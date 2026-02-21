Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Cherchez l’expression « Chambre de Commerce » dans les nouvelles US

J’ai été le seul à dire depuis novembre qu’il s’agissait avec la querelle sur les tarifs douaniers à la Cour Suprême des États-Unis, d’une guerre intentée à Trump par la US Chamber of Commerce.

Du coup j’ai été le seul à dire hier que la Chambre de Commerce avait gagné. Et pourtant :

« La Chambre de commerce américaine et la Fédération nationale du commerce de détail font partie des groupes industriels qui ont immédiatement demandé le remboursement des milliards de dollars de droits de douane payés depuis l’entrée en vigueur des droits de douane de Trump l’année dernière. »

Vous trouverez cela dans The Financial Times : Corporate America demands refunds after Donald Trump’s tariffs are struck down.

« Les entreprises américaines se bousculent pour obtenir le remboursement des droits de douane d’urgence imposés par le président Donald Trump après que la Cour suprême des États-Unis les a jugés illégaux, avec plus de 130 milliards de dollars en jeu… »

Le prochain round selon moi ?

Il viendra plutôt du côté de Murdoch et du Wall Street Journal ce coup-ci – je suis prêt à parier qu’ils ont encore dans leurs dossiers de quoi produire sur le visage d’un certain président une expression vue ces jours-ci dans la presse :

Photograph: Phil Noble/Reuters

Je vous disais cela ici, le 25 janvier 2026, il y a moins d’un mois :

« Ce n’est pas la gauche – trop en ordre dispersé, qui fera tomber Trump mais la droite classique : US Chamber of Commerce devant la Cour Suprême, ou Wall Street Journal devant l’opinion. »

  https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/conversation-mondiale-quels-moyens-pour-changer-le-monde-5927185 Conversation mondiale : Quels moyens pour changer le monde ?

