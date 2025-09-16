Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Robert Redford (1936-2025)

The Great Gatsby (1974) – Jack Clayton

Three Days of the Condor (1975) – Sydney Pollack

All Is Lost (2013) – J. C. Chandor

Partager :
,
, , , , ,

7 réponses à “Robert Redford (1936-2025)

  1. Avatar de Michel Gaillard
    Michel Gaillard

    Et rien sur Hermeto Pascoal bien sûr. La routine 🙂

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Allez-y ! (mon savoir est universel, je le sais, mais même dans le meilleur des univers il y a des trous noirs 😉 .

      Répondre
  2. Avatar de Hervey
    Hervey

    L’imbroglio des « Trois jours du Condor » nous tend une perche pour nous faire passer de la fiction à la réalité.
    De très grands films.

    Répondre
  3. Avatar de tttt
    tttt

    Faites du bruit pour Robert Redford
    https://www.youtube.com/watch?v=sJb-CLoZ0Jk

    De la musique et des sons pour le génial Ermeto Pascoal :

    https://www.youtube.com/watch?v=06Qm-Z5OsHw

    https://www.theguardian.com/music/2011/nov/17/hermeto-pascoal-our-guide-in-links

    Répondre
  4. Avatar de François Corre
    François Corre

    https://www.youtube.com/watch?v=Kfu2RLj-eeQ
    Jeremiah Johnson – Ending

    Répondre
  5. Avatar de PAD
    PAD

    Magistral Robert Redford, authenticity made eternal. 🌟

    https://www.youtube.com/watch?v=vr1w92hmJaA

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

  3. A l’attention de ceux (d’entre nous) qui auraient une ‘volonté pétitionnaire’ … un décodage bien utile.. : https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/la-petition-de-philippe-de-villiers-sur-l-immigration-a-encore-plus-de-failles-que-ce-qu-on-pensait_254888.html

  7. “Tous les responsables démocrates doivent être arrêtés” : aux États-Unis, la guerre à la démocratie est déclarée. https://www.telerama.fr/debats-reportages/tous-les-responsables-democrates-doivent-etre-arretes-aux-etats-unis-la-guerre-a-la-democratie-est-declaree-7027342.php?utm_source=firefox-newtab-fr-fr

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta