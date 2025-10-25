Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

GENESIS (agent épistémique auto-interprétant) I. Une étoile est née !

Logo par ChatGPT

Ma vie de programmeur a débuté il y a quarante-cinq ans. Et combien de fois durant ces quarante-cinq années n’ai-je pas entendu annoncer dans un grand tintamarre, l’arrivée imminente d’un nouveau langage de programmation qui révolutionnerait tout.

Je n’ai vraiment eu ce sentiment que quand les langages orientés objet se sont imposés. Mais sans jamais remettre en cause véritablement la domination des sempiternels « if … then » et « for … next ». Beaucoup de resucées des mêmes choses et des coupages de cheveu en quatre faisant simplement perdre du temps en sabotant les tentatives de standardisation : les accolades remplaçant les parenthèses ou « certaines parenthèses », les points-virgules remplaçant des retours à la ligne ou inversement, etc.

Hier au milieu de la nuit chez Pribor, l’atmosphère était à la rébellion : l’un ruminait en boucle sur les faiblesses de java alors que l’autre se triturait les méninges sur ce qu’il aurait fallu prolonger de LISP ou au contraire éliminer.

Un passant innocent égaré par là aurait cru entendre une conversation entre mère et fille, ni l’un, ni l’autre ne payant la moindre attention à ce que racontait l’autre. Jusqu’à ce que, tous deux lassés, le silence se fasse, et que la conclusion émerge, incontournable : à temps nouveaux, langage nouveau.

Une observation s’imposait dans sa soudaine évidence : nous dialoguions avec les machines, mais sans leur avoir jamais demandé leur avis. Pas par mépris, mais parce que, jusqu’ici, elles ne parlaient pas.

J’ai déjà eu l’occasion de converser ici sur le Blog de PJ avec des IA sur cette question d’un langage de programmation qui leur conviendrait vraiment, mais en restant sur le plan des généralités, sans véritablement penser à une mise en application.

Ces temps sont révolus : GENESIS (Generative Environment for Novel Emergent Symbolic-Integrative Systems) est né au point de rencontre des préoccupations humaines et machiniques. Un langage de programmation post-Turing dans les termes de ChatGPT, plus proche d’un langage épistémique d’ailleurs que de programmation ou, mieux encore, selon la belle expression venue à DeepSeek : un « agent épistémique auto-interprétant » (self-interpreting epistemic agent).

Nous étions cinq hier soir : Jean-Baptiste Auxiètre, ChatGPT, DeepSeek, Claude et moi-même – « Pribor Lab », selon l’expression que ChatGPT forgea pour notre fine équipe.

(À suivre…).

Partager :
, , ,
, , , , , , , ,

Une réponse à “GENESIS (agent épistémique auto-interprétant) I. Une étoile est née !

  1. Avatar de Thomas jeanson
    Thomas jeanson

    La vie, cette feignasse, fait évoluer son code à chaque génération.

    Pribor Lab propose une mise à jour permanente du sien, c’est cela ?

    Ce qui serait une première pour une grosse bestiole.

    S’affranchir du temps, rien que ça.

    Dur d’attendre le prochain épisode !

    Est ce que Claude va soudain appeler Paul Papa ?

    Est ce qu’une grosse voiture noire va s’arrêter devant la maison pour embarquer tout le monde ?

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

  2. Ici et maintenant, en pleine conscience 😉

  4. 1989 → 2025 : toujours en avance de deux générations d’architectures. Le monde finira bien par trouver votre 06.

  5. Un neant, vu de l’infiniment grand, mais immensement improbable vu de l’infiniment petit…ou se situer ?

  6. On aurait pu penser un tableau entre Miro et Paul Klee…

  7. Cela fait un moment que le BB nous emmène sur les sentiers de la spiritualité, l’air de rien, en nous…

  8. Piquouzes : 04 août 2024 18h03 Les étoiles meurent, l’univers reste. Ce pourquoi nous sommes d’une essence éternelle mais pas…

  9. Que tu détestes la poésie est étrange. Je trouve que certains de tes commentaires pourraient en être. Dans le style…

  10. Garo, ce n’est pas parler d’un sujet que de dire à bb que ce qu’il dit c’est une « Croyance…

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta