La Cour Suprême US s’est prononcée : les tarifs douaniers de M. Trump sont illégaux

Illustration par ChatGPT

Je vous disais cela ici, le 25 janvier 2026, il y a moins d’un mois :

« Ce n’est pas la gauche – trop en ordre dispersé, qui fera tomber Trump mais la droite classique : US Chamber of Commerce devant la Cour Suprême, ou Wall Street Journal devant l’opinion. »

Le Wall Street Journal, le 20 février 2026 à 16h07 :

« La Cour suprême invalide les tarifs douaniers mondiaux imposés par Trump
La décision estime que le président a outrepassé ses pouvoirs en imposant des tarifs douaniers sans autorisation claire du Congrès. »

Mon billet du 5 novembre 2025 :

Trump a peut-être trouvé adversaire à sa taille

Quand je dis : « Trump a peut-être trouvé véritable adversaire à sa taille », je ne pense pas à la Gauche radicale incarnée par Zohran Mamdani élu maire de New York la nuit dernière, mais à la US Chamber of Commerce : une Droite contre une autre Droite.

Ce qui se joue aujourd’hui devant la Cour suprême des États-Unis pourrait marquer un véritable tournant : pour la première fois depuis le début de son second mandat, Donald Trump n’affronte pas la Gauche, mais une autre Droite que celle qu’il incarne lui, celle de l’autoritarisme et du suprémacisme blanc, à savoir celle du monde des affaires, incarnée elle par la Chambre de commerce. L’objet officiel du débat : la légitimité des tarifs douaniers imposés unilatéralement par le président, ne serait qu’un leurre technique, elle révèlerait en réalité la fracture profonde opposant deux clans au sein même du camp conservateur américain.

D’un côté, le trumpisme : un autoritarisme nationaliste et fascisant qui fait de l’économie un instrument de pouvoir personnel. Les tarifs s’assimilent ici à des armes de pression politique, utilisées pour punir, intimider ou extorquer des concessions. Dans cette logique, le droit international et les conventions commerciales ne sont que des entraves à la volonté du caudillo MAGA.

En face, le capitalisme institutionnel, représenté par la Chambre de commerce, pour qui la stabilité juridique, la prévisibilité et la fluidité des échanges constituent les conditions mêmes de la prospérité américaine. Ce courant n’est pas moins conservateur, mais il repose sur un autre principe : la règle du droit commercial plutôt que la loi du plus fort dans son expression la plus grossière.

Le conflit qui se déroule devant la Cour suprême US n’oppose donc pas la Droite à la Gauche, mais deux variétés irréconciliables de la Droite : celle du marché globalisé, héritée de l’après-guerre, conçue par les membres de la Société du Mont Pèlerin dans le rôle du ventriloque et par le Prix Nobel d’Économie dans le rôle de la poupée faisant semblant de parler, et celle du pouvoir autoritaire, qui prétend rétablir la souveraineté nationale par la contrainte et le désordre engendré par les sautes d’humeur de Donald Trump, dont la seule dynamique est celle de son orgueil plus ou moins blessé selon les hasards du moment.

Si la Cour, pourtant largement dominée par des juges conservateurs, se prononce en faveur de la Chambre de commerce, cela signifiera que même la Droite la plus idéologiquement acquise à Trump reconnaît les limites structurelles de son projet : quelle que soit sa formidable puissance, le capitalisme américain ne pourrait pas survivre à la destruction des règles qui l’ont rendu possible.

Ce moment marque peut-être le véritable tournant du trumpisme : non plus l’opposition à ses ennemis naturels, comme la Gauche, mais la résistance de ses alliés historiques. La Droite américaine se découvre divisée entre ceux qui veulent conduire le monde selon leur bon vouloir et ceux qui préfèrent le voir poursuivre son cours selon la logique des droits acquis et de la combinazione éprouvée par le temps.

9 responses to “La Cour Suprême US s’est prononcée : les tarifs douaniers de M. Trump sont illégaux

  1. Avatar de Pascal
    Pascal

    « Donald Trump n’affronte pas la Gauche, mais une autre Droite que celle qu’il incarne lui ».
    Compte tenu que Trump n’incarne que lui-même, n’est ce pas la Droite qui l’a laissé s’installer aux primaires républicaines pour son soutien populaire, qui cherche maintenant à s’en débarrasser (soutien populaire en berne côté Maga), pour mettre un JD Vance qui fait plus respectable et surtout moins erratique pour les marchés financiers ?
    Mais change t on vraiment de Droite ?

    Répondre
  2. Avatar de Otromeros
    Otromeros

    Dans la même gamme, ça s’appelle ‘puiser dans la caisse’ ou le ‘casse’ du jour …le fait du prince…

    https://x.com/RpsAgainstTrump/status/2024543466248692069

    ( ça va quand même finir par s’accumuler…? )

     »  »  » Les républicains contre Trump
    @RpsContreTrump
    INFO DE DERNIÈRE MINUTE : Dans une démarche extraordinaire et illégale, Trump affirme transférer 10 milliards de dollars du gouvernement américain à son « Conseil de la paix », qu’il préside et dont il peut utiliser les fonds à sa guise.

    Où est le Congrès ???  »  » « 

    Répondre
  3. Avatar de Pascal
    Pascal

    « Marjorie Taylor Greene a décrit comment de nombreux républicains «se moquaient autrefois secrètement de Trump et de sa façon de s’exprimer». Ce n’est que lorsque Trump a remporté les primaires de 2024 que le ton a soudainement changé. «Quand il a triomphé en 2024, ils ont soudainement commencé à lui lécher les bottes et ont porté pour la première fois une casquette MAGA.» »
    https://www.msn.com/fr-ch/politique/gouvernement/beaucoup-de-r%C3%A9publicains-se-moquaient-de-lui-cette-ancienne-alli%C3%A9e-de-trump-livre-des-vieux-dossiers-dans-une-interview-choc/ar-AA1S1NFB

    Répondre
  4. Avatar de Pascal
    Pascal

    Le 26 01 26 Dans La Tribune
    « Avec les menaces sur le Groenland, la réaction la plus frappante sur les marchés, au-delà de la baisse limitée et momentanée des indices boursiers, a eu lieu sur le marché des emprunts d’État. Et en particulier des emprunts d’État américains. Des marchés qui ont baissé sous le poids d’une hausse des taux à long terme.
    La logique derrière cette hausse est simple : les frasques de Donald Trump provoquent des secousses géopolitiques et économiques. Et les investisseurs à long terme n’aiment pas l’agitation. La confiance dans la signature de l’Amérique est en baisse à mesure que la cote du président américain est à la baisse, à l’extérieur mais aussi à l’intérieur du pays, à l’approche de l’échéance majeure des élections de mi-mandat : si les Républicains perdent la majorité à la Chambre des représentants, Trump craint l’« impeachment », une procédure de destitution qui provoquera une forte instabilité. »
    https://share.google/ikwEvgjNHNTmoQadv

    Répondre
    1. Avatar de Garorock
      Garorock

       » si les Républicains perdent la majorité  »
      Si Trump décide de frapper l’Iran, ils la conserveront.

      Répondre
      1. Avatar de gaston
        gaston

        Rien n’est moins sûr, l’Iran n’est pas le Venezuela.

        Face à un danger ou un échec, Trump procède toujours par diversion, dernière diversion en vue : intervenir en Iran. Mais cette intervention n’est pas, militairement, sans risques et pourrait bien lui aliéner sa base MAGA.

        Comme dit M Wolff il s’est mis dans un sacré pétrin :

        https://www.youtube.com/watch?v=6r2o03op1x8&t=1205s

        Pour ce qui est de la procédure d’impeachment, pourquoi attendre les élections de novembre ? Il faut la majorité ordinaire chez les représentants et des 2/3 au sénat. On peut imaginer que certains élus républicains, enhardis par le « courage » des juges de la Cour Suprême et dans la perspective de sauver leur siège, sautent le pas.

        Répondre
        1. Avatar de Garorock
          Garorock

          Si c’était aussi facile qu’au Vénézuéla, il ne pourrait pas plus s’en servir pour faire diversion que ses exploits à Caracas.
          Xi lui fait pourtant savoir qu’il n’est pas dans son hinterland…

          Répondre
  5. Avatar de ilicitano
    ilicitano

    La réponse de Trump sur TruthSocial

    https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116104410806971686

    Partie 1 :

    La décision de la Cour suprême sur les droits de douane est profondément décevante !
    J’ai honte de certains membres de la Cour qui n’ont pas le courage de faire ce qui est juste pour notre pays.
    Je tiens à remercier et à féliciter les juges Thomas, Alito et Kavanaugh pour leur force, leur sagesse et leur amour de la patrie, qui est aujourd’hui très fière d’eux.
    À la lecture des opinions dissidentes, il est impossible de les contester. Les pays étrangers qui nous exploitent depuis des années exultent et dansent dans les rues – mais leur joie sera de courte durée ! Les démocrates siégeant à la Cour sont ravis, mais ils voteront systématiquement « NON » à toute mesure susceptible de rendre l’Amérique forte et prospère. Eux aussi font honte à notre nation. D’autres pensent agir avec « politiquement correct », ce qui s’est déjà produit bien trop souvent avec certains membres de cette Cour, alors qu’en réalité, ce ne sont que des imbéciles et des larbins des Républicains modérés et des Démocrates de gauche radicale. Et, même si cela n’a rien à voir avec le sujet, ils sont profondément antipatriotiques et déloyaux envers la Constitution.
    À mon avis, la Cour a été influencée par des intérêts étrangers et un mouvement politique bien plus restreint qu’on ne le croit, mais odieux, ignorant et bruyant !

    Cette affaire était importante pour moi, davantage comme symbole de sécurité économique et nationale qu’autre chose.

    La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des méthodes, des pratiques, des lois et d’autres autorités, reconnues par l’ensemble de la Cour et du Congrès, qui sont encore plus efficaces que les tarifs de l’IEEPA, à ma disposition en tant que Président des États-Unis d’Amérique.

    En réalité, j’ai été très modeste dans mes demandes aux autres pays et entreprises, car je ne voulais rien faire qui puisse influencer la décision rendue par la Cour.

    J’ai utilisé les droits de douane avec une grande efficacité au cours de l’année écoulée pour redonner sa grandeur à l’Amérique.
    Notre marché boursier vient de franchir la barre des 50 000 points pour le Dow Jones et, simultanément, celle des 7 000 points pour le S&P 500, deux chiffres que tous pensaient inatteignables avant la fin de mon mandat – quatre ans !
    Après notre victoire écrasante aux élections, tous estimaient que ces chiffres ne pourraient être atteints qu’à la toute fin de mon mandat.
    Les droits de douane ont également permis de mettre fin à cinq des huit guerres que j’ai menées, ont renforcé notre sécurité nationale et, conjugués à la sécurité de nos frontières, ont réduit de 30 % les importations de fentanyl dans notre pays, lorsque je les applique comme sanction contre les pays qui nous exportent illégalement ce poison.
    Tous ces droits de douane restent en vigueur, mais d’autres solutions seront désormais mises en place pour remplacer celles que la Cour a rejetées à tort.

    Répondre
    1. Avatar de ilicitano
      ilicitano

      Partie 2:

      Pour vous montrer à quel point cette décision est absurde, la Cour a déclaré que je n’ai pas le droit de facturer ne serait-ce qu’un dollar à un pays en vertu de l’IEEPA.
      J’imagine que c’est pour protéger les autres pays, et non les États-Unis, qui devraient pourtant être leur priorité.

      Mais j’ai le droit de couper tout commerce avec ce même pays, voire d’imposer un embargo dévastateur, et de lui faire tout ce que je veux.

      C’est complètement absurde ! Ils prétendent que j’ai le droit absolu d’accorder des licences, mais pas celui de percevoir des droits de licence.
      Quelle licence a jamais été délivrée sans le droit de percevoir des droits ?
      Or, la Cour m’a maintenant conféré le droit incontestable d’interdire l’entrée de toutes sortes de produits sur notre territoire, un droit bien plus étendu que ce que beaucoup imaginaient.

      Notre pays est le plus « chaud » du monde, mais aujourd’hui, je prends une direction différente, encore plus radicale que notre choix initial. Comme l’a écrit le juge Kavanaugh dans son opinion dissidente :

      « Bien que je sois en profond désaccord avec la décision rendue aujourd’hui par la Cour, celle-ci pourrait ne pas restreindre de manière significative le pouvoir du président d’imposer des droits de douane à l’avenir.
      En effet, de nombreuses autres lois fédérales autorisent le président à imposer des droits de douane et pourraient justifier la plupart, voire la totalité, des droits de douane instaurés dans cette affaire…
      Ces lois comprennent, par exemple, la loi de 1962 sur l’expansion du commerce (article 232) ; la loi de 1974 sur le commerce (articles 122, 201 et 301) ; et la loi de 1930 sur les droits de douane (article 338).»

      Merci, juge Kavanaugh !

      En réalité, même si je suis certain que ce n’était pas leur intention, la décision rendue aujourd’hui par la Cour suprême a renforcé et clarifié le pouvoir du président de réglementer le commerce et d’imposer des droits de douane, au lieu de l’affaiblir.

      Il n’y aura plus aucun doute, et les recettes fiscales ainsi que la protection de nos entreprises et de notre pays s’en trouveront renforcées grâce à cette décision.

      S’appuyant sur une jurisprudence constante et sur des centaines de victoires contraires, la Cour suprême n’a pas invalidé les droits de douane en général, mais seulement une application particulière des droits de douane prévus par l’IEEPA.
      La possibilité pour un pays étranger de bloquer, d’embargo, de restreindre, d’autoriser ou d’imposer toute autre condition à ses échanges commerciaux avec les États-Unis, en vertu de l’IEEPA, est pleinement confirmée par cette décision.

      Afin de protéger notre pays, un président peut désormais appliquer des droits de douane plus élevés que ceux que j’appliquais par le passé en vertu des différentes autres dispositions tarifaires, lesquelles ont également été confirmées et pleinement autorisées.

      Par conséquent, avec effet immédiat, tous les droits de douane relatifs à la sécurité nationale, les droits prévus par l’article 232 et les droits de douane existants prévus par l’article 301 restent en vigueur et pleinement applicables.

      Aujourd’hui, je signerai un décret imposant un droit de douane mondial de 10 %, en vertu de l’article 122, qui s’ajoutera aux droits de douane habituels déjà en vigueur.

      Nous lançons également plusieurs enquêtes, notamment en vertu de l’article 301, afin de protéger notre pays contre les pratiques commerciales déloyales.

      Je vous remercie de votre attention.
      RENDONS SA GRANDEUR À L’AMÉRIQUE !

      PRÉSIDENT DONALD J. TRUMP

      Répondre

