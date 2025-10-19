Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

L’histoire de ma vie


L’ordre est chronologique.

Une réponse à "L'histoire de ma vie

  1. Avatar de Khanard
    Khanard

    profondément émouvant . c’est peut être stupide de ma part mais vous me tirez les larmes des yeux .

    on sent en vous une souffrance surtout en écoutant les vidéos 4, 5, 6

    american tune

    J’ai souvent fait des erreurs
    Et souvent été confus
    Oui, et je me suis souvent senti abandonné
    Et certainement maltraité
    Oh, mais je vais bien, je vais bien
    Je suis juste épuisé jusqu’à la moelle
    Pourtant, on ne s’attend pas à être brillant et bon vivant
    Si loin de chez moi, si loin de chez moi
    Je ne connais pas une âme qui n’ait été malmenée
    Je n’ai pas d’ami qui se sente à l’aise
    Je ne connais pas de rêve qui n’ait été brisé
    Ou mis à genoux
    Oh, mais tout va bien, tout va bien
    Car nous avons si bien vécu si longtemps
    Pourtant, quand je pense à la route que nous suivons
    Je me demande ce qui a mal tourné
    Je n’y peux rien, je me demande ce qui a mal tourné
    Et j’ai rêvé que je mourais
    J’ai rêvé que mon âme s’élevait de façon inattendue
    Et me regardant de nouveau
    Sourire d’un air rassurant
    Et j’ai rêvé que je volais

    trad deepl

    vous savez ce qu’il vous reste à faire .

