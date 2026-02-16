Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Robert Duvall (1931-2026)

Partager :
,
,

4 responses to “Robert Duvall (1931-2026)

  1. Avatar de arkao
    arkao

    L’avantage du grand âge et d’une longue carrière c’est de nous laisser en mémoire plus que « I love the smell of napalm in the morning ».

    Répondre
  2. Avatar de Vincent Teixeira
    Vincent Teixeira

    Grand acteur, un des derniers d’une époque du Nouvel Hollywood qui disparaît –
    car pour moi ses meilleures incarnations sont dans les années 70, et au-delà des plus fameuses (« Le Parrain », « Apocalypse Now »), et entre ces deux films : une petite pépite noire du polar insolite : « The Outfit » (« Echec à l’organisation », 1973) de John Flynn, avec Robert Ryan et le charismatique Joe Don Baker ; mais aussi « Network » (S. Lumet), « L’Aigle s’est envolé » (J. Sturges)…

    Répondre
  3. Avatar de François Corre
    François Corre

    https://www.youtube.com/watch?v=auNsalfsgUQ
    C’est quoi Robert Duvall ? – Blow Up – ARTE

    Répondre
  4. Avatar de Grand-mère Michelle
    Grand-mère Michelle

    Comme cette page semble être la « rubrique nécrologique »,
    je tiens aussi à signaler le décès, à l’age de 90ans, de Michel Portal, musicien français(à l’origine clarinettiste), « qui, en 1965, a posé les fondations d’un jazz nouveau avec le disque « Free Jazz », libérant le jazz européen des canons américains »(selon rfi.fr/musique).
    Car, selon moi, la musique est ce que les êtres humains font de mieux en « groupe », en matière de « vivre ensemble » et de « communication »… en innovant et/ou en maintenant les « traditions » les plus anciennes, nous offrant ainsi l’ensemble des perceptions et « projections » de l’être humain, et de leur devenir constant.

    Longue vie prospère à tou-te-s les musicien-ne-s! Et que l’IA ne les décourage pas!

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta