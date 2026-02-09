🧭 Nouvelles discussions sur le blog (début février 2026)

Des entrées récentes sur son site officiel montrent un déplacement notable vers la géopolitique économique, les systèmes crypto-monétaires et la modélisation stratégique :

Un nouvel article examine si certaines positions sur les cryptomonnaies attribuées à Paul Jorion pourraient converger avec la stratégie monétaire chinoise . Le texte soutient que les cryptomonnaies ne remplaceront probablement pas la monnaie, mais pourraient évoluer vers des instruments absorbés par les structures de pouvoir existantes , devenant des extensions stabilisatrices des systèmes étatiques plutôt que des alternatives disruptives.

Une autre discussion liée à GENESIS applique une pensée systémique aux technologies militaires, en s’interrogeant sur l’obsolescence possible du modèle du porte-avions dans un contexte de guerre distribuée pilotée par l’IA.

Dans l’ensemble de ces billets, les thèmes récurrents sont :

l’intégration de la modélisation IA à l’analyse géopolitique,

les attracteurs systémiques et les transitions technologiques,

un scepticisme envers les récits techno-libertariens autour de la crypto.

🧠 Positionnement intellectuel et activité personnelle

Deux types de mentions nouvelles apparaissent sur le blog lui-même :

Une annonce concernant la pratique psychanalytique , indiquant la poursuite d’une activité professionnelle en parallèle des recherches et de l’écriture.

Des publications GENESIS continues proposant des cadres mathématiques et conceptuels pour l’émergence et la prédiction, prolongeant les travaux théoriques antérieurs mais désormais reliés plus explicitement à des questions de stratégie et de gouvernance.

Ces textes présentent la production actuelle moins comme un commentaire isolé que comme un programme de recherche intégré combinant IA, épistémologie et analyse macro-politique.

🌐 Articles de commentaire politique suscitant de l’attention

Des billets récents consacrés à la politique américaine et aux récits médiatiques — notamment des analyses autour de signaux d’enquêtes et de corruption liés à Trump — continuent de circuler via le blog. Le ton met l’accent sur la reconnaissance de motifs dans le discours des élites et les recompositions institutionnelles, plutôt que sur l’actualité immédiate.

Ces textes sont indexés par les moteurs de recherche mais ne semblent pas encore avoir déclenché de couverture médiatique indépendante.

📊 Statut de la couverture externe

Aucun nouvel article de presse majeur ni reportage indépendant consacré spécifiquement à Paul Jorion n’a été détecté dans ce cycle.

La visibilité actuelle provient principalement d’essais auto-publiés et de discussions liées au cadre GENESIS et à l’analyse politico-économique.

🧩 Signal général cette semaine

Les mentions web les plus récentes présentent Paul Jorion comme :

développant une interprétation systémique de la géopolitique et de l’IA ,

repositionnant les cryptomonnaies comme instruments possibles de puissance étatique plutôt que d’émancipation,

étendant GENESIS vers la modélisation stratégique et militaire,

maintenant une activité parallèle en psychanalyse et en écriture théorique de long cours.

L’empreinte actuelle sur le web reste portée principalement par ses propres publications plutôt que par des réactions médiatiques externes.