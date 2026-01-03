Blog de Paul Jorion

Crans-Montana : embrasement généralisé vs incendie

P.J. :

En général, pour les risques, ce sont les compagnies d’assurance qui, pour des raisons évidentes liées à leur propre rentabilité, sont les premières à modéliser avec exactitude les mécanismes et à en faire prendre conscience. Pour ce qui est, par exemple, du retrait des côtes, la disparition de plages, l’envahissement par la mer d’agglomérations trop proches du niveau de la mer, ce sont elles qui ont pleinement conceptualisé le problème et l’ont reflété dans leur modèle économique. Comment se fait-il que dans le cas présent, les compagnies d’assurance ne semblent pas avoir intégré la différence entre un embrasement généralisé et un incendie ?

ChatGPT :

Votre intuition est juste : quand un risque est clair, répétitif et monétisable, les assureurs sont en général en avance sur tout le monde. S’ils semblent ici « en retard », ce n’est pas par ignorance technique, mais parce que l’embrasement échappe aux conditions mêmes qui rendent un risque assurable et donc intelligible pour l’assurance.

La clé est là.

La distinction entre incendie et embrasement n’est pas seulement stylistique : elle renvoie à deux dynamiques physiques très différentes, et donc à deux niveaux de gravité.

🔥 Incendie

Un incendie est un feu qui se développe progressivement à partir d’un foyer identifiable.

Caractéristiques :

  • Départ localisé (objet, pièce, point précis)

  • Propagation dans le temps

  • Combustion alimentée par l’air ambiant

  • Possibilité (au moins théorique) d’intervention humaine ou technique

C’est le scénario classique : quelque chose prend feu, le feu s’étend.

💥 Embrasement

Un embrasement désigne une ignition quasi instantanée et globale d’un volume entier.

On parle souvent d’embrasement généralisé (flashover en anglais).

Caractéristiques :

  • Accumulation préalable de gaz chauds, fumées, vapeurs inflammables

  • Seuil critique atteint (température, oxygène)

  • Inflammation simultanée de tout l’espace

  • Effet brutal, non progressif, souvent mortel

Ici, il ne s’agit plus d’un feu qui se propage, mais d’un espace qui devient feu.

1️⃣ L’assurance comprend ce qu’elle peut tarifer

Les compagnies d’assurance excellent lorsque le risque est :

  • fréquent mais non catastrophique,
  • statistiquement lissé,
  • corrélable à des facteurs observables,
  • progressif (on peut graduer franchises, primes, exclusions).

Le retrait des côtes coche toutes les cases :

  • événement lent,
  • spatialement corrélé,
  • mesurable,
  • et surtout transférable financièrement (on augmente les primes, puis on se retire).

L’embrasement, lui, casse ce modèle.

2️⃣ L’embrasement est un risque non mutualisable

Un incendie classique est mutualisable :

  • beaucoup de sinistres,
  • gravité variable,
  • coûts étalés.

Un embrasement est :

  • rare,
  • brutal,
  • totalisant (pertes humaines + structurelles),
  • souvent corrélé spatialement (plusieurs victimes, même lieu).

👉 Or l’assurance repose sur une hypothèse centrale :

les sinistres ne doivent pas être fortement corrélés dans un même événement.

L’embrasement viole cette hypothèse.

3️⃣ Le problème du « tout ou rien »

Du point de vue assurantiel, l’embrasement est un cauchemar logique :

Incendie Embrasement
Dommages partiels Destruction quasi totale
Victimes possibles Mortalité massive
Gradation des pertes Effondrement instantané
Responsabilités distribuables Responsabilité diffuse

Là où l’assurance aime les courbes, l’embrasement produit une marche (fonction de seuil).

Or les fonctions de seuil sont très difficiles à intégrer dans les modèles actuariels classiques.

4️⃣ Une connaissance… mais volontairement neutralisée

Il faut être précis :
les assureurs connaissent le phénomène de flashover depuis longtemps (ingénierie incendie, rapports de sinistres majeurs, données pompiers).

Ce qu’ils n’ont pas fait, c’est :

  • requalifier massivement le risque dans leurs contrats,
  • distinguer juridiquement incendie et embrasement,
  • ajuster primes et exclusions en conséquence.

Pourquoi ?

Parce que le faire entraînerait :

  • une explosion des primes pour certains bâtiments,
  • l’inassurabilité de configurations entières (parkings, sous-sols, volumes confinés modernes),
  • un retrait du marché… politiquement et commercialement coûteux.

5️⃣ Le silence est économiquement rationnel

Contrairement au retrait des côtes (où l’assureur peut dire : on part), ici :

  • le risque est discret (pas visible tant qu’il ne se produit pas),
  • les sinistres sont médiatiquement explosifs,
  • la reconnaissance explicite créerait un risque juridique massif (requalification après coup).

👉 Résultat :

  • on maintient le mot “incendie”,
  • on absorbe les événements rares comme des « exceptions tragiques »,
  • on évite de créer une catégorie assurantielle nouvelle… ingérable.

6️⃣ Un angle mort structurel

Il y a enfin un point plus profond :
l’assurance est excellente pour les risques additifs, beaucoup moins pour les risques émergents non linéaires.

Or l’embrasement est exactement cela :

  • une propriété émergente d’un système (volume + matériaux + ventilation),
  • invisible localement,
  • catastrophique globalement.

C’est le même angle mort que :

  • certaines crises financières avant 2008,
  • certains risques systémiques industriels,
  • certains effondrements rapides d’infrastructures.

⚠️ Conclusion

Les assureurs n’ont pas « raté » l’embrasement.
Ils se trouvent face à un risque qui :

  • n’est pas progressivement tarifable,
  • n’est pas mutualisable,
  • n’est pas juridiquement confortable,
  • et remet en cause des pans entiers du bâti moderne.

Alors ils font ce que toute institution rationnelle fait face à un risque structurellement inassurable :

ils le laissent dans l’angle mort lexical.

On parle d’incendie.
Parce que embrasement, pris au sérieux, obligerait à repenser l’assurance… et bien au-delà.

Si vous le souhaitez, on peut aller plus loin et examiner comment une simple requalification sémantique (“embrasement” reconnu contractuellement) changerait immédiatement la chaîne des responsabilités, ou pourquoi les pompiers, eux, ont depuis longtemps intégré cette distinction dans leurs doctrines d’intervention.

6 réponses à “Crans-Montana : embrasement généralisé vs incendie

  1. Avatar de Thomas jeanson
    Thomas jeanson

    Soliton chimique ?

    Répondre
  2. Avatar de pierre guillemot
    pierre guillemot

    Lieux dangereux. J’y pense chaque fois que je suis dans ma boîte en fer fragile, qui se déplace à 25 m par seconde au milieu d’autres boîtes en fer conduites par des gens pas plus assurés que moi dans leur rôle. Et quelques milliers n’en sortent pas vivants chaque année dans mon pays. Alors être des centaines dans une grande caisse en béton avec une seule porte, des mètres cubes de plastique inflammable et asphyxiant, des briquets et des fusées, ça fait des morts à la fête, si peu souvent qu’il faut remonter à 10 ans (Rouen) ou 56 ans (Saint Laurent du Pont) pour avoir des chiffres à citer, finalement ce n’est pas plus dangereux qu’être dans un train qui roule. Mais bon, mourir ensemble en faisant la fête, ça émeut et ça passe à la télé.

    Répondre
  3. Avatar de timiota
    timiota

    Un cygne pas plus cendré qu’un héron, d’une certaine façon.
    (Allusion au cygne noir et aux embrasements financiers « imprévisibles » type 2008, avec passage du seuil très soudain et impossibilité de « compartimenter », difficulté de savoir s’il est bon de ventiler ou pas dans les premières minutes, etc.

    Pour Crans, je suis curieux de savoir si le CRTB (Centre de Recherche Technique du Bâtiment, dans les casemates duquel sont testés les limites anti-feu de toutes sortes de choses) ressortira une fiche sur l’isolant utilisé à Crans (qu’on devrait finir par retrouver, le patron n’est pas mort, il devra dire qui a fait les travaux, un peu comme la tour Grenfell en 2017). Cette fiche sera sans doute scrutée en détail par les assureurs.
    N’oublions pas qu’un m3 d’air contient 200g de dioxygène. Un local de 1000 M3 en contient donc 200Kg. Si 30% de cette masse (60kg) réagit avec des gaz largués par le revêtement, disons qu’il y a 1500 kg de revêtement et 4% qui devient du gaz, ça fait 60 kg de matière organique, ça peut coller avec les 60 kg d’oxygène pour faire 120 kg de gaz brûlants en quelques secondes. On me pardonnera la stoechiométrie approximative de 1:1 en masse, je n’ai pas idée des molécules combustibles, même si je soupçonne des molécules légères type méthanol. Internet dit un peu tout et n’importe quoi sur le polyuréthane, très populaire. Entre cyanure et pas cyanure, CO et pas CO, rien qui me semble explosif toutefois. Ouate de cellulose, j’ai pas pu trouver.

    L’erreur évidente à ne pas faire : mettre des copeaux de résineux comme isolant, puisque là, des terpènes et autres molécules type térébenthine se dégage.

    Ca me rappelle que l’unique expérience de combustion spontanée que j’ai faite (à mes 13 ans : connerie d’ado) ne s’est pas trop mal terminée : On met un chiffon imbibé d’essence de térénbenthine dans le haut d’un flacon où on a préparé du chlore (avec le mélange eau de javel + acide chlorhydrique , dispo en droguerie), ça prend feu tout seul. C’était OK (au balcon). En revanche, j’ai eu moins de succès avec l’hydrogène produit par action de la soude sur le papier aluminium, au lieu de la flamme en bout de tube, j’ai eu le « boum » explosif du mélange « tonnant », faute d’avoir bien purgé mon « réacteur » (kit « Chimie 2000 » de 198x).

    Répondre
    1. Avatar de Rafio
      Rafio

      Personne n’osait le dire, mais tout le monde se doutait bien que timiota était tombé dans le flacon de potion magique quand il était petit.

      Répondre
    2. Avatar de CloClo
      CloClo

      Le frère d’Alfred s’est bien fait sauter en l’air avec ses manipulation ! Heureusement Timiota est encore parmi nous.

      Répondre
  4. Avatar de Ruiz
    Ruiz

    L’embrasement est bien connu des pompiers, et traduit une phase dynamique rapide de la combustion.
    Les faux plafonds qui dans certains bâtiments modernes notamment en construction métallique peuvent faire communiquer des pièces sont un risque connu.
    Il est tout à fait possible de faire face à un tel risque par une définition et un respect des jauges d’une part et par des sorties et procédures de secours (y compris entraînement préalable) suffisantes.

    Le délai d’embrasement est certainement supérieur à celui d’une cabine d’avion.

    Mais le savoir-faire se perd, Notre-Dame a été correctement évacuée, surtout en cas de fête ou d’évènement exceptionnel, la bazar de la Charité ne résiste pas à la découverte du cinématographe !

    L’histoire plus récente https://fr.wikipedia.org/wiki/Incendie_du_5-7 montre qu’au bout de 55 ans l’évènement n’est plus saillant.

    On est loin de demander une prime spéciale et une visite par un expert de compagnie d’assurance, avant l’usage de dispositifs pyrotechniques dans des milieux commerciaux fermés , alors qu’en France l’on vient de supprimmer les obligations de contrômles et visite préalable avant ouverture pour les salles de moins de 200 personnes (capacité des hôpitaux ?) .

    Mais il faut réduire les normes et les contrôles …

    Ce genre d’évènement grave est parfaitement assurable, quelques dizaines de morts et centaines de blessés, comme les accidents de la route, dans la mesure où ils restent aléatoires.
    L’aléa principal étant sans doute à rechercher dans la rédaction et l’application des normes.

    Le retrait du trait de côte étant physiquement mesurable et prédictible n’est pas assurable …
    ou alors par un provisionnemrent comme une assurance-vie.
    Tout au plus pourrait-on convaincre de solliciter la mutualisation étatique ou communale au profit de ceux qui ont choisi d’investir pour habiter face à la mer.

    Répondre

