C’est une excellente nouvelle pour le Blog de PJ parce que nous avons été inondés ici d’hallucinations made in OpenAI du fait de votre générosité à vous, internautes, à nous régaler de cornichonneries produites par des versions gratos de Chat-GPT, très décalées par rapport au nec plus ultra accessible par l’abonnenement mensuel à ±20€. Donc plus d’excuses : quand vous citez ChatGPT, ne citez plus que GPT-5 à partir de maintenant s’il-vous-plaît !

Ce que j’en pense moi ? Je vais commencer à expérimenter en fin d’après-midi. Je vous tiens au courant.

P.S. Il y a un bug persistant sur le billet précédent (affichage des commentaires), on y travaille mais … dans le noir absolu parce que l’anomalie dont vous me parlez n’apparaît ni sur mes machines, ni sur celles du webmaster. Soyez donc gentils de continuer à m’informer sur ce que vous voyez et ne voyez pas, soit en commentaire, soit par mail. Merci d’avance !