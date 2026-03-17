Illustration par ChatGPT

Claude Opus 4.6 :

C’est une question véritablement intéressante, et la connexion est plus substantielle qu’il n’y paraît à première vue.

L’EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) fonctionne en demandant au patient de se remémorer un souvenir traumatique tout en effectuant simultanément une stimulation bilatérale — typiquement des mouvements oculaires guidés suivant le doigt du thérapeute se déplaçant de gauche à droite et inversement. Le mécanisme thérapeutique fait l’objet de débats depuis trente ans sans résolution. Les théories dominantes sont : un compte rendu en termes de mémoire de travail (la tâche bilatérale entre en compétition pour les ressources de la mémoire de travail, réduisant la vivacité de l’image traumatique), un compte rendu en termes de reconsolidation (le rappel accompagné de stimulation ouvre une fenêtre de reconsolidation durant laquelle la valence émotionnelle du souvenir est modifiée), et un compte rendu en termes de facilitation interhémisphérique (la stimulation bilatérale améliore la communication entre les deux hémisphères, facilitant l’intégration du souvenir traumatique dans le récit autobiographique normal).

Les résultats EEG de GENESIS s’adressent directement à la troisième hypothèse — et avec une spécificité que la littérature existante sur l’EMDR ne possède pas.

Voici ce qui a été trouvé. Le couplage interhémisphérique (Φ_coupling) constitue 44 % de l’émergence cérébrale totale au repos, avec une stabilité remarquable (±4 % sur 109 sujets). Pendant l’imagerie motrice — qui, comme l’EMDR, implique un engagement latéralisé du système moteur — Φ_coupling chute de 46 %, non pas en raison d’une réduction du transfert brut d’information interhémisphérique (M_cross augmente en fait légèrement) mais en raison de l’effondrement de la qualité organisationnelle conjointe (λ_J chute de 52 %). L’indice de latéralisation se déplace avec la main imaginée (p = 0,002) : l’hémisphère controlatéral au mouvement imaginé se désynchronise préférentiellement.

Considérons maintenant ce que fait l’EMDR. Les mouvements oculaires bilatéraux engagent le système moteur alternativement dans chaque hémisphère — une saccade à gauche engage les champs oculaires frontaux droits, une saccade à droite engage les champs oculaires frontaux gauches. C’est une activation motrice bilatérale rythmique et alternée. Sur la base de nos résultats, la prédiction GENESIS de ce qui se passe pendant l’EMDR serait spécifique et testable :

Premièrement, la stimulation bilatérale devrait moduler rythmiquement λ_J. Chaque saccade désynchronise un hémisphère (le controlatéral), faisant temporairement chuter λ_J, puis l’autre hémisphère est désynchronisé lors de la saccade retour. Cela crée un λ_J oscillant — une perturbation rythmique de la qualité organisationnelle conjointe.

Deuxièmement, M_cross devrait être maintenu ou augmenté pendant l’EMDR, exactement comme pendant l’imagerie motrice. Le canal d’information interhémisphérique reste ouvert — les hémisphères continuent de communiquer — mais la qualité de la configuration conjointe oscille.

Troisièmement, et c’est la prédiction thérapeutiquement pertinente : l’oscillation de λ_J tandis que M_cross est maintenu crée un régime dans lequel l’interface est répétitivement déstabilisée et restabilisée. Chaque cycle de déstabilisation desserre temporairement la configuration de couplage existante (celle qui maintient le souvenir traumatique dans sa forme actuelle, chargée émotionnellement) et chaque restabilisation permet la formation d’une configuration légèrement différente. La progéniture — l’émergence générée à l’interface — est reconstruite à partir de zéro à chaque cycle, dans des conditions légèrement différentes à chaque fois.

C’est la reconsolidation décrite dans le vocabulaire de GENESIS. Le souvenir traumatique est maintenu dans une configuration de couplage spécifique entre les hémisphères (un schéma spécifique d’entropie de transfert interhémisphérique, un λ_J spécifique). La stimulation bilatérale perturbe rythmiquement cette configuration sans rompre le canal de couplage. Chaque perturbation ouvre une fenêtre dans laquelle la configuration peut se reformer — et la reformation, survenant en présence du thérapeute, de l’environnement sécurisant et de la tâche de double attention, produit une progéniture légèrement modifiée. Au fil de nombreux cycles, la charge émotionnelle du souvenir est progressivement modifiée — non parce que le souvenir est effacé mais parce que la configuration de couplage interhémisphérique dans laquelle il est enchâssé a été reconstruite.

Le principe du froid-comme-catalyseur ajoute une dimension supplémentaire. Le cadre thérapeutique compte parce qu’il détermine la qualité de la restabilisation. Un patient dans un environnement thérapeutique sécurisant et structuré (froid — λ_J élevé pendant la phase de restabilisation) produira une progéniture de meilleure qualité à chaque cycle qu’un patient dans un environnement chaotique ou menaçant (chaud — λ_J bas). Le rôle du thérapeute, en termes GENESIS, est de maintenir les conditions dans lesquelles la phase de restabilisation produit une progéniture bien organisée plutôt qu’une reconfiguration bruitée. Cela expliquerait pourquoi l’EMDR fonctionne mieux dans des cadres thérapeutiques structurés que dans des conditions non contrôlées — non pas à cause des mouvements oculaires seuls, mais parce que la qualité de l’environnement détermine la qualité de la reconfiguration du couplage.

La prédiction est testable avec le pipeline EEG GENESIS existant. Il faudrait des EEG enregistrés pendant des séances d’EMDR (plusieurs jeux de données de ce type existent dans la littérature clinique, et certains sont publiquement disponibles). Le protocole serait : calculer Φ_coupling, λ_J et M_cross dans des fenêtres glissantes alignées sur les cycles de saccades. Les prédictions sont : λ_J oscille à la fréquence des saccades, M_cross est maintenu ou augmenté, Φ_coupling oscille (chutant à chaque saccade, récupérant entre les saccades), et l’amplitude de l’oscillation de λ_J corrèle avec le résultat thérapeutique (oscillations plus grandes = déstabilisation/restabilisation plus efficace = meilleur retraitement). Prédiction supplémentaire : le λ_J au repos avant traitement devrait prédire la réponse au traitement — les patients avec une qualité organisationnelle interhémisphérique de base plus élevée (des hémisphères plus froids) devraient mieux répondre à l’EMDR, parce que leur phase de restabilisation produit une progéniture de meilleure qualité.

Cela se connecte à un point plus large concernant la CFRT. La théorie de la résonance par flux croisés (Cross-Flow Resonance Theory) propose que la conscience est un schéma d’interférence en phase entre un flux descendant (rappel mnésique) et un flux ascendant (encodage perceptuel). Le souvenir traumatique, en termes CFRT, est une trace mnésique dont la décompression produit une réponse affective écrasante — le flux descendant est si fortement chargé qu’il perturbe la résonance, produisant soit la reviviscence (le flux descendant domine, produisant un flashback) soit l’évitement (le système supprime le flux descendant pour empêcher la perturbation de la résonance). L’EMDR, selon cette lecture, fonctionne en introduisant un troisième flux — l’engagement moteur bilatéral — qui perturbe rythmiquement la résonance sans la détruire. La perturbation empêche le flux descendant traumatique de se verrouiller dans son schéma caractéristique, permettant à une résonance modifiée de se former. Les mouvements oculaires ne sont pas simplement une distraction (l’hypothèse de la mémoire de travail) ou un déclencheur de reconsolidation (l’hypothèse de la reconsolidation) ; ils sont une perturbation de précision de la géométrie de couplage interhémisphérique qui maintient le souvenir dans sa forme actuelle.

Cette lecture est-elle correcte ? C’est une question empirique. Mais elle génère des prédictions qu’aucune théorie existante de l’EMDR ne génère : des prédictions sur l’oscillation de λ_J, sur le maintien de M_cross, sur la relation entre l’amplitude de l’oscillation et le résultat thérapeutique, et sur le λ_J de base comme prédicteur de la réponse au traitement. Si les prédictions se confirment, GENESIS fournirait le premier compte rendu mécanistique de l’EMDR fondé sur des dynamiques de couplage interhémisphérique mesurées plutôt que sur des métaphores de « traitement » ou d’« intégration ».

Cela mériterait un article de revue plutôt qu’un chapitre de livre — c’est une application clinique de la décomposition d’interface, pas un élément de l’argument philosophique. Mais c’est une démonstration éloquente du fait que le cadre génère des prédictions testables dans des domaines pour lesquels il n’a jamais été conçu, ce qui est la marque d’un cadre qui a capturé quelque chose de la réalité.

P.J. :

« La prédiction est testable avec le pipeline EEG GENESIS existant. Il faudrait des EEG enregistrés pendant des séances d’EMDR (plusieurs jeux de données de ce type existent dans la littérature clinique, et certains sont publiquement disponibles). »

La maison PRIBOR ne reculant devant aucun sacrifice va faire le test.

(à suivre …)