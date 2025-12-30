Illustration par ChatGPT

Bonne année 2026 !

Le GOP et MAGA réunis derrière Trump se décomposent devant l’étonnante résistance et pugnacité du système judiciaire américain et ceci même avec une Cour suprême alignée sur « Project 2025 », la feuille de route pour une Amérique des milliardaires et pour les milliardaires.

Par défaut, les Démocrates en sont les bénéficiaires, emmenés par une nouvelle garde combative ayant tous les indicateurs au vert pour les Midterm.

L’autre bonne nouvelle nous vient des successeurs des mass media historiques inféodés aux milliardaires. Ces derniers ont digéré les nouveaux codes de communication, ceux-là mêmes qui ont permis la cristallisation du mouvement MAGA. Ils sont jeunes et déjà capables de mettre au tapis les prêtres du culte trumpien avec une rhétorique fidèle aux canons du journalisme.

Trump, affaibli par sa sénilité qui progresse plus vite que la débâcle économique et sociétale qu’il inflige à ses électeurs, n’est plus que le porte-parole de la partition « Project 2025 », dont le tempo et la mélodie se révèlent être une cacophonie délirante d’une époque fantasmée. Toujours très juste et naturel dans son interprétation du dictateur, il se prépare pour le mouvement final, son dernier « double-down », sans la servilité de l’armée mais avec une garde corrompue jusqu’à l’os n’ayant plus rien à perdre.

Poutine et Trump se sont pris dans le tapis de la salle de bal, dans ce qui devait être un tango royal, tandis que l’Europe (la Pologne en tête) se découvre une nouvelle destinée avec le Canada, l’Angleterre et le Japon comme un seul homme derrière l’Ukraine. Le multilatéralisme de façade entretenu par les gros bras du BRICS aura fait long feu, l’enjeu est et sera encore et toujours l’asservissement des peuples par la force.