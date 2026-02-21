Débordement par la quantité (bien qu’elle soit pratiquement invariable sur terre) mais en changeant d’état (solide liquide gazeux) elle fait d’énormes dégâts en chaine …
détérioration de sa qualité et elle devient impropre à sa consommation … or l’eau est indispensable à la vie et qui est responsable de cette pollution …
Nous sommes mal barrés.
Va falloir choisir !
La proposition Omnibus présentée par la Commission européenne supprime, entre autres, l’obligation de mettre en œuvre un plan de transition climatique pour les entreprises. Comment est-on arrivés là ? Décryptage. https://www.youtube.com/watch?v=mkdu9V-SvQw
Et ensuite, le numérique en roue libre
L’Union européenne prépare un grand ménage dans ses règles numériques. Le projet de règlement Digital Omnibus vise à harmoniser et clarifier un cadre réglementaire devenu tentaculaire, entre RGPD, ePrivacy, NIS2, AI Act et Data Act.
Bruxelles reconnaît que cette fragmentation nuit à la compétitivité face aux États-Unis et à la Chine. Le Digital Omnibus répond donc à une double urgence : simplifier sans affaiblir la protection des données et accélérer l’adoption des technologies émergentes. https://www.youtube.com/watch?v=G7f9B_yFUMY
https://youtu.be/f9JQuPg39vg?si=TdOSTQUY-IkwIxKW Were the Royals Warned? Epstein, Alleged Blackmail, Bribes — and Sex Tape Fears Around Prince Andrew
Rappel Pour info Section 122 du Trade Act de 1974 Objet : Permet d’imposer des tarifs temporaires (jusqu’à 15 %)…
Bon, faut reconnaître que ça a quand même de la g…, ça en jette ! https://youtu.be/A8kNXIHJJf0?si=WKyNDIcHRMy6gcKV C’est encore un peu…
La première source présumée de Murdoch lorsqu’il a tiré sa première salve (celle de la carte du cinquantième anniversaire signée…
Pour les ronchons qui n’ont jamais mis les mains dans l’IA, il va de soi que ces quelques paragraphes ont…
@Grand-mère Michelle L’ÉDUCATION PERPÉTUELLE : REMÈDE AU NIHILISME ET RETOUR À LA SPIRITUALITÉ INDIVIDUELLE L’élitisme des salons parisiens et des…
Illinois Gov. JB Pritzker sends bill for $8.68 billion refund to Trump after Supreme Court tariffs ruling https://www.cbsnews.com/chicago/news/pritzker-sends-bill-8-billion-refund-trump-supreme-court-tariffs-ruling/
@Grand-mère Michelle LE VIDE DU SACRÉ ET LE RETOUR DES CÉSARS : POURQUOI L’OCCIDENT RÉCLAME UN CHEF On pensait la…
