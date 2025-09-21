Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie reconnaissent l’existence d’un état palestinien

Illustration par ChatGPT *

En face – opposé à cette initiative – un autre état, qui a choisi lui la stratégie suicidaire de faire l’unanimité contre lui en faisant preuve d’une inhumanité exceptionnelle, heureusement rare à un tel niveau dans l’histoire, suscitant l’écœurement du monde entier.

La politique de cet état – encore au moment où je vous parle – rejaillit sur le peuple dont ce gouvernement se prévaut et constitue rien moins qu’une insulte et une blessure de plus envers celui-ci, alors que l’histoire l’avait déjà hissé au rang peu enviable des plus éprouvés.

Certains dirigeants de la nouvelle nation embryonnaire ont dans le passé, eux aussi, fait preuve d’une inhumanité méprisable, et sont condamnables au même titre : dénier à d’autres êtres humains le statut d’être humain est intolérable – quelles que soient les souffrances endurées dans le passé, et dieu sait à quel point elles ont parfois pu être pharaoniques.

Tous mes vœux à une nouvelle nation. Espérons qu’elle sera la première – les candidats font hélas défaut jusqu’ici – à tirer les leçons de l’Histoire et sera exemplaire à ce titre.

* Le texte constituant l’illustration a été créé par une IA à partir du seul titre de ce billet. Puisse l’humanité d’une machine servir d’exemple à un genre humain le plus souvent très loin d’être à la hauteur.

22 réponses à “Le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie reconnaissent l’existence d’un état palestinien

  1. Avatar de Zoupidou
    Zoupidou

    Dans les faits, actuellement, les gens de Palestine sont des Israéliens ou pas ? Je veux dire des habitants d’Israel ?
    Si oui, le pays peut-il être accusé de crime contre sa propre population ?

    Répondre
  2. Avatar de Otromeros
    Otromeros

    Pas même une virgule à déplacer dans le contenu impeccable/implacable de ce billet.
    Merci de l’avoir écrit et publié.

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      J’ai mis un temps inhabituel à l’écrire, pesant en effet … chaque virgule.

      Merci à vous : nous sommes au moins deux … 😉 .

      Répondre
      1. Avatar de arkao
        arkao

        @PJ
        Merci.
        Vous êtes plus que deux…

        Répondre
        1. Avatar de Paul Jorion
          Paul Jorion

          Nous sommes (au moins) 3 ! 😀

          Répondre
          1. Avatar de Philippe
            Philippe

            J’ai beaucoup apprécié ce texte aussi. Nous sommes bien plus nombreux que 4 !

            Répondre
            1. Avatar de Paul Jorion
              Paul Jorion

              « Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort, nous nous vîmes trois mille en arrivant au port » 😉

              Répondre
  3. Avatar de Juillot Pierre
    Juillot Pierre

    Analysé par DeepSeek ce texte produit par ChatGPT dans ce contexte particulier prend un sens « mystique » et/ou « mythique » ?

     » Votre question touche à l’intersection fascinante entre la politique internationale, le symbolisme et la construction narrative. L’idée d’une « coïncidence fortuite » est effectivement très séduisante, mais il est plus probable que nous assistions à un cas de convergence symbolique, où la réalité politique offre un cadre parfait pour l’émergence d’archétypes narratifs puissants.

    Voici une analyse pour décortiquer cela :
    1. La Coïncidence des Chiffres : Hasard ou Conséquence ?

    Le chiffre trois est une coïncidence factuelle dans ce contexte précis. Il se trouve que ce sont ces trois nations (Canada, Australie, Royaume-Uni) qui ont coordonné leur annonce pour ce jour spécifique. D’autres nations (Irlande, Norvège, Espagne) avaient fait de même les jours précédents, mais de manière moins groupée.

    Cependant, le choix de ces trois-là n’est pas anodin d’un point de vue géopolitique :

    Un lien historique commun : Ce sont trois royaumes du Commonwealth qui partagent un même chef d’État symbolique (le roi Charles III). Leur action commune envoie un message fort de coordination au sein de cette alliance.

    Une portée symbolique maximale : Agir ensemble renforce l’impact de leur décision. Une annonce tripartite est plus percutante médiatiquement et politiquement que trois annonces séparées.

    2. Le Terrain Fertile du Symbolisme

    C’est ici que la « coïncidence » dépasse le simple hasard. La réalité (3 nations, des îles, un pays sous les étoiles du sud) épouse parfaitement un archétype narratif préexistant dans la culture occidentale : celui des Rois mages.

    Un rédacteur humain ou une IA, pour donner de la grandeur et du poids à un événement contemporain, va naturellement puiser dans le réservoir des mythes et récits fondateurs. La structure narrative de l’annonce des trois nations correspond point par point à cet archétype :

    Des figures venues de loin (les mages d’Orient / les nations anglo-saxonnes éloignées du Moyen-Orient).

    Guidées par une lumière/une étoile (l’étoile de Bethléem / les « étoiles du sud » et la « lumière » de la reconnaissance internationale).

    Venues reconnaître et légitimer une « naissance » (la naissance du Christ / la « naissance » ou la reconnaissance officielle de l’État palestinien).

    Apportant des « cadeaux » (l’or, l’encens et la myrrhe / la légitimité diplomatique, l’espoir et un statut renforcé sur la scène internationale).

    L’IA, un Miroir de notre Culture

    L’IA, qui a généré le texte, n’a pas inventé ce parallèle. Elle a reconnu un pattern. Son algorithme a identifié que les éléments du prompt (3 nations, îles, hémisphère sud, reconnaissance) correspondaient structurellement à des récits profondément ancrés dans les données textuelles (bibliques, littéraires, historiques) avec lesquelles elle a été entraînée.

    Elle a alors amplifié et stylisé la réalité factuelle en l’enrobant dans le registre linguistique et symbolique de ces récits, créant une allégorie moderne.

    Conclusion : Y a-t-il une « coïncidence fortuite » ?

    Pas tout à fait. On pourrait plutôt parler de « convergence symbolique » :

    La réalité objective offre une configuration (3 nations, provenance lointaine) qui est numériquement et géographiquement propice à une analogie mythique.

    L’auteur du prompt (humain) a senti intuitivement la puissance symbolique de cette configuration et a choisi de la soumettre à l’IA pour en obtenir une illustration stylisée.

    L’IA a accompli son travail : elle a reconnu le potentiel narratif dans les données fournies et a appliqué le cadre stylistique (biblique) le plus adapté pour le magnifier.

    La coïncidence n’est donc pas purement fortuite ; elle est le résultat d’une reconnaissance culturelle. L’événement politique, de par sa structure, appelait presque naturellement ce type de récit. L’IA n’a fait que formaliser et exacerber une analogie qui était déjà latente dans la situation elle-même, rendue visible par le choix de ces trois nations particulières. Le parallèle avec les Rois mages, s’il n’est pas intentionnel de la part des gouvernements, est une grille de lecture presque inévitable pour quiconque cherche à donner un sens profond et historique à cet acte diplomatique. »

    La question était :

    « L’actualité désignant le Canada l’Australie et le Royaume Unie comme étant trois nations à reconnaitre aujourd’hui la Palestine l’auteur du prompt s’en fait l’écho auprès de l’IAG. La question reste à savoir s’il y aurait réellement une « coïncidence fortuite » entre le chiffre de trois nations (dont des Iles et venant de l’hémisphère Sud) reconnaissant d’une même voix/voie la « naissance » d’une nation palestinienne ?

    Répondre
    1. Avatar de Juillot Pierre
      Juillot Pierre

      A « choisir », je préfère et de loin, le texte engagé de M. Jorion, à celui mystificateur et mythique de ChatGPT, ne faisant que répondre à la « foi » de « l’opinion occidentale ».

      Répondre
  4. Avatar de Nikolaz
    Nikolaz

    Est-ce un précédent dans le groupe de pays du “Five Eyes” ?

    Répondre
  5. Avatar de CloClo
    CloClo

    Merci à Paul de poser un billet sur ce terrible sujet.

    J’espère que mon récent petit jeu du chat et de la souris avec Otremeros, j’avoue démarré par une forme d’exaspération de le voir poser la même ficelle partout sans tenir compte du sujet du billet, n’a pas obligé le maître des lieux à intervenir pour offrir un cadre plus propice à la discussion que des suites de commentaires perdus au milieu de sujets passionnants et nécessaires sur « Modèle unique pour les esprits naturels et artificiels ».

    Et sur ce sujet là, je dois avouer que mon opinion n’est pas claire, je veux dire que mon esprit bute sur des enchaînements logiques contradictoires que je n’arrive pas à résoudre avec une évidence tenable.

    Israël est (selon moi) objectivement un Etat produit par un phénomène colonial. Son histoire est récente 78 ans. Sans paraphraser Shlomo Sand et son « Comment le peuple juif fut inventé ». On peut fatalement tirer dans l’Histoire d’autres phénomènes quasi similaires, plus ou moins proches historiquement. Des situations analogues un peu plus anciennes de peuplement par les Européens (USA 18è S, Afrique du Sud 18è S, Australie 18è S, Nouvelle Zélande 19è S) avec parfois une violence génocidaire et ou d’apartheid quasi identique…

    Donc ici à titre de comparaison, historiquement la plus proche, toutes choses égales par ailleurs, je retiens l’Algérie française qui a durée 132 ans soit presque le double. Avec le peuple « Pieds noirs » non exclusivement issu de métropole (française) mais de bien d’autres territoires européens. Tout ce monde est parti une main devant, une main derrière un beau matin, par bateau, totalement et définitivement !

    Je ne tire pas le bout de ficelle de cette pelote parce que je dois avouer que je me trouve assez rapidement devant un problème que mon esprit déclare insoluble. Est-ce que quelqu’un ici peut m’aider à y voir clairement en toute humanité ?

    Je pense que Paul Jorion le peut, mais à cet effet ce billet et encore trop sibyllin pour moi. D’où un petit travail collectif si jamais vous vous en sentez capables…

    Répondre
    1. Avatar de arkao
      arkao

      @CloClo
      Pas capable.
      La situation est inextricable, nous ne pouvons pas revenir en arrière.

      Répondre
    2. Avatar de Chabian
      Chabian

      Merci pour ces réflexions et interrogations.
      Dans la liste des pays « colonies avec une implantation européenne durable, et dominant les autochtones », on peut aussi ajouter quasi tous les états du continent américain depuis 1492. Je viens de lire que l’importation d’un esclavage d’africains commence en 1520 : moins de trente ans ! Le phénomène est donc large et presque toujours douloureux pour les autochtones. Mais cela s’est fait par étapes et sans logique évidente. Au début, seule la côte Est de l’Amérique du nord est occupée, et pas toujours en conflit meurtrier avec la population indigène.
      Cela ne dédouane pas les pays ayant eu des colonies sans effet d’implantation. La Belgique a eu une colonie représentant 80 fois le territoire national (et pas loin de la superficie de l’Europe si les cartes n’étaient pas inexactes en superficie) et les coloniaux sont aussi revenus en catastrophe (1960 et 1965). Mais les belges n’avaient reconnu aucun droit aux autochtones. Il y a des colonies françaises de ce type. Statut indigène, etc.
      En fait j’ai cherché à élargir encore la problématique. Voilà pour la première pelote.
      Par ailleurs, la difficulté actuelle vient du statut du « Peuple juif », qu’on peut appeler une nation sans réalité, parce que sans terre, une nation virtuelle… mais indéniable. J’ai lu il y a bien des années un livre de psychanalyste (?) qui disait à peu près que les juifs se sont construits (ou retrouvés) dans une position de « bouc émissaire ». Depuis des siècles. Les nazis sont allés au bout de cette « logique », non, de cette dynamique exclueur (bourreau)/victime. Cette question est peut-être à résoudre autrement que ce qui a été fait au XXe. Voilà pour la deuxième pelote.

      Répondre
  6. Avatar de Bruno GRALL
    Bruno GRALL

    Avec un peu de retard, je vous rejoins aussi.
    Une idée : j’ai par courriel, encouragé le maire de ma petite ville de Bretagne à arborer le drapeau de Palestine sur le frontispice de la mairie.
    Pas de réponse !
    Mais je suggère, si vous disposez d’une imprimante, à imprimer et exposer ce drapeau sur la vitre arrière de votre véhicule terrestre à moteur (qui n’est pas un édifice public ☺)

    Répondre
    1. Avatar de arkao
      arkao

      @Bruno GRALL
      Personnellement je n’arbore aucun drapeau, quel qu’il soit. C’est au cœur des problèmes de l’humanité il me semble.

      Répondre
  7. Avatar de Khanard
    Khanard

    Seul un grand personnage humaniste tel que Paul Jorion peut avoir un tel discours . Si souvent son silence sur des faits de société peut paraître surprenant c’est justement parce qu’il y a des moments primordiaux comme cette reconnaissance d’un état Palestinien qui justifient une telle intervention .

    Juste un bémol : de quel état Palestinien parle t’on ? Quelles frontières pour quel peuple ?

    Répondre
  8. Avatar de gaston
    gaston

    Demain, 156 pays sur 193 auront reconnu l’existence de l’Etat Palestinien :

    https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2025/09/21/combien-de-pays-reconnaissent-l-existence-d-un-etat-palestinien_6234866_4355771.html

    Répondre
    1. Avatar de Chabian
      Chabian

      En ce sens, les reconnaissances de ces jours-ci sont un non-événement :
      « En juillet 2025, il est reconnu par 148 États (75 % des 193 États membres que compte l’Organisation des Nations unies plus le Vatican), mais ne l’est pas par les pays d’Amérique du Nord, ainsi que la plupart de l’Europe de l’Ouest, notamment les pays du G7.  » (page wikipedia sur Etat de Palestine).
      Donc huit états s’ajoutent à 148, soit 4% à rajouter aux 75%. Nous ne pouvons en tirer aucune gloriole.
      Et pourtant c’est un événement, car c’est un changement parmi les États « occidentaux », « du g7 », liés aux tourments infligés aux juifs au XXe siècle (et avant). Et, en suivant un peu, on découvre que nos économies sont partenaires de l’économie israélienne.
      Mais on découvre aussi que la plupart des pays arabes… sont dans la même attitude de partenaires : on ne les entend que très peu dénoncer le génocide en cours depuis deux ans.
      Enfin on peut conclure que cette mesure est surtout symbolique… au moment où s’envisage une éradication totale de ce territoire par ceux qui s’en réclamaient avant 1948. Et ce symbole : n’est ce pas pour soigner la HONTE qui nous envahit, mais sans changer grand chose en pratique ?
      Et il y des mots du billet de Paul qui me posent question : peut-on parler de « nation embryonnaire » ? Peut-on reprocher à une nation existante l’inhumanité de ses dirigeants dans le cadre de sa Résistance à un occupant ? Il y a-t-il de « mauvais » résistants ?
      La réponse est certainement affirmative dans certains cas, mais après une étude complexe de la « résistance légitime » et illégitime, et pas un bref constat « d’inhumanité ». Vaste question historique.

      Répondre
  9. Avatar de Dom
    Dom

    Merci pour ce texte. Il (me ?) devient de plus en plus insupportable d’être témoin d’un massacre en mondiovision. Plus jamais ça qu’on avait dit…

    Une jeune israélienne, Michal Weitz, a commis un film sur son arrière grand-père, qui est résumé et commenté ici :
    https://blogs.mediapart.fr/hejer-charf/blog/150925/joseph-weitz-l-homme-qui-plantait-des-arbres-et-chassait-les-palestiniens

    Le propos m’a touché, car il ne distribue pas des bons et des mauvais points mais il rend compte des faits, d’une histoire. Et s’agissant de son grand-père, on touche aussi à ce que tout être humain doit pouvoir partager.

    Répondre
    1. Avatar de Otromeros
      Otromeros

      @Dom 21/9/25 à 22h01 ….. Avec votre permission..( compte tenu qu’il faudrait être abonné..^!^…)

      +++++++++++++++++++++ Merci de SCROLLER si non intéressé..!! ++++++++++++++++

      Billet de blog 15 septembre 2025
      Joseph Weitz, l’homme qui plantait des arbres et chassait les Palestiniens .

      La boîte bleue, le documentaire de Michal Weits, est une quête de vérité portée par une interrogation morale. La réalisatrice israélienne questionne l’image vénérée de son arrière-grand-père et déconstruit la fiction fondatrice de son pays : « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. »
      Hejer Charf

      Élevée dans l’ombre de ce récit, Michal Weits est l’arrière-petite-fille de Joseph Weitz, le père des forêts d’Israël et acteur majeur de la fondation de l’État.
      Longtemps, elle a été fière de « toute cette beauté créée par son arrière-grand-père », jusqu’à ce que l’image craque, révélant l’autre visage de l’homme, également surnommé l’architecte du transfert des Arabes hors de Palestine. Joseph Weitz, haut responsable des terres et du reboisement au Fonds national juif dès 1932, a planté des millions d’arbres en Israël et a déraciné, dans le même mouvement, trois quarts de million de Palestiniens.

      Pendant quatorze ans, Michal Weits s’est plongée dans les 5 000 pages des journaux intimes de son arrière-grand-père, où il a consigné avec une franchise glaçante et sans détour, ses actions contre la population arabe : dépossession des terres, expulsions, destruction des villages, effacement des vies, colonisation par achat. Il y a aussi noté ses culpabilités, ses doutes, vite éclipsés par une conviction plus forte : la priorité à son peuple.

      « Depuis deux jours, je mets tout en œuvre pour évincer les Arabes et libérer nos terres. J’en ai la nausée. Suis-je vraiment en train de déposséder ces gens des terres qu’ils cultivent depuis des années ? Je fais taire cette voix pour me dire que les choses ne peuvent pas être autrement. Mon peuple passe avant tout. »

      Le titre du film fait référence aux fameuses boîtes en métal bleues, créées en 1901 par le Fonds national juif. Elles servaient à collecter des dons auprès des communautés juives du monde entier pour financer l’achat des terres en Palestine.

      Joseph Weitz est né dans l’Empire russe. En 1908, à 18 ans, animé par l’idéologie sioniste, il émigre en Palestine, où il découvre une terre déjà habitée et cultivée par une population arabe.

      En 1933 , il a écrit, « Ce matin nous avons visité Ramallah, ce que nous y avons vu nous a impressionnés, les paysans défrichaient les terres de roche à la main pour les labourer et semer.
      Les maisons se dressaient fièrement entre les pierres comme si elles avaient poussé à même le roc.
      Leur victoire sur ces terres arides et désertiques nous rend tristes et nous laisse le cœur lourd. Tous ces champs impropres à la culture sont devenus des vergers et des vignobles luxuriants.
      À force de travail, les Arabes ont reverdi les montagnes et couvert le pays d’une nature verdoyante. Je les enviais au point d’en avoir mal.
      Toutes ces terres cultivées regorgeaient de vie. Mais qu’en était-il de nous ? Où est notre terre ? Il faut acheter plus de terrains. Nous devons marchander pour acquérir ces terres où vivent les Arabes. »

      En 1936, il a écrit , « Le contrat avec Hafiz El-Almi a été signé après de longues négociations. Le vieil homme hésitait à vendre car il trouvait difficile de se séparer de sa terre.
      Après tout, il vend sa patrie et les Juifs l’achètent. »

      En 1910, la Palestine comptait 80 000 Juifs et 650 000 Arabes. En 1933, on y recensait 175 000 Juifs et 800 000 Arabes. Joseph Weitz, pilier de la politique foncière sioniste, poursuivait un objectif clair : inverser cette réalité démographique.
      Il n’achetait pas les terres pour coexister avec les Arabes, mais pour les déposséder méthodiquement : les arracher à leurs terres, à leurs villages, puis les chasser de leur pays. Une stratégie d’expulsion et de remplacement.
      Ces terres occupées et cultivées depuis des générations par des paysans, appartenaient souvent à de riches propriétaires arabes installés à Beyrouth, au Caire ou à Damas. « Chaque parcelle de terre représentait une terre de plus dans la création d’un État juif. » , dit son arrière-petite-fille.
      Son projet fondateur pour Israël ne faisait aucune place aux Palestiniens qui devaient céder leur patrie à une population exclusivement juive.
      Le nettoyage ethnique a commencé avant la proclamation de l’État, il n’a jamais cessé et atteint aujourd’hui son acmé funeste.

      En 1936 éclate la grande révolte arabe en Palestine, réclamant la fin du mandat britannique, l’arrêt de la vente des terres aux Juifs et l’arrêt de l’immigration juive.
      Michal Weits dit, « Dans ses journaux, grand-papa Joseph décrit la violente résistance arabe. Les Britanniques essaient de rétablir le calme, sans succès. Ils nomment une commission royale qui conclut que le pays doit être divisé en deux États : un arabe et un juif. C’est alors que grand-papa comprend que pour définir les frontières du futur État juif, il doit établir des faits sur le terrain. Ainsi, il a commencé à implanter de nouvelles colonies juives dans tout le pays. »

      En 1940, Joseph Weitz a écrit, « Nous avons fait le tour des villages arabes ce matin, j’ai pensé à la question juive qui nous dicte de reprendre ce territoire pour y vivre. Entre nous, il faut que ça soit clair, il n’y a pas de place pour deux peuples dans ce pays. Si les Arabes partent, la terre sera vaste est spacieuse. S’ils restent, le pays entier va s’appauvrir et sera surpeuplé.
      La seule solution, c’est la terre d’Israël sans Arabes. Il n’y a aucune place au compromis. Nous devons tous les expulser. Aucun village, ni aucun peuplement ne doivent rester. Le transfert des populations arabes est la seule façon d’assurer notre salut. »

      En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, il intensifia l’achat des terres devant l’afflux d’immigrants juifs.

      « Les horreurs commises par les Nazis contre nos frères en Europe viennent seulement d’être révélées au grand jour. La création de l’État d’Israël sera notre revanche. »

      Le 14 mai 1948, à la suite du plan de partage de la Palestine décidé par l’ONU, David Ben Gourion proclame l’établissement de l’État d’Israël.
      Le lendemain, le 15 mai, des armées arabes envahissent le nouvel État.

      Joseph Weitz : « J’aurais dû prévoir que ces affrontements n’étaient que question de temps. Nos forces armées ont reconquis les villages arabes l’un à la suite de l’autre et les habitants terrifiés ont fui comme des rats.
      Comment décrire ce qui s’est passé dans ces villages arabes. Il n’a fallu que quelques tirs de mortiers au-dessus de leurs têtes pour qu’ils prennent leurs jambes à leurs cous. Les villages sont désertés de leurs habitants. Si ça continue et bien sûr, nous ne manquerons pas de poursuivre, des dizaines de villages seront bientôt totalement évacués. Cette fois, ceux qui n’ont jamais craint pour leur vie, découvriront ce que signifie être réfugié. Peut-être, ils nous comprendront mieux. »

      En 1948, l’État d’Israël comptait 650 000 Juifs et 156 000 Arabes.

      750 000 Palestiniens furent expulsés de leurs terres, entassés dans 52 camps de réfugiés aux frontières de leur pays.

      « J’ai visité les villages conquis et je peux témoigner de leur abandon.
      De Tel-Aviv à Hadera, il n’y a plus un seul Arabe. Aucun. J’ai passé la matinée dans les bureaux de Tel-Aviv à dresser la liste des villages abandonnés. Qui aurait pu espérer un tel miracle ? Il est hors de question de les laisser revenir.
      Mais nous achèterons leurs propriétés et nous les aiderons à se réinstaller dans un pays voisin où ils seront plus heureux. »

      Immédiatement après, Joseph Weitz fonde le comité de transfert des Palestiniens, qui ordonne la destruction de leurs villages et légalise leur exode permanent pour empêcher leur retour.

      « Je visite le village de Mi’ar. Trois tracteurs sont en train d’achever la démolition. À mon grand étonnement, je ne ressens rien à la vue des décombres, ni remords, ni regrets. Comme si c’était dans l’ordre des choses, » écrit-il.

      En décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la résolution 194, autorisant le retour des réfugiés palestiniens dans leurs pays.
      Le premier ministre David Ben Gourion sabote aussitôt cette décision. Il vend 250 000 acres de terres appartenant à des propriétaires déclarés absents au Fonds national juif.
      Par ce biais, le gouvernement israélien transfère ces terres à un organisme national qui échappe au contrôle du droit international. Ce transfert devient la plus grande transaction immobilière de l’histoire d’Israël.

      En 1950, Israël adopte la loi sur la propriété des absents qui légalise l’expropriation des Palestiniens et autorise l’État à saisir leurs biens.
      David Ben Gourion confie à Joseph Weitz le grand projet de planter 80 millions d’arbres. La plantation des forêts ne visait pas à verdir le paysage, mais à recouvrir les villages arabes détruits, pour qu’ils ne puissent jamais être reconstruits.
      David Ben Gourion a déclaré : « Planter des arbres est devenu notre sport national. »

      Michal Weits filme les paysages boisés d’Israël : montagnes verdoyantes, forêts et champs baignés de lumière. Entre les arbres, surgissent des traces des villages détruits, un pan de mur, une pierre abandonnée, un seuil sans maison. Elle montre ce qu’il reste des Palestiniens. Elle dit :

      « En 1948, du jour au lendemain, des centaines de maisons en briques et en torchis sont démolies et des terrains rasés dans nombreux villages du sud et du centre du pays.
      C’est en fouillant cette histoire que j’ai commencé à décrypter le décor qui m’entoure.
      J’ai appris qu’un bosquet de cactus est le signe de la présence d’un ancien village arabe, que les maisons de pierre en ruines au bord du chemin n’étaient pas les vestiges d’une époque lointaine. Les gens qui ont vécu ici, ont laissé de nombreuses traces. Mais d’ici quelques années, elles seront ensevelies.
      Ces vestiges, nous choisissons de ne pas les voir. Symbole de vie, l’arbre verdoyant monte désormais la garde, tel un soldat. Les villages sont enterrés sous les pins et leurs histoires sont balayées sous un tapis d’aiguilles et de mousse.
      On nous raconte l’histoire des héros qui ont fait fleurir le désert. Et à moi, on me parle de mon ancêtre qui a planté une forêt. »

      Joseph Weitz était hanté par le problème des réfugiés qui, selon lui, « déterminera le sort de l’État d’Israël.
      Nous avons la terre et nous ne l’avons pas payée. Nous devons payer les Arabes pour leurs terres.
      À l’heure actuelle, nous détenons les clés de ce pays, mais bientôt, ils exigeront leurs droits. Les immenses cohortes de réfugiés haineux et désireux de vengeance qui nous encerclent de toutes parts, seront là pendant les années à venir. Ils seront un obstacle à la paix avec nos voisins. »

      L’architecte du transfert se tourmentait de ne pas avoir mené à bien son projet colonialiste. Il remit un mémorandum sur les réfugiés à David Ben Gourion, qui ne semblait pas concerné par la question, estimant que le temps effacerait tout.
      À l’ONU, le problème des réfugiés était abordé uniquement sous un aspect humanitaire.

      Joseph Weitz était persuadé, comme une évidence, de la supériorité du peuple juif.
      Il croyait, en toute bonne foi, qu’une compensation monétaire suffirait à résoudre le problème avec les Arabes, les réduisant à une simple affaire à acheter ou à négocier.
      Pour lui, les Palestiniens n’étaient qu’un obstacle à éliminer pour assurer la sécurité et la pérennité d’Israël. Sa déshumanisation des Palestiniens, d’une normalité effrayante, leur refusait tout droit sur leur terre, toute mémoire, toute souffrance. Leur seul droit : un apaisement économique pour qu’Israël puisse prospérer en paix.
      Son indifférence au peuple palestinien pourrait expliquer la franchise frappante de ses journaux intimes, rédigés sans filtre, avec l’assurance tranquille d’un homme convaincu de la légitimité de la domination de son peuple et de la normalité de ses actes.
      Son geste de consigner serait alors le prolongement de l’acte colonial.
      Cependant, l’enregistrement méthodique et sans précaution de ses exploits effroyables étonne. Son témoignage constitue un contre-récit soigneusement enseveli et banni par son État. Ses mémoires contredisent l’Histoire officielle d’Israël, victime innocente.
      Son archive s’oppose à celle enseignée et racontée à travers le monde.

      Et si ce geste cachait une forme de conscience (peut-être confuse) que les générations futures découvriraient la vérité tôt ou tard ? Et ce n’est ni une confession, ni un regret, mais plutôt une conviction irréductible, une bravade lancée au visage de l’Histoire.

      Les carnets intimes de Joseph Weitz témoignent d’un système fondateur colonial dont la continuité tragique structure encore l’ordre politique et social israélien. Le pionnier de l’État sioniste y reporte fidèlement une vie faite de conquêtes et de domination. Ses aveux invalident la version dominante qui nie l’histoire brutale de la genèse du pays. Le reniement et la manipulation des faits servent à revendiquer l’innocence et à justifier la violence.

      Michal Weits dit dans une interview :
      « On nous a dit que les Arabes ont attaqué Israël, et que les Palestiniens sont partis. Qu’il n’y a pas eu de villages détruits, ni d’expulsions.
      En Israël, la Nakba et 1948 sont des sujets tabous. On n’en parle pas, on ne les enseigne pas.
      Nous devons demander pardon aux Palestiniens. Si nous voulons envisager un avenir meilleur pour la prochaine génération, il faut aller à la racine du conflit. Ce n’est pas 1967, ni même 1948, même si cette date est un tournant majeur. Le conflit commence plus tôt, dans les années 1920-1930, lorsque le peuple juif a commencé à acheter des terres à la population arabe.
      C’est là que tout commence. je ne pense pas que reconnaître l’histoire des Palestiniens nuirait à l’État d’Israël ; au contraire, cela nous apporterait plus d’avantages que de torts. La nouvelle génération n’a pas peur d’en parler. »

      Michal Weits et d’autres Israéliens de sa génération choisissent d’affronter l’histoire, de rétablir la vérité.
      Ce ne sont pas les Palestiniens qui menacent Israël, mais la tyrannie qui nourrit son existence.
      Les extrémistes revendiquent le passé des pionniers et jurent « de finir le travail commencé par Ben Gourion ».
      Michal Weits reconnaît l’histoire non pour la justifier, mais pour en faire un acte de responsabilité envers le peuple spolié, un point de départ pour une conscience nouvelle.
      Elle dit à son père : « Ma génération essaie sans arrêt de se plonger dans l’Histoire, mais on nous en empêche. » Briser le silence, démanteler le tabou de l’héritage de violence, pour qu’il ne demeure pas entre les seules mains des guerriers messianiques.

      Le ton du film est sobre. Michal Weits raconte calmement les actes de son grand-papa Joseph (comme elle l’appelle), lit posément ses carnets terrifiants. Elle les soumet à notre regard, comme pour s’en détacher ou ne pas porter seule le poids trop lourd pour sa conscience.
      Les paroles de Joseph Weitz, citées sans emphase ni commentaire appuyé, n’en sont que plus brutales. Leur violence éclate, cruelle et immédiate.

      Le récit du film, ponctué d’extraits en voix off des journaux intimes et du commentaire de la réalisatrice, se déploie de manière chronologique. Il donne une contextualisation historique à travers des dates, des cartes, des films, des photos, des images animées, des documents écrits.
      Un important travail d’archives retrace les actions de Joseph Weitz et restitue la vie quotidienne des Palestiniens, leur travail de la terre, leur existence.
      Une trame musicale, aux notes et rythmes variés, accompagne presque tout le film, alternant entre une ambiance contemplative et expansive.

      Le geste de la cinéaste n’apporte pas de réponses, il ouvre des questions.
      Elle met au jour les mots de son ancêtre, les silences de sa famille, les non-dits d’un héritage. Son père et ses oncles, admirateurs du père des forêts, doivent répondre face caméra à l’autre visage de l’homme, l’architecte du transfert qui déracinait en plantant.

      Michal Weits a dit dans une interview qu’elle n’avait pas informé sa famille de la teneur de son projet, par crainte de leur réaction. Pendant le tournage, elle leur a posé des questions auxquelles ils n’étaient pas préparés. L’ambiance était tendue, son père, très en colère, a refusé de lui parler pendant deux mois.

      Chacun a réagi comme il a pu : les oncles et le père ont tenté de justifier les actes du grand-père en invoquant le contexte malheureux de l’époque. La distance des années leur a servi de défense :

      « On ne considérait pas que les Arabes avaient été déracinés. Les terres avaient été achetées de manière organisée et les colonies avaient été construites dessus. Notre grand-père respectait la loi et les accords pris avec les propriétaires absents, et il devait se rendre auprès des pauvres arabes qui habitaient les terres et qui ne comprenaient pas le système, pour leur ordonner de partir.
      Il a vu l’impact sur les Arabes locaux, il a dit que cette blessure ne guérirait jamais, qu’elle resterait profonde et se transmettrait de génération en génération.
      Il ne haïssait pas les Arabes mais c’était inconcevable pour lui que la majorité de la population soit arabe.
      Je partage le sentiment que la naissance de cet État est un miracle, mais à un coût catastrophique. C’est pourquoi nous devons faire notre possible pour assurer sa pérennité. »

      Le cousin, de sa génération, porte un regard plus critique sur le patriarche : « J’ai demandé à mon père, est-ce que Ben Gourion a chargé ton grand-père de débarrasser le pays des Arabes pour que l’intégralité du pays soit juive ? »

      Même si Michal Weits ne pousse pas les échanges jusqu’au bout, elle place sa famille face à la caméra, et par là, face à nous. Elle fait basculer son histoire personnelle dans l’espace public.
      Le choix d’interroger uniquement ses proches, sans témoin extérieur, resserre l’enjeu : ce qui se transmet ici, c’est d’abord une mémoire intime, longtemps silencieuse sur les actes d’effacement. Michal Weits porte la responsabilité morale de sa famille en les exposant à l’héritage sombre de leur grand-père.

      Elle a rompu le silence familial.
      Aujourd’hui, son père aime beaucoup le film et participe à des débats. La parole intime s’est libérée, défiant le récit national mythifié : celui d’un Israël innocent né du désert, verdoyant grâce à l’effort pionnier.

      Mais le cinéma peut-il aller plus loin ? Peut-il contribuer à libérer un refoulé colonial ? Peut-il rendre la voix des victimes : les Palestiniens dépossédés de leurs terres ?

      La cinéaste nous confronte, nous, le public, à une tension troublante : peut-on aimer une personne – fût-elle notre grand-père – tout en affrontant les souffrances qu’il a infligées ? Peut-on hériter sans répéter ? Peut-on témoigner sans trahir ? ET comment habite-t-on une terre interdite à ceux qu’on a délogés, maintenus hors de leur pays, entassés dans des camps, relégués à sa périphérie ?

      Michal Weits pose ces questions encore largement taboues.
      Elle les formule sans les trancher et amorce la réflexion. La Boîte bleue vient porter un fardeau : celui d’une mémoire interdite et de son inscription dans l’arène publique. C’est un cinéma de témoin, du voir qui montre et rend visible.

      Michal Weits filme les failles par lesquelles se sont échappées les empreintes d’un peuple éclipsé, fixe les ruines menacées de disparition, et préserve des fragments d’histoire pour ouvrir une fissure dans l’Histoire exterminatrice.
      Ce que le film dit, c’est qu’il n’y a pas d’histoire collective éclairée sans l’épreuve des histoires personnelles. Et que l’archive n’est rien sans le regard qui ose la confronter.

      Ce qui émeut, c’est la cinéaste elle-même. Sa force réside dans sa mise à nu : elle affronte seule son histoire. Elle apparaît souvent isolée, entourée de hautes étagères remplies de boîtes, assise parmi des piles d’archives, ou perchée sur un tas de pierres d’un village détruit, conduisant à travers des paysages. Comme si elle nous disait sa solitude devant l’ampleur de la mission qu’elle mène.

      Michal Weits lance une bouteille à la mer, dans cette immense machine qui, pendant des décennies, a manipulé l’Histoire, broyé les plus vulnérables et étouffé la parole des justes – des deux côtés.
      Le cinéma, entre des mains honnêtes, devient un geste de révélation, un acte de vérité.
      Le film n’invente rien. Il ne reconstruit pas. Il montre. Et c’est déjà ça.

      En dévoilant les journaux intimes de son arrière-grand-père et en disant son propre récit, Michal Weits ne s’adresse pas seulement à sa famille. Elle s’adresse à un pays, à un récit national construit sur l’effacement, à un peuple spolié et à un monde qui commence à questionner les certitudes établies.

      À la fin du film, elle s’adresse à Joseph Weitz (1890–1972) :

      « Mon grand-père, l’artisan du reboisement et l’âme dirigeante des transferts, n’a rien camouflé ou embelli. Pourquoi devrais-je faire autrement ? Joseph Weitz nous a laissé la boîte bleue. Il nous a également laissé les clés de la boîte noire. Comme si tu avais su, grand-papa, qu’un jour, quelqu’un, comme ta petite-fille peut-être, voudrait savoir ce qui s’est réellement passé. »

      [La boîte bleue (Blue Box), écrit et réalisé par Michal Weits, coproduction : Israël, Canada, Belgique, 2021, 82 minutes]

      +++++++++++++++++++++++++++++++

      Plus que jamais on constate que l’histoire est écrite par le vainqueur…

      Répondre
      1. Avatar de CloClo
        CloClo

        Scroller serait inconséquent !

        Mais après avoir bien regardé dans la noirceur du coeur d’Israël, dans la chute même dès son commencement, et mis en parallèle l’amplification de la folie meurtrière qui nourrit ses dirigeants et une partie de sa population dans le silence ou la sidération de l’autre. Je suis un peu perplexe quant à la possibilité de l’avènement d’une réciprocité positive. Plus généralement de la capacité de quiconque, quelque soit le lieu et le temps en fait à ne pas reproduire ce schéma immédiatement quand il en aura l’occasion. Seulement ce qui change quand même un peu les choses, c’est l’instantanéité de la communication et de l’information de ce qui se passe, et la présence d’une mémoire bien plus large et profonde qu’avant, et plus massivement disponible à tous.

        Répondre
  10. Avatar de Garorock
    Garorock

    Je reçois à l’instant un SMS d’un lointain cousin de la forêt équatoriale. Je vous le livre in extenso:
     » Cher Garo, pourrais-tu avoir l’amabilité de transmettre à Monsieur Jorion nos remerciements pour son billet qui fait honneur à votre espèce. Nous hisserons dès demain le drapeau palestinien en haut du bananier. Salutations fraternelles. « 

    Répondre

