Vidéo – Vivent les vacances (6) End game !

C’est frustrant d’habiter un lieu de villégiature : on est souvent mieux chez soi qu’en déplacement !

10 réponses à “Vidéo – Vivent les vacances (6) End game !

  1. Avatar de gaston
    gaston

    « Car sans doute jamais le mot « vacances » ne retrouve-t-il un sens plus proche de son origine étymologique que quand on est contraint de les prendre sans les avoir planifiées, dans un pays de rêve certes, mais sans projet. on s’invente des aventures, on magnifie des conversations sans lendemain, mais on mesure chaque jour un peu mieux le peu de place qu’on occupe dans le vaste monde ».

    C’est ce qu’écrivait votre éditeur à propos de votre live « Mes vacances à Morro Bay », mais cela tout aussi bien s’appliquer pour ces vacances sur la Rivière d’Ethel, cet endroit magique face à l’Île de Saint-Cado.

    Répondre
    1. Avatar de gaston
      gaston

      « …mais cela peut tout aussi bien… »

      Répondre
  2. Avatar de Vincent Rey
    Vincent Rey

    « on est souvent mieux chez soi qu’en déplacement ! »

    c’est souvent ce que je me dis, quand je vois ces pauvres cyclistes souffrant sur leur vélo, casqués et chargés comme des mules en plein cagnard sur les bords de Loire…

    votre petit plateau de fruits de mer me fait bien envie…

    Répondre
    1. Avatar de arkao
      arkao

      @Vincent Rey
      C’est que vous ne connaissez pas les secrets de l’endorphine et de la dopamine 🙂

      Répondre
      1. Avatar de CloClo
        CloClo

        T’as raison quand on arrête de se taper la tête avec marteau, on ressent une satisfaction et un plaisir immense, un soulagement intense ! 😀

        Répondre
        1. Avatar de arkao
          arkao

          @CloClo
          Sans déconner, vous n’avez jamais expérimenté ce shoot?

          Répondre
  3. Avatar de Thomas jeanson
    Thomas jeanson

    Metro bulot dodo, en quelques sortes…

    Répondre
  4. Avatar de fnh
    fnh

    En quoi est-ce frustrant (j’imagine que c’était ironique) ?

    C’est une grande joie que d’avoir su choisir un lieu de vie qui nous épanouisse; c’est mon cas, et visiblement le votre!

    Cordialement.

    fnh

    Répondre
  5. Avatar de Chabian
    Chabian

    On peut choisir de vivre dans une ville ouvrière, et en être attaché durablement comme ses voisins, tellement cette ville est détestée, méprisée, négligée, traitée injustement. Notre fierté n’appartient qu’à nous ! Notre gastronomie est sans valeur : boulettes, saucisse de mousse viandeuse…
    Je compare à St-Etienne, par exemple, ville éminement industrielle.
    On peut se déplacer dans des villégiatures, souvent sans âme (ou d’âme difficile à faire émaner, à percevoir).

    Répondre
  6. Avatar de arkao
    arkao

    Concluons donc cette mini-série consacrée aux vacances par un hommage aux femmes et aux hommes de bonne volonté qui pendant plusieurs générations ont œuvré à offrir des vacances à la mer ou à la montagne aux enfants dont les parents n’avaient pas les moyens. Enfants qui ne se plaignaient pas de la pluie ou du vent, tout émerveillés qu’ils étaient de voir et de sentir autre chose que le béton des villes.

    Répondre

