre vie », a-t-il écrit en lisant « How to Break Up with Your Phone » (Comment rompre avec son téléphone).

Après avoir lu « Bigger Leaner Stronger : The Simple Science of Building the Ultimate Male Body », il a pris des notes sur la manière de soulever des poids sans aggraver ses problèmes de dos.

Parmi ses amis à Hawaï, il a participé à la création d’un club de lecture qui a commencé à se réunir en 2023. M. Mangione a encouragé les lectures de Tim Urban, un écrivain et illustrateur dont le blog Wait, But Why, un recueil d’écrits scientifiques et de réflexions culturelles, est populaire auprès des technophiles de la génération Z. Le groupe a également lu « The Ape Ape » (Le singe), un livre sur la science et la technologie. Le groupe a également lu « The Ape That Understood The Universe » (Le singe qui comprenait l’univers), un ouvrage favori de M. Mangione qui explore la psychologie évolutionniste.

L’un des thèmes de ses lectures a été ses problèmes de dos, dont « Crooked : Le mal de dos : déjouer l’industrie du mal de dos et s’engager sur la voie de la guérison ». «

Au cours de l’été 2023, il a décidé qu’il était temps de se faire opérer et est retourné sur la côte est pour subir l’intervention. Le 10 août, M. Martin lui a envoyé un SMS pour lui demander comment cela s’était passé, et M. Mangione lui a répondu par un émoji rieur et des photos de ses radiographies de la colonne vertébrale.

Il a indiqué sur Reddit que l’intervention avait été un succès et qu’il pouvait marcher et s’asseoir sans problème quelques jours plus tard. Il a commencé à encourager d’autres personnes à envisager une intervention chirurgicale et à s’opposer aux médecins qui pourraient se méfier des solutions chirurgicales. Il a suggéré à un moment donné que les gens devraient peut-être dire à leur médecin que leurs problèmes de dos les empêchaient de travailler.

« Nous vivons dans une société capitaliste », écrit-il. « J’ai constaté que l’industrie médicale réagit à ces mots clés de manière beaucoup plus urgente que lorsque vous décrivez une douleur insupportable et l’impact qu’elle a sur votre qualité de vie.

Les protestations pacifiques sont carrément ignorées

Parmi ses amis à Hawaï, les participants ont déclaré que les membres de son groupe de lecture étaient de plus en plus tendus. Certains d’entre eux étaient perturbés par les choix de livres de M. Mangione, qu’ils jugeaient trop axés sur les hommes et les activités masculines. D’autres se sont éloignés après une discussion sur l’opportunité de lire les écrits de Ted Kaczynski, dit Unabomber, qui a commis une série d’attentats à la bombe sur une période de 17 ans, à partir de 1978, dans le but d’attirer l’attention sur le coût pour l’humanité d’un monde construit autour de la technologie.

M. Martin a déclaré que c’est lui qui a proposé de lire le manifeste de 35 000 mots de M. Kaczynski, mais M. Mangione en était manifestement fan, l’ayant loué plus tard sur sa page Goodreads et lui ayant attribué une note de quatre étoiles. Il a écrit que si M. Kaczynski avait été emprisonné à juste titre pour les attentats à la bombe, « il est tout simplement impossible d’ignorer à quel point nombre de ses prédictions sur la société moderne se sont avérées prémonitoires ».

Dans sa critique, M. Mangione a cité ce qu’il a qualifié de remarques « intéressantes » de la part d’une personne qui avait écrit que les entreprises « n’ont aucun scrupule à brûler la planète pour gagner de l’argent, alors pourquoi devrions-nous avoir des scrupules à les brûler pour survivre ? »

Le passage se poursuit ainsi : « La protestation pacifique est carrément ignorée, la protestation économique n’est pas possible dans le système actuel, alors combien de temps faudra-t-il encore avant que nous reconnaissions que la violence contre ceux qui nous mènent à une telle destruction est justifiée en tant que légitime défense ? »

Après son opération, M. Mangione a fait le tour des îles d’Hawaï, a rendu visite à sa famille dans le Maryland, puis, au début de l’année, a entrepris un voyage en Asie, qui l’a amené à s’arrêter en Thaïlande et au Japon.

Il a écrit qu’il trouvait que l’environnement urbain dense du Japon était « une inadéquation évolutive pour l’animal humain ». Mais il aimait les montagnes et déclarait que l’un de ses objectifs en Asie était de « faire du Bouddha ».

Il a décrit ses voyages à Nara avec enthousiasme. « Il y a de minuscules villages ici, sur le flanc des falaises – j’enverrai une photo. C’est super luxuriant, il y a cette magnifique rivière qui traverse la gorge », a-t-il déclaré dans le message vocal qu’il a laissé en avril. « Je pense que je veux rester ici pendant un mois, pour méditer, faire de l’hydrothérapie et écrire.

Gurwinder Bhogal, un écrivain qui vit en Angleterre, est l’une des personnes avec lesquelles il s’est entretenu au cours de son voyage. Au début du mois de mai, ils ont passé un appel vidéo d’une durée d’environ deux heures. M. Bhogal s’est souvenu que M. Mangione penchait à gauche sur certaines questions politiques et à droite sur d’autres, qu’il s’intéressait à l’altruisme efficace et qu’il se méfiait de l’addiction aux smartphones.

« Dans l’ensemble, l’impression que j’ai eue de lui, outre sa curiosité et sa gentillesse, était une profonde préoccupation pour l’avenir de l’humanité et une détermination à s’améliorer et à améliorer le monde », a déclaré M. Bhogal. M. Bhogal se souvient que M. Mangione a brièvement discuté des soins de santé – il s’est plaint que les soins de santé aux États-Unis étaient trop chers et a dit qu’il enviait le système de soins de santé nationalisé du Royaume-Uni.

Quelques semaines plus tard, M. Mangione a envoyé un autre message à l’ami qu’il avait rencontré lors d’un voyage. Il se trouvait sur le mont Omine, au Japon, connu pour ses épreuves de courage et pour l’interdiction faite aux femmes de l’escalader.

« Cette montagne est le summum de la misogynie », écrit-il à son ami. Mais, ajoute-t-il, « il fallait que j’arrête de me laisser distraire par les femmes lol ».

Quelques jours plus tard, le 25 mai, le compte Reddit de M. Mangione affiche un dernier message, dans lequel il partage une vidéo sur un subreddit dédié à M. Kaczynski. La séquence, intitulée « Streaming Overdose 2024, China », montre des dizaines de personnes alignées le long des trottoirs, en train de se livrer à un livestreaming.

Peu de temps après, des amis ont commencé à perdre le contact avec M. Mangione. L’un d’eux lui a envoyé un message en juin – « Où es-tu ? » – mais n’a pas reçu de réponse. À la fin de l’été, des membres de la famille ont contacté les anciens amis de M. Mangione, espérant qu’ils les aideraient à le retrouver, car ils n’avaient pas eu de nouvelles de lui depuis des mois.

Ses proches n’ont pas précisé quand ils avaient eu de ses nouvelles pour la dernière fois, ni pourquoi ils avaient attendu le 18 novembre pour lancer un avis de disparition en Californie.

Quelques jours plus tard, selon la police, M. Mangione est monté dans un bus en provenance d’Atlanta pour se rendre à New York.

Reed Abelson, Dani Blum, David W. Chen, Brian Conway, Mattathias Schwartz, Callie Holtermann, Mike Isaac, Jesus Jiménez, Heather Knight, Juliet Macur, Andy Newman, Amy Qin, Jan Ransom, Campbell Robertson, Ashley Southall, Aric Toler et Jack Truesdale ont contribué à la rédaction de cet article. Susan C. Beachy, Kitty Bennett et Kirsten Noyes ont contribué à la recherche.

Mike Baker est journaliste national pour le Times, basé à Seattle.

Nicholas Bogel-Burroughs réalise des reportages sur des sujets nationaux à travers les États-Unis, avec un accent particulier sur la justice pénale. Il est originaire du nord de l’État de New York.

Shawn Hubler est basée à Sacramento et couvre l’actualité californienne, les tendances politiques et les personnalités. Elle est journaliste depuis plus de quarante ans.

Jacey Fortin couvre un large éventail de sujets pour le bureau national du Times, notamment les conditions météorologiques extrêmes, les affaires judiciaires et la politique des États à travers le pays.

Traduit par DeepL (non relu)