FORUM DE PARIS SUR LA DÉFENSE ET LA STRATÉGIE, 11-13 MARS 2025

Aperçu du symposium international du 12 mars 2025

L’Europe forte ensemble – Comment croître suffisamment, suffisamment vite et suffisamment longtemps ?

Fortifier l’Europe : Évaluer notre état de préparation en matière de défense

Nous sommes confrontés à la réalité de la guerre en Ukraine, des conflits au Moyen-Orient et des tensions dans la région indo-pacifique. Ce symposium international se penchera sur l’état de préparation de l’Europe en matière de défense face aux menaces accrues qui pèsent sur sa sécurité. L’objectif sera de tester la capacité de nos institutions politiques, économiques et sociales à se mobiliser et à agir ensemble en explorant :

Comment nos principales alliances politiques, l’OTAN et l’UE, travaillent ensemble sur la défense pour rendre l’Europe plus forte, potentiellement avec une implication réduite des États-Unis dans la sécurité européenne suite au changement d’administration américaine.

Comment la mobilité économique et stratégique des États et des industries de défense pourrait fournir des moyens militaires suffisamment rapidement et pendant une période prolongée.

Comment la société peut-elle s’unir et se mobiliser pour assurer la défense et la protection des citoyens ?

En se concentrant sur ces domaines clés dans le cadre de tables rondes interdépendantes, on pourra se faire une idée plus précise de la question de savoir si l’Europe est prête, ou suffisamment prête, pour faire face à l’évolution rapide de la situation en matière de sécurité.

Le symposium se composera de trois table-rondes d’une heure chacune, animées par le Royal United Services Institute (RUSI). Il se tiendra en anglais l’après-midi du 12 mars 2025 à l’Ecole militaire de Paris.

Discours d’ouverture du symposium

Table-ronde 1

Comment grandir suffisamment pour forger l’unité : Renforcer les partenariats militaires en Europe

Le concept stratégique 2022 de l’OTAN, qui définit l’orientation de l’Alliance pour les années à venir, préconise un partenariat stratégique renforcé avec l’Union européenne. La coopération européenne en matière de sécurité avec les États-Unis pourrait changer sous la nouvelle administration américaine.

Deux ans après la formulation du Concept Stratégique et plus de deux ans après le début de la guerre en Ukraine, comment l’OTAN et l’UE travaillent-elles ensemble ? Quelles spécificités chaque organisation peut-elle apporter ?

Comment sont définis les paramètres permettant d’évaluer l’état de préparation de la défense européenne ? Quel est le délai nécessaire pour passer d’un niveau de préparation faible à un niveau moyen, puis à un niveau élevé ?

Comment l’approche européenne de la défense a-t-elle progressé ? Comment la Coopération structurée permanente (PESCO) de l’UE a-t-elle renforcé la coopération en matière de défense ?

Quels sont les rôles de l’OTAN, de l’UE et du Fonds européen de défense dans les infrastructures civiles ? Comment renforcer la résilience du territoire et la mobilité stratégique ?

Table-ronde 2

Comment croître suffisamment vite pour armer l’avenir ? Construire des capacités de défense européennes à l’échelle

Face à une pression budgétaire accrue, les gouvernements se tournent vers l’extérieur de l’Europe pour trouver des solutions de réarmement moins coûteuses et plus rapides. Dans le même temps, l’intersection des intérêts économiques et des dépenses de défense oblige l’industrie de la défense à contribuer à la sécurité nationale tout en assurant sa viabilité économique. Cette situation pourrait donner lieu à des tensions entre les perspectives de la valeur des parties prenantes pour les gouvernements et de la valeur actionnariale pour les entreprises.

Comment fonctionne la coopération européenne entre les gouvernements et l’industrie de la défense ? Quelles leçons peut-on tirer du renforcement du dialogue ?

Comment les consortiums industriels européens peuvent-ils rester compétitifs face aux États-Unis et à la Chine pour répondre à la nécessité d’un réarmement rapide ?

Comment trouver un équilibre entre les achats sur étagère (pour être assez rapide + alliances stratégiques) et la préservation de la base industrielle de défense européenne (pour être assez longue) ?

Que signifie l’expansion de l’industrie de la défense si la capacité de production de défense est limitée et que de nouvelles industries ne peuvent être construites ? Que faut-il faire pour augmenter la production de matériel et de logiciels ?

Table-ronde 3

Comment croître suffisamment longtemps pour mobiliser : construire, acheter, emprunter, faire le pont ?

Les gouvernements doivent réfléchir à la manière de préparer et de mobiliser les citoyens. Cela implique de renforcer les valeurs de défense afin de créer des liens plus forts entre l’individu et la nation pour un engagement civil efficace. La méthode des 4B pour la planification stratégique des effectifs pourrait offrir un cadre. La mobilisation pourrait également inclure la réquisition d’entreprises, telles que les compagnies aériennes et ferroviaires, ou la nationalisation d’autres secteurs.

Comment les gouvernements et la société peuvent-ils construire ensemble la résilience ? Quels sont les cadres existants ?

Qui doit être protégé ou exempté de la mobilisation et pourquoi ? Qui peut être mobilisé ?

Que pouvons-nous mettre en danger et jusqu’à quand ? A quelle vitesse les sociétés peuvent-elles passer d’une situation de non-mobilisation à une situation de mobilisation totale ?

Comment les gouvernements peuvent-ils garantir la mobilité ? Comment les industries réagiraient-elles aux demandes de réquisition ou à la nationalisation ?

Conclusions du symposium