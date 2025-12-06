Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

VIVENT LES PETITS ENFANTS !

Quant à vous, les trolls de blog, souvenez-vous que le Père Fouettard vous fera manger du charbon ! Bon appétit 😱​ !

Partager :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

  5. En fait Ghery est juste bon dans son biotope en Californie. On revient au situé…

  6. Pour le lien à l’environnement, je lui préfère évidemment Shigeru Ban https://shigerubanarchitects.com/

  8. @Dni_br dit autrement avec plus de perspective je vous rejoins totalement . L’image d’un Disneyland mondialisé me plait bien .…

  9. J’ai visité le Guggenheim de Bilbao pendant le chantier. Ce que j’y ai vu m’a définitivement fait basculer du côté…

  10. @Pascal le chaos immédiat que je constate est la relégation au silence d’une population qui n’est plus qu’un enjeu économique…

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta