Illustration par ChatGPT *

En face – opposé à cette initiative – un autre état, qui a choisi lui la stratégie suicidaire de faire l’unanimité contre lui en faisant preuve d’une inhumanité exceptionnelle, heureusement rare à un tel niveau dans l’histoire, suscitant l’écœurement du monde entier.

La politique de cet état – encore au moment où je vous parle – rejaillit sur le peuple dont ce gouvernement se prévaut et constitue rien moins qu’une insulte et une blessure de plus envers celui-ci, alors que l’histoire l’avait déjà hissé au rang peu enviable des plus éprouvés.

Certains dirigeants de la nouvelle nation embryonnaire ont dans le passé, eux aussi, fait preuve d’une inhumanité méprisable, et sont condamnables au même titre : dénier à d’autres êtres humains le statut d’être humain est intolérable – quelles que soient les souffrances endurées dans le passé, et dieu sait à quel point elles ont parfois pu être pharaoniques.

Tous mes vœux à une nouvelle nation. Espérons qu’elle sera la première – les candidats font hélas défaut jusqu’ici – à tirer les leçons de l’Histoire et sera exemplaire à ce titre.

====

* Le texte constituant l’illustration a été créé par une IA à partir du seul titre de ce billet. Puisse l’humanité d’une machine servir d’exemple à un genre humain le plus souvent très loin d’être à la hauteur.