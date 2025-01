Nous étions sur l’avenue du Maine, à hauteur de l’entrée Est de la gare Montparnasse et j’avais entamé la conversation avec un homme de 30 à 35 ans assis sur le trottoir qui m’avait demandé au passage de lui offrir un peu d’argent ; un comportement qui m’est assez habituel. Une amie m’avait un jour dit avec irritation alors que je m’étais attardé de la même manière : « C’est un principe chez moi : je ne donne jamais ! » et je lui avais répondu, arborant de mon côté un sourire : « Eh bien, le principe chez moi, c’est de donner toujours ! ». J’avais vu faire ça par mon grand-père maternel et ça m’était apparu à moi enfant, digne d’être plus tard répliqué.

Or pendant que je m’entretenais avec cet homme sur le trottoir, une femme à une demi-douzaine de mètres à ma droite observait immobile toute la scène et au moment où je suis parti après lui avoir offert un billet tiré de mon portefeuille, cette dame, qui m’était inconnue, m’a fixé dans les yeux et a dit d’un ton sévère : « Merci Monsieur Jorion ! » avant de tourner les talons.

La scène devait se passer autour de 2010. Deux ans auparavant, au tout début du blog, alors que j’expliquais comment se déplacent les flux monétaires, je m’étais fait harponner par les partisans de la thèse conspirationniste de « la création monétaire ex nihilo par les banques commerciales », une thèse extrêmement répandue (on la retrouve même reproduite dans certains documents officiels de banques centrales), mythe que j’ai démonté dans mon livre L’argent, mode d’emploi (2009). À cette époque-là, j’avais reçu un courrier accompagné d’un livre : Das Geld-Syndrom, un ouvrage publié en 1993 où Helmut Creutz (1923-2017) renvoyait déjà la fable de l’argent créé ex nihilo aux oubliettes. La lettre disait : « Ne vous inquiétez pas : ceux qui maîtrisent la question pensent comme vous ».

Vers 2011, ma correspondante a demandé à me rencontrer. J’ai compris de la conversation qu’elle s’inquiétait de ma précarité (j’ai été sans emploi et sans droit au chômage de 2009 à 2012 et ai vécu alors des dons faits par vous ici sur le blog, complétés de mes droits d’auteur) mais j’ai surtout reconnu la dame qui m’avait surpris à la gare Montparnasse.

Par la suite, Ute Höft m’a aidé à publier en allemand, plus particulièrement Comment la vérité et la réalité furent inventés (2009), devenu grâce à elle à Vienne en 2021, Die Erfindung von Wahreit und Wirklichkeit.

Le père de Ute Höft était mineur de fond et elle a grandi dans un coron de la région de Dortmund. Son premier emploi était celui de secrétaire dans une brasserie locale. Elle a ensuite fait carrière en enseignant l’allemand dans un lycée parisien. Elle s’est éteinte il y a trois semaines, à l’âge de 87 ans, le 17 décembre 2024 à Étel. Au cours des années récentes, bien des Morbihannais ont pu nous voir partager un repas, elle commandant sa proverbiale douzaine et demie d’huîtres, moi me contentant d’une portion plus modeste.