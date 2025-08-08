Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

GPT-5 est disponible – même pour pas un rond !

C’est une excellente nouvelle pour le Blog de PJ parce que nous avons été inondés ici d’hallucinations made in OpenAI du fait de votre générosité à vous, internautes, à nous régaler de cornichonneries produites par des versions gratos de Chat-GPT, très décalées par rapport au nec plus ultra accessible par l’abonnenement mensuel à ±20€. Donc plus d’excuses : quand vous citez ChatGPT, ne citez plus que GPT-5 à partir de maintenant s’il-vous-plaît !

Ce que j’en pense moi ? Je vais commencer à expérimenter en fin d’après-midi. Je vous tiens au courant.

P.S. Il y a un bug persistant sur le billet précédent (affichage des commentaires), on y travaille mais … dans le noir absolu parce que l’anomalie dont vous me parlez n’apparaît ni sur mes machines, ni sur celles du webmaster. Soyez donc gentils de continuer à m’informer sur ce que vous voyez et ne voyez pas, soit en commentaire, soit par mail. Merci d’avance !

Partager :
,
, , , ,

8 réponses à “GPT-5 est disponible – même pour pas un rond !

  1. Avatar de Otromeros
    Otromeros

    ( Pour faire avancer le « schimili »-«  »schimili »-« truc »….^!^… mon ‘vieux’ copain B… , non…G…
    ++++++++++++++++++++

    Oui, GPT-5 est disponible. Il a été lancé par OpenAI le 7 août 2025.

    Le nouveau modèle est progressivement déployé et est accessible aux utilisateurs de ChatGPT, y compris ceux ayant un compte gratuit, bien que les utilisateurs payants (Plus, Pro, Team) bénéficient de limites d’utilisation plus élevées et de fonctionnalités avancées. GPT-5 est également intégré à l’API d’OpenAI et à d’autres services comme GitHub Copilot.

    GPT-5 est présenté comme étant plus intelligent, plus rapide et plus fiable que ses prédécesseurs, avec des améliorations notables en matière de raisonnement, de capacités de codage et de traitement multimodal.

    Comment l’installer?

    Vous n’avez pas besoin d’installer GPT-5, car il est accessible en ligne. Depuis le 7 août 2025, il est le modèle par défaut de ChatGPT sur le web et sur les applications mobiles (iOS et Android).

    Accéder à GPT-5

    Utilisateurs gratuits : Vous pouvez accéder gratuitement à GPT-5 en vous rendant sur le site web de ChatGPT ou en utilisant l’application mobile. Le modèle est progressivement déployé, et les utilisateurs gratuits ont une limite d’environ 10 messages toutes les 5 heures.

    Abonnés payants : Les abonnés ChatGPT Plus, Pro et Team bénéficient d’un accès illimité à GPT-5 et d’un accès prioritaire à la version GPT-5 Pro.

    Il est important de noter qu’il n’existe pas de version téléchargeable ou installable de GPT-5 fournie par OpenAI. Des solutions open source existent pour faire tourner des modèles d’IA en local, mais elles ne concernent pas directement GPT-5. Méfiez-vous des sites ou applications qui prétendent offrir un téléchargement de GPT-5.

    Cette vidéo explique comment accéder à GPT-5 sur ChatGPT et donne un avis sur ses nouvelles capacités . ChatGPT 5 is HERE! My Review
    ++++++++++++++++++++++ C’est pas moi , hein , … c’est B…. non…G… +++++++++++++++

    Répondre
    1. Avatar de toutvabien
      toutvabien

      -GPT-4o
      Salut ! Alors, à ce jour (8 août 2025), GPT‑5 n’existe officiellement ni gratuitement ni en version payante, du moins rien d’annoncé par OpenAI.

      Aucune version publique de GPT‑5 n’a été lancée ou rendue disponible, qu’elle soit commerciale ou gratuite.

      Toutes les rumeurs à propos de GPT‑5 restent donc… des rumeurs.

      En bref : GPT‑5 n’existe pas encore, donc on ne peut pas en parler côté tarif ou accès gratuit ou payant.

      Si jamais OpenAI annonce quelque chose, je pourrai te tenir au courant. Tu veux que je te propose ce qu’on imagine dans les spéculations sur GPT‑5 ?

      – sans façon… (quelle bavarde boule de cristal)

      Répondre
      1. Avatar de Otromeros
        Otromeros

        https://www.pauljorion.com/blog/2025/08/08/gpt-5-est-disponible-meme-pour-pas-un-rond/comment-page-1/#comment-1086398

        Répondre
  2. Avatar de Pascal
    Pascal

    Un avant goût de GPT 5 testé.
    https://youtu.be/AtDMR399K98?feature=shared

    Répondre
  3. Avatar de Pascal
    Pascal

    Aller, pour les vacances, j’ajoute celle ci.
    « Comment GPT bousille votre cerveau »😁
    https://youtu.be/mZDhRjzV1Hk?feature=shared
    Scientifiquement prouvé !

    Répondre
  4. Avatar de Pascal
    Pascal

    A lire sur Mediapart
    « Les investissements dans l’IA prennent de plus en plus le chemin d’une bulle technologique
    8 août 2025 | Par Romaric Godin
    Les Big Tech états-uniennes accélèrent leurs investissements dans les centres de données. L’enjeu est la domination future du marché. Mais le risque de surcapacité et de manque de rentabilité augmente à mesure que cette ferveur prend la forme d’une fuite en avant. »

    Extraits

    « Alors qu’OpenAI a lancé jeudi la version 5 de Chat GPT, la ferveur pour l’intelligence artificielle (IA) commence à se voir dans les statistiques macroéconomiques. Du moins aux États-Unis. Depuis que le Bureau d’analyse économique (BEA) a publié, la semaine passée, son évaluation préliminaire de la croissance au deuxième trimestre 2025 aux États-Unis, les graphiques spectaculaires se multiplient pour montrer l’ampleur des investissements dans l’IA.

    Tous ces chiffres ont fait repartir les habituels discours sur la révolution technologique en cours. Mais il est aussi important de prendre du recul pour bien saisir l’ampleur et les enjeux de ce qui se joue actuellement.

    En réalité, il est très difficile d’isoler un effet IA. Après la crise sanitaire, les dépenses en matériel informatique et en logiciels ont augmenté parce que le travail à distance a augmenté et que beaucoup d’entreprises ont pris conscience de leurs retards dans le domaine technologique. Car l’ensemble des équipements technologiques et des logiciels ne concernent pas que l’IA et, à l’inverse, il peut y avoir des dépenses d’IA dans d’autres lignes statistiques, par exemple dans la défense.

    Ce qui est certain, c’est que l’effet IA n’a pas été capable au deuxième trimestre de compenser entièrement le ralentissement du reste de l’économie. La preuve la plus évidente est que l’ensemble des investissements en structure a reculé sur le deuxième trimestre de 4 milliards de dollars, alors que les investissements massifs dans les data centers par les quatre grands groupes technologiques ont augmenté de 17 milliards, selon les estimations de l’agence Bloomberg. D’ailleurs, malgré les chiffres présentés plus haut, l’investissement global aux États-Unis au deuxième trimestre a stagné. Sans compter que la croissance des emplois a fortement ralenti.

    Dans l’immédiat, il s’agit donc moins de rentabiliser les investissements que de s’assurer d’une future domination sur la technologie. C’est pour cette raison que les investissements se concentrent sur les centres de données, c’est-à-dire le cœur de l’infrastructure des grands modèles de langage (Large Language Model – LLM) sur lesquels repose la technologie. Plus vous disposerez de centres de données, plus vous serez incontournable dans l’utilisation future de l’IA.

    Or, précisément, dans ce combat, la victoire des États-Unis est loin d’être acquise. Certes, l’administration Biden a tenté de freiner l’accès de Pékin aux puces Nvidia de dernière génération pour l’empêcher d’émerger dans l’IA générative, mais la Chine parvient non seulement à se fournir par des moyens détournés (notamment en passant par Singapour comme l’a montré l’arrestation récente de deux personnes qui organisaient le trafic), mais réussit aussi à contourner l’obstacle avec DeepSeek.

    Tous les ingrédients d’une bulle technologique sont présents. De plus en plus d’acteurs se souviennent de la crise dite des « dot com ». Là aussi, à la fin des années 1990, le développement des investissements liés à Internet avait dopé la croissance. Là aussi, on avait cru que tout ce qui se finissait en « .com » représentait l’avenir et méritait donc un investissement. Et là aussi, le réveil, fin 2000, a été douloureux.
    … »

    Répondre
  5. Avatar de alvin
    alvin

    « GPT-5 est disponible ».
    Et le jour où sortira GPT-18, comme récemment est sorti le dernier iPhone, le cerveau humain ressemblera à un légume tellement il sera sous entrainé, comme un athlète qui arrêtant tout sport , perdait tous ses muscles.
    D’ailleurs, je crois que c’est l’objectif des concepteurs des IA , rendre le cerveau humain le plus dépendant et le moins créatif pour asservir davantage et uniformiser toute la société, ce n’est pas un hasard si toute la tech US et les Gafam ont rallié la droite extrême façon Trump.
    Orwell avait vu juste.

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Vous allez trop au cinéma 😉

      Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

  4. Ceci écrit/lu… https://www.pauljorion.com/blog/2025/08/08/gpt-5-est-disponible-meme-pour-pas-un-rond/comment-page-1/#comment-1086398 … … il y a quand même un « avertissement » (préalable) QUI PERMET TOUT et son contraire.. :…

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta