Illustration par DALL·E

Les Chinois sont en avance sur les robots humanoïdes, une avancée technologique permise par la conjugaison de l’IA et de la robotique. Déjà des firmes chinoises commercialisent de tels robots à partir de 16 000 euros. Presque tous implémentent l’apprentissage par imitation d’un démonstrateur humain et sont capables d’accomplir des travaux manuels. Au delà des métiers « intellectuels », ce sont donc désormais tous les métiers de manufacture et d’artisanat qui sont menacés.

Imaginez ce que produira dans la tête d’un patron l’accès à ces machines. Entre un salarié qui possède toutes sortes de « défauts », comme l’absolue nécessité de se reposer ou encore d’être inconstant et irrégulier et un robot qui accomplit à volonté de façon continue, parfaitement reproductible et standardisée un travail, le calcul est vite fait, c’est une aubaine pour augmenter marges et profits.

Cette nouvelle réalité a un potentiel révolutionnaire immense et effrayant car c’est l’existence des classes laborieuses qui est remise en question. Thématique bien connue des lecteurs de ce blog puisqu’elle est au cœur des travaux de PJ.

Aux US, certaines des firmes qui développent ces robots humanoïdes penchent vers un salaire universel, un peu dans l’esprit de la taxe Sismondi défendue par PJ. Une société créée par Sam Altman patron de OpenAI s’est par exemple livrée à une expérimentation, limitée et incomplète, en Argentine. Expérimentation qui parachève l’aliénation des travailleurs par l’accélération technologique puisque conditionnée à la cession des données biométriques des cobayes en échange d’une somme versée en cryptomonnaie. Ce qui même à ces conditions est tentant pour une grosse partie de la population basculée dans la précarité voire la misère à la faveur des crises successives que le pays traverse. Voir l’article sur mediapart.

Mais les patrons, les actionnaires et les investisseurs de ces firmes qui injectent des centaines de milliards de dollars dans le développement de ces technologies, accepteront-ils de partager les profits espérés – qui ne sont encore que des promesses – avec plus de 300 millions d’Américains ? Si cela est réalisé à travers des cryptomonnaies, comment assurer ensuite la convertibilité de ces salaires en crypto dans l’économie réelle sans y provoquer des bouleversements éventuellement destructeurs ?

Dans le sillage du ralliement de la Tech à Trump et de sa gouvernance chaotique, il n’est pas certain que ces problématiques soient correctement adressées par des politiques de dé-régulation comme demandées par les patrons et les investisseurs des firmes travaillant sur l’IA. N’y a t-il pas là une précipitation et un sérieux angle mort ?

À l’inverse, les concurrents Chinois, qui ont largement rattrapé les US sur le développement de l’IA ne sont-ils pas également en avance sur le terrain de l’acceptabilité sociale et donc plus préservés des disruptions sociales et économiques inhérentes à l’IA puisqu’ils ont choisi un modèle de développement qui combine économie macro et micro étatiquement administrée à travers les organes du parti unique et un contrôle social très poussé à travers une implémentation du credit social omniprésente dans tous les aspects du quotidien ? Ils sont aussi par ailleurs mieux pourvus en minerais critiques et en sources d’énergie bon marché. La bio capacité de la Chine, si elle n’est pas plus soutenable dans le futur que celle des US, est en revanche meilleure rapportée par habitant. Ils semblent par ailleurs disposer de réserves plus importantes et de capacités d’extension par alliance avec les pays voisins peut-être moins conflictuelle…

Dans la course à l’armement technologique qui se dessine autour de l’IA, qui prolonge la compétition US/Chine dans tous les autres domaines, les Chinois semblent a priori disposer des moyens de leurs ambitions et de façon plus maitrisée et mieux préparée que les Américains que leur agitation actuelle effraye un peu.

Au milieu de ces deux blocs, les Européens semblent encore une fois beaucoup trop dispersés et en retard pour espérer avoir une quelconque influence dans ce qui se joue. Leurs investissements dans ces domaines sont assez misérables en comparaison de ce que les US ou la Chine sont capables de réaliser.

Illustration par DALL·E