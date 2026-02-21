Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Le réchauffement climatique est un « hoax » (en français : « canard »)

Nidderau-Eichen (Allemagne)

Valence (Espagne)

Couthures-sur-Garonne (France)

2 responses to “Le réchauffement climatique est un « hoax » (en français : « canard »)

  1. Avatar de Hervey
    Hervey

    Belles Images, bien choisies.

    GROS PROBLÈMES AVEC L’EAU.

    Débordement par la quantité (bien qu’elle soit pratiquement invariable sur terre) mais en changeant d’état (solide liquide gazeux) elle fait d’énormes dégâts en chaine …
    détérioration de sa qualité et elle devient impropre à sa consommation … or l’eau est indispensable à la vie et qui est responsable de cette pollution …
    Nous sommes mal barrés.

  2. Avatar de Pascal
    Pascal

    Va falloir choisir !
    La proposition Omnibus présentée par la Commission européenne supprime, entre autres, l’obligation de mettre en œuvre un plan de transition climatique pour les entreprises. Comment est-on arrivés là ? Décryptage.
    https://www.youtube.com/watch?v=mkdu9V-SvQw

    Et ensuite, le numérique en roue libre
    L’Union européenne prépare un grand ménage dans ses règles numériques. Le projet de règlement Digital Omnibus vise à harmoniser et clarifier un cadre réglementaire devenu tentaculaire, entre RGPD, ePrivacy, NIS2, AI Act et Data Act.

    Bruxelles reconnaît que cette fragmentation nuit à la compétitivité face aux États-Unis et à la Chine. Le Digital Omnibus répond donc à une double urgence : simplifier sans affaiblir la protection des données et accélérer l’adoption des technologies émergentes.
    https://www.youtube.com/watch?v=G7f9B_yFUMY

    La fuite en avant s’accélère.

