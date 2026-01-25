Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Vidéo – Rupert Murdoch veut la peau de Donald Trump, le 25 janvier 2026

Ce n’est pas la gauche – trop en ordre dispersé, qui fera tomber Trump mais la droite classique : US Chamber of Commerce devant la Cour Suprême, ou Wall Street Journal devant l’opinion.

2 responses to “Vidéo – Rupert Murdoch veut la peau de Donald Trump, le 25 janvier 2026”

  1. Avatar de Lonylp
    Lonylp

    J’espère que vous êtes bien soigné car votre lucidité est indispensable à de nombreux auditeurs/lecteurs cher Paul Jorion. Merci pour vos efforts d’être vrai.

    Répondre
  2. Avatar de Ruiz
    Ruiz

    Répression des émeutes et manifestations : IRAN 20 000 ? USA 2 !

    Répondre

